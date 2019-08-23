«Не пройти «Брагу» — катастрофа»: «Спартак» объяснил поражение

После тяжелейшего дерби с ЦСКА в чемпионате России московский «Спартак» уступил на выезде португальской «Браге» (0:1) в первом матче раунда плей-офф в отборе Лиги Европы, осложнив себе задачу по выходу на групповой этап.

Теперь в домашней встрече красно-белым необходимо побеждать с разницей в два мяча и желательно вообще не пропускать, поскольку гол португальцев на выезде будет цениться дороже, чем мячи, забитые хозяевами поля.

Таким образом, если «Спартак» пропустит один, то забивать надо будет уже три. Конечно, подопечные Олега Кононова, которые до этого поражения радовали результативностью как в Лиге Европы, так и в чемпионате России, вполне способны закатить три мяча в ворота команды с седьмого места чемпионата Португалии, но лучше не доводить до такой ситуации.

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Сам Кононов после поражения призвал сохранять спокойствие и напомнил о том, что у команды было мало времени на восстановление после энергозатратного противостояния с ЦСКА (2:1).

«Мы прошли через сложнейшее дерби, где потеряли много сил. Потом пять с половиной часов летели в Португалию, сменили часовой пояс. К тому же здесь очень высокая температура, было нелегко,

— отметил специалист на пресс-конференции. — Тем не менее в концовке встречи мы зажали соперника в его штрафной, так что силы у нас еще остались».

Также наставник подчеркнул, что португальский футбол не стоит недооценивать, поскольку местная сборная вполне успешно выступает на европейском уровне, да и клубы время от времени выигрывают престижные трофеи. Однако Кононов все же признал, что это поражение — не приемлемый для «Спартака» результат.

«Мы уступили с минимальным счетом, но в целом игра была равной. Нам лишь не удавалось довести атаки до логического завершения — на этой стадии мы много ошибались.

В обороне же, на мой взгляд, ребята действовали грамотно, исключая лишь момент с пропущенным голом», — заявил специалист.

При этом Кононов отказался подробно разбирать эпизод, в котором «Спартак» позволил «Браге» забить. Напомним, тогда мяч после неудавшегося удара Жоау Новайша полетел куда-то в сторону, но в итоге отскочил к Рикарду Орте, который задел его коленом и направил прямо в створ.

«Нам еще надо разобрать эту ситуацию. Вообще мы ошиблись еще до того, как пропустили, в начальной стадии собственной атаки», — считает Кононов.

Капитан красно-белых Георгий Джикия в послематчевом интервью и вовсе назвал гол «Браги» нелепой случайностью. «Я не сказал бы, что во втором тайме мы устали и подсели. Просто пропустили нелепый мяч. Пошла подача с фланга, случился кикс, мяч на дальней штанге угодил кому-то в ногу и залетел.

На мой взгляд, ничего критичного не случилось, соперник нас никак не удивил. В домашнем матче все будет хорошо. Надо забивать дважды и проходить дальше»,

— заявил защитник.

Коллега Джикии по оборонительной линии Андрей Ещенко сказал, что не справиться с таким соперником будет просто непростительно. «Брага» позволяла нам держать мяч. Вообще мы не ожидали, что португальцы сядут в оборону, — готовились к более активному прессингу с их стороны.

Думаю, что мы просто не поверили в свои силы. Нужно было спокойно играть в пас и побеждать», — приводит слова защитника «Чемпионат.com».

Напоследок Ещенко согласился с мнением Джикии о том, что «Брага» не преподнесла никаких сюрпризов в плане игры, хотя и отметил, что в этой команде собраны довольно техничные футболисты.

«Если мы не пройдем такую «Брагу», то это будет катастрофа. Нужно поверить в свои силы, и в Москве мы обязательно добьемся результата», — подытожил игрок.

Также своим мнением о встрече поделился аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, который провел на поле все 90 минут. Кстати, Кононов после встречи предполагал, что, возможно, его все-таки стоило заменить.

«Я пытался играть как можно проще, — признался аргентинец. — Но один раз мой удар прошел выше, а в другой я не смог забить головой.

Почему я не отдал пас на Резиуана Мирзова в первом тайме? Это просто игровой момент, я не эгоист. Взял игру на себя, потому что был ограничен во времени.

Результат этой встречи, конечно, неприятен для нас, но в Москве мы надеемся взять реванш».

Что касается представителей «Браги», то главный тренер команды Рикарду Са Пинту после встречи заявил, что в полной мере осознает, какое сопротивление ждет его команду в Москве, и не собирается расслабляться.

«Половину задачи мы решили — забили дома и не пропустили. Мы добились того, чего хотели.

При этом мы держим в голове, что на поле «Спартака» нам придется непросто, ведь они начнут играть более агрессивно. Тем не менее я жду, что мы правильно используем свободное пространство, которое соперник нам предоставит, и воплотим моменты в голы»,

— отметил наставник.

Также специалист напомнил, что футболисты в России получают гораздо больше, чем в Португалии, видимо, таким образом подчеркнув ценность победы.

«Я не очень разбираюсь в командах из чемпионата России — слежу только за теми, что участвуют в еврокубках. Мы ведь сражаемся за место в таблице коэффициентов УЕФА. Но, думаю, самым серьезным отличием между нашими лигами является уровень зарплат», — подытожил Са Пинту.

Напомним, Россия располагается на шестом месте в таблице, что позволяет отправлять по три клуба в Лигу чемпионов (один — в квалификацию, два — сразу на групповой этап).

Однако после победы «Браги» Португалия сократила отставание на 0,3 балла, и теперь оно составляет всего 1,067 очка. Если Россия уступит свое шестое место и откатится на одну позицию, то со следующего сезона в Лиге чемпионов будут участвовать лишь два отечественных клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,355

2. Англия — 74,891

3. Германия — 58,927

4. Италия — 58,510

5. Франция — 50,248

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 41,649

8. Бельгия — 32,600

9. Украина — 30,600

10. Турция — 30,400

Ответная встреча «Спартака» и «Браги» пройдет на стадионе «Открытие Арена» 29 августа и начнется в 20.15 мск.