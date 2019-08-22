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«Хулиган с деньгами»: старик рассказал об избиении Макгрегором

Избитый Макгрегором пожилой мужчина впервые сделал заявление

Пожилой мужчина, на которого в баре напал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, впервые прокомментировал этот инцидент. По словам пострадавшего, после удара ирландца он страдал от болей неделю. Он также заявил, что не уважает Макгрегора, назвав того «хулиганом с деньгами».

Дело с избиением пожилого мужчины бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором обрастает новыми подробностями. Так, предполагаемый пострадавший впервые выступил в прессе, где рассказал, что его здоровью ничего не угрожает, однако долгое время он страдал от болей.

«Он нанес удар мне в голову. Она болела целую неделю. Но никакой угрозы моей жизни или чего-то в этом роде нет»,

— приводит его слова The Sun.

По информации британского таблоида, пострадавшим оказался 50-летний мужчина. В прессе ранее появились разговоры, что именно он мог спровоцировать инцидент с бойцом, поскольку якобы громко оскорблял спортсмена. Сам потерпевший уверяет, что не испытывает уважения к Макгрегору.

«Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги»,

– заявил мужчина.

Напомним, что инцидент произошел еще в апреле в одном из дублинских пабов, однако был подвержен огласке только сейчас, когда в сети появилась видеозапись эпизода. На ней видно, что Макгрегор угощал всех посетителей заведения виски своего бренда, но пожилой мужчина, находившийся возле барной стойки, отказался выпить. Несмотря на отказ, Макгрегор все-таки налил немного напитка для пожилого гражданина, но тот отодвинул стакан в сторону, предпочтя продолжить пить свое пиво. В ответ на этот жест боец со спины ударил его кулаком в голову.

Развитие конфликта удалось предотвратить, поскольку другие гости паба вмешались в ситуацию и сразу же увели спортсмена на улице. Пострадавший мужчина остался на своем месте.

Некоторые очевидцы произошедшего же встали на сторону Макгрегора и утверждают, что это именно пожилой гражданин спровоцировал агрессию со стороны бойца. Причем не отказом пробовать напиток, который производит собственная фирма ирландского бойца, а оскорблением в адрес спортсмена.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — цитирует свидетеля Irish Mirror.

Однако друг пострадавшего уверяет, что мужчина получил серьезные увечья, когда Макгрегор его ударил.

«У моего друга была пинта пива. Но вдруг пришел Макгрегор и предложил всем гостям заведения попробовать его виски. Несколько людей согласились, но не мой друг. Он вообще такое не пьет. Конор очень настаивал, чтобы он все-таки выпил, но и во второй раз получил отказ. В итоге Макгрегор возмутился и зачем-то ударил его по лицу.

В тот момент он сильной боли не почувствовал, но спустя некоторое время его самочувствие резко ухудшилось. У него очень сильно болело лицо. Следующую неделю он просто не выходил из дома», — цитирует знакомого пострадавшего Daily Mirror

Этот инцидент стал далеко не первым, произошедшим с Макгрегором за последний год. Однако, даже учитывая этот факт, бойцовский мир отреагировал на него крайне негативно на поведение Макгрегора из-за возраста мужчины, которого он ударил. Раскритиковал Ноториуса (прозвище Макгрегора — «Газета.Ru») и президент Абсолютно бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, а один из наиболее популярных бойцов мира Хабиб Нурмагомедов, который в прошлом году победил ирландца, предложил посадить Конора в тюрьму.

Но есть и те, кто Макгрегора осуждать не стали. Одним из таких оказался известный комментатор UFC Джо Роган. По его мнению, ничего страшного в этой ситуации нет, поскольку неизвестно, что пострадавший мог сказать Конору.

«Я обожаю ирландцев, мужик! Я просто заворожен их дикостью! Когда видишь такого парня, как Макгрегор, то лучше понимаешь ирландский народ.

Он ведь чистокровный ирландец. Такой же хвастливый и борзый засранец.

Он знает, как достойно принять поражение, но при этом не перестает нести дерьмо.

У него в банке лежит около $100 млн, однако он все равно хочет драться с другими людьми или раздавать тумаки в баре (смеется). Зачем ты это делаешь? Не нужно так поступать. Кто знает, что тот бедолага сказал Конору», — сказал Роган в недавнем выпуске своего популярного подкаст-шоу The Joe Rogan Experience.

Несмотря на слова Рогана, в Ирландии поступок Макгрегора с улыбкой восприняли далеко не все. Один из владельцев ирландского паба во Флориде вылил все запасы виски бренда Макгрегора в унитаз, пообещав больше не продавать его. Мужчина призвал поддержать его акцию, назвав поведение Конора «трусливым и ужасным».