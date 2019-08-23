«Хочу реванш с Хабибом»: о чем сожалеет Конор

Культовый ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор потерпел свое четвертое поражение в профессиональной карьере 6 октября 2018 года от российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. С тех пор ирландец не выходил в октагон и не давал больших интервью.

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Разумеется, он и не думал выпадать из информационного пространства. Простой парень из Дублина то и дело попадал либо в светские, либо в криминальные хроники. В Майами он вырвал телефон у фаната, пытавшегося его сфотографировать, а через мгновение уже разбил смартфон. А позже стало известно, что в одном из пабов Дублина Макгрегор, угощавший своим виски всех сидевших за барной стойкой, не смог понять, почему один из мужчин отказался пить его напиток. Недолго думая, Конор ударил старика.

И вот теперь, после ярких потасовок и десяти месяцев без боев, Печально Известный (The Notorious — прозвище ирландца) дал интервью одному из крупнейших спортивных порталов США — ESPN.

Для начала приведем слова Конора, которые он высказал в качестве извинения перед посетителем паба в Дублине.

«Неважно, что именно там случилось. Я был не прав. Этот человек хотел повеселиться в пабе — без таких разборок под конец. Это произошло пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это все не имеет значения. Я ошибся.

Я теперь в долгу перед своей матерью, семьей, тренерами. Я не такой по своей сути. Причина, по которой я вообще пришел в ММА, — это защищать людей от подобных ситуаций», — весьма популистски принес извинения Конор.

По поводу разбитого телефона фаната ирландец высказался довольно размыто, намекнув, что болельщик сам спровоцировал его назойливыми попытками сфотографировать.

По словам Макгрегора, неприятная ситуация произошла во время его отдыха с семьей: компания вышла из отеля и не желала привлекать к себе повышенное внимание.

«Мне просто не нужно было реагировать на раздражитель. Я должен быть спокойным и служить для других хорошим примером. Так много людей смотрит на меня. Клянусь своей жизнью, я стараюсь изо всех сил», — раскаялся боец.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan's phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM — Billy Corben (@BillyCorben) April 10, 2019

Не мог ирландец обойти стороной и войну с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, Конор в октябре прошлого года проиграл россиянину удушающим приемом в четвертом раунде. Оба бойца ожидаемо подарили фанатам MMA зрелищный бой, но все самое интересное произошло уже после поединка. Хабиб стремглав вылетел из клетки и набросился на парней из команды Макгрегора. Друг Хабиба последовал в обратном направлении и сзади ударил Конора. Итогом всей этой заварушки стали большие штрафы и дисквалификации.

«Я хочу устроить матч-реванш с Хабибом и вернуть пояс. Тогда у меня был неправильный тренировочный лагерь. Я многому научился. Хабиб ничего не говорил мне, пока не оказался в доминирующей позиции. Единственная причина, по которой он оказался в таком положении, заключалась в том, что я отнесся с неуважением к нему, так как он постоянно бегал по клетке. Я отключился на секунду и пропустил жесткий удар. Это был прекрасный удар. Я очень удивился», — признался ирландец.

Что ж, отбыв дисквалификацию, Хабиб сразится для очередной защиты своего пояса с американцем Дастином Порье. Ажиотажный бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби. И, судя по линии букмекеров и мнениям экспертов, именно Хабиб является безоговорочным фаворитом в этом поединке.

В случае победы россиянину, скорее всего, дадут в противники Тони Фергюсона. Так что Конору для того, чтобы вернуть пояс, потребуется не только побеждать во всех следующих боях, но и очень долго ждать.

А вот, что он сам заявляет о своих потенциальных соперниках.

«Кто угодно. Если Дастин выиграет у Хабиба, то с ним. Или Нейт Диас. Хорхе Масвидаль — тоже отличный вариант. Он выглядит очень хорошо. Я смотрел последний бой Эла Яквинты. Тони Фергюсон, Джастин Гэйтжи, реванш с Холлоуэем, реванш с Альдо… Так много боев для меня! Поэтому не имеет значения, с кем драться», — заявил Макгрегор.

Если Хабиб вернется в октагон уже в сентябре, то вот с Конором до сих пор ничего не ясно.

«Думаю, мы скоро к чему-то придем», — такие и похожие на это заявления уже не раз делал президент UFC Дана Уайт. Однако по-прежнему никакой конкретики. Вот что думает по этому поводу сам ирландец.

«Не думаю, что я когда-нибудь уйду на покой. Я намерен драться до конца — унесу это с собой в могилу. В мае я повредил руку на спаррингах, хотя был готов вернуться уже летом. Теперь же пришло время драться.

Я могу выйти в октагон уже в этом году, потому что вернул форму. Единственное сомнение есть по поводу поврежденного запястья. Но я все равно считаю, что способен принять участие в поединке под конец этого года», — обнадежил своих фанатов боец.

До боя Хабиба и Порье остается чуть больше двух недель. Конор наверняка сделает и из боя, в котором не принимает участия, что-то яркое и красочное своими заявлениями — в этом ему равных нет. Ну а пока остается пить свой виски и пытаться не ударить кого-нибудь в пабе, на улице, да где угодно, только бы не в октагоне.