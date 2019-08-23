Четыре года без хоккея: Кузнецов попался на кокаине

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Капиталз» и сборной России Евгений Кузнецов получил временное отстранение за нарушение антидопиновых правил. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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Уточняется, что в организме российского хоккеиста обнаружен кокаин.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе спортсмена, которая была взята 26 мая 2019 года. Кузнецов не стал запрашивать вскрытие пробы B. Срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года и может составить четыре года - до 12 июня 2023 года.

Примечательно, что Кузнецов прошел, вполне возможно, судьбоносный тест сразу после матча чемпионата мира между сборными России и Чехии. На турнире, к слову, россияне завоевали бронзовые медали, в матче за третье место обыграв как раз чехов.

«Российский форвард Евгений Кузнецов получил отстранение от ИИХФ после положительного теста на чемпионате мира 2019 года», — гласит официальное заявление международной федерации.

Как известно, дыма без огня не бывает. И кокаин рядом с фамилией Кузнецов в медиапространстве возникает не в первый раз. В мае этого года в сети появилось видео, на котором российская звезда хоккея в компании со своими друзьями отдыхает в номере отеля. На видеоролике Евгений разговаривает по телефону, а рядом с ним лежит девушка. И все бы ничего, если бы не белый порошок, лежавший на столике прямо перед хоккеистом.

Кузнецов с комментариями по ситуации затягивать не стал и сразу же рассказал болельщикам и журналистам, что к чему.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заявил тогда Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам игрока, видеоролик был снят год назад в Лас-Вегасе, где он отмечал победу в Кубке Стэнли.

«К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — парировал он.

Тогда же Межународное антидопинговое агентство (ВАДА) и ИИХФ воздержались от санкций по отношению в россиянину, а «Вашингтон» и НХЛ опубликовали заявления, схожие с тем, что заявил сам хоккеист. Теперь же, как мы видим из заявления ИИХФ, к чемпионату мира это все-таки имело отношение. Да и экспертизу на мировом первенстве он все-таки прошел.

«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он – взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно, - заявил в интервью «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

По словам прославленного хоккеиста, путь в сборную для Кузнецова, похоже, теперь точно закрыт.

Отметим, что Кузнецов уже закрыл свой аккаунт в Instagram, а также удалил оттуда все публикации.

1 ноября 2007 года кокаин был найден в допинг-пробе титулованной швейцарской теннисистки Мартины Хингис . Хингис, как и Кузнецов, заявила, что никогда в жизни не принимала наркотиков. Однако, в тот же день объявила о завершении карьеры.

Из российских спортсменов одним из самых известных любителей кокаина является футболист Роман Еременко. Да, у него финский паспорт, но главную часть карьеры он проводил и проводит в России (сейчас выступает за «Ростов»). Роман получил от УЕФА два года дисквалификации за употребление запрещенных веществ после допинг-теста, проведенного по завершении матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и леверкузенским «Байером».

Кокаиновым же королем со стопроцентной уверенностью можно назвать аргентинского футболиста и тренера Диего Армандо Марадону. Ему, пожалуй, как никому другому известны свойства перемолотых листьев коки и наказания за их употребление.