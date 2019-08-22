«Впереди матч дома — все возможно»: «Краснодар» верит в чудо

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов обернулся для «Краснодара» провалом.

«Быки» проиграли в Греции «Олимпиакосу» со счетом 0:4, почти полностью лишившись шансов на дебют в групповом этапе самого престижного турнира Старого Света.

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Однако, несмотря на разгромный счет, главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев, подводя итоги первого матча противостояния, сделал акцент на том, что его команда билась с греками на равных.

«Атмосфера в раздевалке сейчас не радужная. Игра была равной, но «Олимпиакос» забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля. Когда нам забили второй, то можно было сесть в оборону, но мы сыграли авантюрно. «Олимпиакос» я поздравляю с победой. Теперь все силы бросим на чемпионат.

Не жалеем ли о выбранном на матч составе? Нет. У нас сейчас сложный график, состав был оптимальный. Берга мы не поменяли раньше, потому что замены было делать рискованно», — передает слова Матвеева «Чемпионат.com».

О расстройстве после игры заявлял и нападающий «Краснодара» Маркус Берг, который, помимо анализа прошедшего матча, уже поделился мнением о второй игре. В Краснодаре, по мнению нападающего, у «быков» будут шансы все исправить.

«Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован, мы должны быть лучше… До 75-й минуты мы проигрывали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Все пошло не так, мы плохо прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч.

Все хотят играть в Лиге чемпионов, но после такой игры все чувствуют себя плохо. Есть еще одна игра, в следующий раз мы не должны ошибаться, так что все еще возможно»,

— надеется на лучшее игрок.

Того же мнения придерживается и нападающий Ари. По словам натурализованного бразильца, команда сыграла не так, как планировала. «Краснодар», по его словам, подвела реализация — всего один гол мог в корне изменить ход встречи.

«Уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол — тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ» — никто тогда не верил в испанцев», — вспоминает великие камбэки турнира Ари.

О надежде на разгромную победу в родных стенах говорил и полузащитник южан Юнес Намли. Он заметил, что все в команде разочарованы результатом, но это не отменяет того факта, что в следующий раз «Краснодар» покажет все, на что способен.

«Сегодня все было очень-очень плохо. С такой игрой дальше не пройдешь... Игру еще проанализируем, оправимся после поражения, хотя это и тяжело. Но нужно не сдаваться, бороться дальше, в футболе все возможно. Теперь надо больше забивать, но важно не опускать голову, показывать на поле то, что получалось раньше»,

— не скрывает горечи от поражения Намли.

А вот защитник российского клуба Александр Мартынович, наоборот, очень позитивно настроен перед ответной игрой. Ведь даже в случае итоговой неудачи с греками выступление в группе Лиги Европы, путевку в которую «Краснодар» себе уже обеспечил, будет очень престижным для команды.

«У нас будет ответная игра — полный стадион, все билеты проданы. Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купил билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков.

Лига Европы — это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам. Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились», — цитирует Мартыновича ТАСС.

Что же касается стана греческой команды, то наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш призывает своих футболистов не расслабляться перед вылетом в Россию. Специалист уверен, что в футболе возможно все, что угодно, и праздновать выход в групповой этап ЛЧ можно будет только после ответной встречи.

Второй, решающий матч противостояния пройдет в Краснодаре 27 августа.