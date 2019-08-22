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Короткая программа юношей: ученик Тутберидзе упал. LIVE

Гран-при юниоров. Куршевель. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

Во французском Куршевеле проходит первый этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей.
Трансляция
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22:00

Третья разминка появляется на льду: Илия Ковлер (Канада), Яков Зенько (Белоруссия), Якуб Лофек (Польша), Юма Кагияма (Япония) и Денис Гурджи (Германия).

21:50

Заливка льда у нас. Отдохнем немного.

21:48

Положение после двух разминок. Егор Рухин, к сожалению, только третий, но в произвольной программе все возможно исправить.

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21:45

70,19 балла! Абсолютно лучший за сегодня. Молодец канадец.

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21:43

Очень сильное выступление, пожалуй, пока лучшее за сегодня. Прыжки все удались Мэттью, а каскад был не самым простым — тройной лутц + тройной тулуп.

21:41

Нильсен на льду. Смотрим.

21:40

68,51 балла — личный рекорд, но второе промежуточное место. На тройном акселе поставили падение, хотя было лишь касание двумя руками. Спорное судейство.

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21:38

Лидера по технике, кстати говоря, обошел. В этом не было сомнений.

21:37

Вторым из сегодняшних участников попытался взять тройной аксель, но коснулся льда. Тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп замечательные.

21:34

А теперь — все внимание — Егор Рухин выходит на лед. Держим кулачки.

21:34

51,02 балла. С этим можно кататься и бороться с лидерами.

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21:31

Прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп, пока еще двойной аксель и тройной риттбергер, к сожалению, с ошибой. Бросалось в глаза, что на прыжковую часть сделал акцент Глеб, из-за чего с артистизмом все не очень хорошо. Однако видно, что во второй разминке уровень намного выше.

21:29

Уроженец Донецка Глеб Смотров сейчас покажет свою программа. Удачи!

21:29

69,54 балла — личный рекорд и первое промежуточное место!

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21:26

Неплохая прыжковая программа. Каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер — едва ли не первый канадец, кто чисто откатался сегодня. Публика рада, и мы тоже.

21:23

Канадец Ракич выходит на лед с очередной монотонной и скучной музыкой. Смотрим.

21:22

42,64 балла. Только четвертое промежуточное место.

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21:18

Под Queen катался молодой человек из Швейцарии. Насыщенная программа, но ошибок много — обошлось, правда, без падений, но на двойном акселе касание льда. Хорошее было комбо с тройным акселем, но достаточно скомканное впечатление оставил.

21:15

Оспург появляется на льду. Смотрим.

21:12

Вторая группа участников на льду: Леон Оспург (Швейцария), Алекса Ракич (Канада), Глеб Смотров (Украина), Егор Рухин (Россия) и Мэттью Нильсен (США).

21:10

Результаты первой разминки. Пока без сюрпризов, но радуемся за Наумова.

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21:09

37,32 балла. Бабочка и последнее место. Очень переживает Спинар, сложно с таким катанием претендовать на конкуренцию.

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21:06

И снова падения. Не справился с тройным лутцем сначала, а также не докрутил тройной риттбергер. Была попытка тройного акселя, но и тут падения — засчитают как одинарный. Не справился Корентен.

21:03

Француз Спинар на льду. Публика его любит.

21:02

63,47 балла — пока он первый, и это даже с падением. Первая попытка тройного акселя сегодня, кстати говоря.

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21:00

Ухх... падение с тройного акселя и едва докрученный каскад с двумя тройными тулупами — тут он явно поторопился. Хороший одинарный тройной риттбергер, разве что. В целом — наиболее интересное, быстрое и динамичное выступление, но ошибок много.

20:57

Максим Наумов появляется на льду. Удачи!

20:57

40,93 балла. Даже меньше, чем у Штржелеца.

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20:54

Интересный контент, но исполнение подвело. Комбо с тройным тулупом завалил, а за ним полетел и тройной риттбергер. Вращения с недокрутом. Хорошая у него пластичность, много двигался, но над прыжками надо работать.

20:51

Смотрим выступление турецкого фигуриста Сайчи.

20:49

62,79 балла получает китайский одиночник. Неплохой результат, справился он со своей программой.

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20:46

Прекрасные каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Динамичный и артистичный молодой человек, но под конец выступления слегка выдохся, а музыка напомнила скорее рингтон мобильника десятилетней давности, под которую был риск уснуть. Так или иначе, это выступление в зачет себе точно может поставить.

20:44

Представитель Китая Чен выходит на лед.

20:43

42,64 балла ставят судьи датчанину. Личный рекорд, но на фоне других участников это крайне слабо.

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20:40

Совсем не впечатлило выступление датчанина. Завалил каскад двойной тулуп + тройной тулуп, одинарный тройной риттбергер, вращения тоже на минус, а дорожка шагов — без плюса. Получился лишь простейший двойной аксель.

20:38

Штржелец открывает сегодняшнюю программу. Начинаем!

20:37

Внимательно будем следить сегодня за Наумовым. Его родители — советско-российская пара Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В 90-е они перебрались в США, где Максим родился и живет сейчас.

20:35

Проходит разминка первой группы участников: Лукас Штржелец (Дания), Юдон Чен (Китай), Омер Ефе Сайчи (Турция), Максим Наумов (США) и Корентен Спинар (Франция).

20:30

В соревнованиях юношей Россию представят лишь два участника — Егор Рухин (вторая разминка), ученик Этери Тутберидзе, а также подопечный Виктории Дайнеко Андрей Кутовой (четвертая разминка).

20:25

Несколько минут назад завершились выступления девушек. Короткую программу выиграла россиянка Майя Хромых, а еще одна наша соотечественница Камила Валиева пока идет третьей.

20:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди юношей-одиночников в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров во французском Куршевеле.