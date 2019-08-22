Короткая программа юношей: ученик Тутберидзе упал. LIVE

Прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп, пока еще двойной аксель и тройной риттбергер, к сожалению, с ошибой. Бросалось в глаза, что на прыжковую часть сделал акцент Глеб, из-за чего с артистизмом все не очень хорошо. Однако видно, что во второй разминке уровень намного выше.