«Хулиган с деньгами»: старик рассказал об избиении Макгрегором

Дело с избиением пожилого мужчины бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором обрастает новыми подробностями. Так, предполагаемый пострадавший впервые выступил в прессе, где рассказал, что его здоровью ничего не угрожает, однако долгое время он страдал от болей.

«Он нанес удар мне в голову. Она болела целую неделю. Но никакой угрозы моей жизни или чего-то в этом роде нет»,

— приводит его слова The Sun.

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По информации британского таблоида, пострадавшим оказался 50-летний мужчина. В прессе ранее появились разговоры, что именно он мог спровоцировать инцидент с бойцом, поскольку якобы громко оскорблял спортсмена. Сам потерпевший уверяет, что не испытывает уважения к Макгрегору.

«Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги»,

– заявил мужчина.

Напомним, что инцидент произошел еще в апреле в одном из дублинских пабов, однако был подвержен огласке только сейчас, когда в сети появилась видеозапись эпизода. На ней видно, что Макгрегор угощал всех посетителей заведения виски своего бренда, но пожилой мужчина, находившийся возле барной стойки, отказался выпить. Несмотря на отказ, Макгрегор все-таки налил немного напитка для пожилого гражданина, но тот отодвинул стакан в сторону, предпочтя продолжить пить свое пиво. В ответ на этот жест боец со спины ударил его кулаком в голову.

Развитие конфликта удалось предотвратить, поскольку другие гости паба вмешались в ситуацию и сразу же увели спортсмена на улице. Пострадавший мужчина остался на своем месте.

Некоторые очевидцы произошедшего же встали на сторону Макгрегора и утверждают, что это именно пожилой гражданин спровоцировал агрессию со стороны бойца. Причем не отказом пробовать напиток, который производит собственная фирма ирландского бойца, а оскорблением в адрес спортсмена.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — цитирует свидетеля Irish Mirror.

Однако друг пострадавшего уверяет, что мужчина получил серьезные увечья, когда Макгрегор его ударил.

«У моего друга была пинта пива. Но вдруг пришел Макгрегор и предложил всем гостям заведения попробовать его виски. Несколько людей согласились, но не мой друг. Он вообще такое не пьет. Конор очень настаивал, чтобы он все-таки выпил, но и во второй раз получил отказ. В итоге Макгрегор возмутился и зачем-то ударил его по лицу.

В тот момент он сильной боли не почувствовал, но спустя некоторое время его самочувствие резко ухудшилось. У него очень сильно болело лицо. Следующую неделю он просто не выходил из дома», — цитирует знакомого пострадавшего Daily Mirror

Этот инцидент стал далеко не первым, произошедшим с Макгрегором за последний год. Однако, даже учитывая этот факт, бойцовский мир отреагировал на него крайне негативно на поведение Макгрегора из-за возраста мужчины, которого он ударил. Раскритиковал Ноториуса (прозвище Макгрегора — «Газета.Ru») и президент Абсолютно бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, а один из наиболее популярных бойцов мира Хабиб Нурмагомедов, который в прошлом году победил ирландца, предложил посадить Конора в тюрьму.

Но есть и те, кто Макгрегора осуждать не стали. Одним из таких оказался известный комментатор UFC Джо Роган. По его мнению, ничего страшного в этой ситуации нет, поскольку неизвестно, что пострадавший мог сказать Конору.

«Я обожаю ирландцев, мужик! Я просто заворожен их дикостью! Когда видишь такого парня, как Макгрегор, то лучше понимаешь ирландский народ.

Он ведь чистокровный ирландец. Такой же хвастливый и борзый засранец.

Он знает, как достойно принять поражение, но при этом не перестает нести дерьмо.

У него в банке лежит около $100 млн, однако он все равно хочет драться с другими людьми или раздавать тумаки в баре (смеется). Зачем ты это делаешь? Не нужно так поступать. Кто знает, что тот бедолага сказал Конору», — сказал Роган в недавнем выпуске своего популярного подкаст-шоу The Joe Rogan Experience.

Несмотря на слова Рогана, в Ирландии поступок Макгрегора с улыбкой восприняли далеко не все. Один из владельцев ирландского паба во Флориде вылил все запасы виски бренда Макгрегора в унитаз, пообещав больше не продавать его. Мужчина призвал поддержать его акцию, назвав поведение Конора «трусливым и ужасным».