Задолжал почти полмиллиона: новые проблемы Мамаева с законом

Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание в колонии общего режима за две потасовки в центре Москвы, сразу по окончании срока будет вынужден решать другие проблемы с законом.

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По информации «Московского комсомольца», футболист с 2015 года уклонялся от регулярной выплаты налогов на имущество, а также от транспортного налога, которым облагаются все владельцы автомобилей. Учитывая, что ранее в социальных сетях игрока можно было заметить на фоне трех разных внедорожников, сумма за владение этими машинами должна быть внушительной.

Видимо, спустя несколько лет ситуация так и не изменилась, и 429-й судебный участок Черемушкинского района вынес вердикт о принудительном взыскании долгов с Мамаева.

Это решение вступило в силу 10 января 2019 года, когда футболист уже проводил четвертый месяц в следственном изоляторе «Бутырка» после избиения водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и инцидента с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Очевидно, что обвиняемый не имел тогда возможности погасить долг лично (как и сейчас), и ситуация осталась в подвешенном состоянии.

На данный момент на сайте Федеральной службы судебных приставов России легко можно найти информацию о долге Мамаева, который составляет уже 434 144 рубля и 95 копеек.

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Возможно, именно из-за длительной невыплаты транспортного налога супруга футболиста Алана Мамаева не сумела ранее продать элитную иномарку игрока. Напомним, в конце июля женщина выставила в своем инстаграме объявление о том, что желает избавиться от внушительного темного автомобиля, чья стартовая цена переваливает за 10 млн рублей.

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В комментариях подписчики Аланы начали предполагать, что до попадания в СИЗО футболист мог неоднократно нарушать правила дорожного движения на этой машине, и за время его пребывания в заключении штрафы явно никем не оплачивались.

Тогда женщина удалила сообщение о продаже и вскоре выступила перед публикой с заявлением о том, что к таким мерам ее подтолкнуло отчаяние: якобы отец ее супруга Константин Мамаев забрал все деньги и заявил, что вернет их, только когда сын выйдет на свободу.

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин!»

— написала женщина в «сторис» своего инстаграма.

Тем не менее, по информации СМИ, в конце мая 2019 года судебные приставы наложили ограничения на регистрацию автомобиля, который Мамаева пыталась продать, — новый владелец в любом случае не смог бы оформить его на себя.

Так что вполне возможно, что продать машину женщине помешали не подозрения подписчиков и будто бы имевшиеся штрафы за нарушение ПДД, а невыплата налогов.

Любопытно, что на фоне отсутствия денег, о котором Алана сообщала своим подписчикам, прогремела новость о том, что она якобы пыталась купить в соцсетях футляр для помады стоимостью в 75 тысяч рублей.

«Выяснилось, что в мае 2019 года девушка нашла в соцсети объявление о продаже футляра, написала продавцу и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар так и не пришел. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — рассказал агентству «Москва» источник в полиции.

Впрочем, если инцидент произошел в мае, возможно, тогда семья Мамаевых еще не была стеснена в средствах.

Напомним, окончательный приговор по делу футболиста был вынесен Пресненским судом 8 мая этого года. Полузащитника осудили на 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, однако из-за того, что он уже провел восемь месяцев в СИЗО, где один день считается за полтора, на свободу игрок должен выйти в ноябре 2019 года.

Видимо, только после этого Павел сможет выплатить все долги по налогам и решить семейные неурядицы между супругой и отцом.

А пока что Мамаев играет с Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом в футбол в составе тюремной команды «Золотой лев» и работает упаковщиком в местном швейном цеху, за что получает 11 280 рублей в месяц.

«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете? Если кто-то ждет от нас слез, то их не будет», — заявил игрок в интервью «Вести».