Короткая программа юношей: ученик Тутберидзе упал. LIVE

Третья разминка появляется на льду: Илия Ковлер (Канада), Яков Зенько (Белоруссия), Якуб Лофек (Польша), Юма Кагияма (Япония) и Денис Гурджи (Германия).
Заливка льда у нас. Отдохнем немного.
Положение после двух разминок. Егор Рухин, к сожалению, только третий, но в произвольной программе все возможно исправить.
70,19 балла! Абсолютно лучший за сегодня. Молодец канадец.
Очень сильное выступление, пожалуй, пока лучшее за сегодня. Прыжки все удались Мэттью, а каскад был не самым простым — тройной лутц + тройной тулуп.
Нильсен на льду. Смотрим.
68,51 балла — личный рекорд, но второе промежуточное место. На тройном акселе поставили падение, хотя было лишь касание двумя руками. Спорное судейство.
Лидера по технике, кстати говоря, обошел. В этом не было сомнений.
Вторым из сегодняшних участников попытался взять тройной аксель, но коснулся льда. Тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп замечательные.
А теперь — все внимание — Егор Рухин выходит на лед. Держим кулачки.
51,02 балла. С этим можно кататься и бороться с лидерами.
Прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп, пока еще двойной аксель и тройной риттбергер, к сожалению, с ошибой. Бросалось в глаза, что на прыжковую часть сделал акцент Глеб, из-за чего с артистизмом все не очень хорошо. Однако видно, что во второй разминке уровень намного выше.
Уроженец Донецка Глеб Смотров сейчас покажет свою программа. Удачи!
69,54 балла — личный рекорд и первое промежуточное место!
Неплохая прыжковая программа. Каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер — едва ли не первый канадец, кто чисто откатался сегодня. Публика рада, и мы тоже.
Канадец Ракич выходит на лед с очередной монотонной и скучной музыкой. Смотрим.
42,64 балла. Только четвертое промежуточное место.
Под Queen катался молодой человек из Швейцарии. Насыщенная программа, но ошибок много — обошлось, правда, без падений, но на двойном акселе касание льда. Хорошее было комбо с тройным акселем, но достаточно скомканное впечатление оставил.
Оспург появляется на льду. Смотрим.
Вторая группа участников на льду: Леон Оспург (Швейцария), Алекса Ракич (Канада), Глеб Смотров (Украина), Егор Рухин (Россия) и Мэттью Нильсен (США).
Результаты первой разминки. Пока без сюрпризов, но радуемся за Наумова.
37,32 балла. Бабочка и последнее место. Очень переживает Спинар, сложно с таким катанием претендовать на конкуренцию.
И снова падения. Не справился с тройным лутцем сначала, а также не докрутил тройной риттбергер. Была попытка тройного акселя, но и тут падения — засчитают как одинарный. Не справился Корентен.
Француз Спинар на льду. Публика его любит.
63,47 балла — пока он первый, и это даже с падением. Первая попытка тройного акселя сегодня, кстати говоря.
Ухх... падение с тройного акселя и едва докрученный каскад с двумя тройными тулупами — тут он явно поторопился. Хороший одинарный тройной риттбергер, разве что. В целом — наиболее интересное, быстрое и динамичное выступление, но ошибок много.
Максим Наумов появляется на льду. Удачи!
40,93 балла. Даже меньше, чем у Штржелеца.
Интересный контент, но исполнение подвело. Комбо с тройным тулупом завалил, а за ним полетел и тройной риттбергер. Вращения с недокрутом. Хорошая у него пластичность, много двигался, но над прыжками надо работать.
Смотрим выступление турецкого фигуриста Сайчи.
62,79 балла получает китайский одиночник. Неплохой результат, справился он со своей программой.
Прекрасные каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Динамичный и артистичный молодой человек, но под конец выступления слегка выдохся, а музыка напомнила скорее рингтон мобильника десятилетней давности, под которую был риск уснуть. Так или иначе, это выступление в зачет себе точно может поставить.
Представитель Китая Чен выходит на лед.
42,64 балла ставят судьи датчанину. Личный рекорд, но на фоне других участников это крайне слабо.
Совсем не впечатлило выступление датчанина. Завалил каскад двойной тулуп + тройной тулуп, одинарный тройной риттбергер, вращения тоже на минус, а дорожка шагов — без плюса. Получился лишь простейший двойной аксель.
Штржелец открывает сегодняшнюю программу. Начинаем!
Внимательно будем следить сегодня за Наумовым. Его родители — советско-российская пара Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В 90-е они перебрались в США, где Максим родился и живет сейчас.
Проходит разминка первой группы участников: Лукас Штржелец (Дания), Юдон Чен (Китай), Омер Ефе Сайчи (Турция), Максим Наумов (США) и Корентен Спинар (Франция).
В соревнованиях юношей Россию представят лишь два участника — Егор Рухин (вторая разминка), ученик Этери Тутберидзе, а также подопечный Виктории Дайнеко Андрей Кутовой (четвертая разминка).
Несколько минут назад завершились выступления девушек. Короткую программу выиграла россиянка Майя Хромых, а еще одна наша соотечественница Камила Валиева пока идет третьей.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди юношей-одиночников в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров во французском Куршевеле.