Со звездой, но без дочери: кого Тутберидзе повезла во Францию

После длительного межсезонья наконец-то начинается новый сезон фигурного катания. Свой старт он берет во французском Куршевеле, где с 21 по 24 августа за медали поборются юниоры. Среди них выступят восемь фигуристов из сборной России.

Особое внимание, конечно же, будет привлечено к соревнованием девушек-одиночниц. На турнире во Франции Россию представят Камила Валиева и Майя Хромых.

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Обе фигуристки занимаются на катке «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» у прославленного тренера Этери Тутберидзе. Причем и Камила, и Майя перешли к Тутберидзе только осенью прошлого года, однако за небольшой срок уже успели сделать себе имя и стать одними из самых обсуждаемых юниорок страны. Особенно это касается Валиевой. 13-летняя фигуристка в прошлом сезоне прославилась своей короткой программой на триумфальном для себя Кубке Москвы, где Камила выступила в образе «Девочки на шаре» под музыку Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик». Именно тот номер Тутберидзе назвала своим любимым в прошлом сезоне.

«Я очень удивилась, когда увидела пост Этери Георгиевны в инстаграме, где она назвала мою программу любимой», — цитирует фигуристку «Спорт Бизнес Online».

Программа Валиевой включала в себя тройной флип и двойной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп. В Куршевель же Камила приехала совсем с другим арсеналом. К новому сезону юниорка подготовила четверной тулуп, который она также выполнит вместе с двойным акселем, тройным риттбергером, каскадами тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольным тройным лутцем. Причем сама спортсменка на этом останавливаться не намерена и планирует выучить один из сложнейших элементов в женском катании — тройной аксель.

«Аксель пока только на удочке. Но когда стала заходить на свой первый четверной, было очень страшно. Заходишь на прыжок и думаешь: как же я приземлюсь? Что дальше будет? А когда попробуешь, дальше уже не страшно. Заходишь как на обычный тройной, просто чуть-чуть дольше крутишься в воздухе»,

— заявила Камила.

Для нее выступление в Куршевеле станет дебютным на международных соревнованиях. Ранее Валиева выигрывала первенства Москвы и России в разных возрастных группах. Дебютирует на международной арене и Хромых.

В группу Тутберидзе Майя пришла от Анны Царевой, у которой занималась на протяжении долгого времени. Однако на фоне Валиевой 13-летняя россиянка выглядит менее впечатляюще. В частности, главная претензия по отношению к ней заключается в отсутствии стабильности в выполнении сложных прыжковых элементов. При этом сама Майя выделяется своей хореографией — юниорка отлично владеет руками и хорошим катанием, что помогло ей выиграть финал Кубка России в прошлом сезоне.

Впрочем из-за отсутствия стабильности рассчитывать на высокий результат в Куршевеле Хромых особенно не приходится. В связи с данной проблемой тренерский штаб фигуристки решил не менять ее прошлогоднюю программу и сосредоточиться на отработке уже выученных элементов.

«У Майи Хромых программы не меняли, потому что из-за травм в прошлом сезоне спортсменка пропустила несколько стартов. Если бы мы нашли какой-то «сумасшедший» образ, который подходил Майе, то, наверное, сделали бы новую постановку. Но так как программы у Майи получились классные, то менять их было нелогично», — цитирует хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Третьим представителем «Хрустального» во Франции станет Егор Рухин. Однако по сравнению со своими партнершами 15-летний фигурист уже имеет опыт выступления на международной арене. В 2017 году он завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при в Австралии, но через год показал куда более скромный результат — седьмое место юниорского Гран-при в Словакии.

На прошедших предсезонных контрольных прокатах Егор показал хорошее катание и не менее хорошее исполнение прыжковых элементов, в том числе с тройной аксель с четверным сальховом.

В прошлом сезоне лучшим результатом Рухина стали 233,97 балла на пятом этапе Кубка России, и есть шанс, что в Куршевеле Егор сможет выступить не сильно хуже. Компанию ему во Франции составит Андрей Кутовой, который в прошлом сезоне занимался в московской школе ЦСКА им. С.А. Жука. Однако не достигнув высоких результатов (лучший — третье место на первом этапе Кубка России), принял решение вернуться в петербургский клуб Татьяны Москвиной, где катался под руководством Вероники Дайнеко.

Серьезных прыжковых элементов Андрей в своем арсенале не имеет, хотя тройной аксель он к своим 13-ти годам выучил. Кутовой отличается чистым катанием и эффектной хореографией.

Особое внимание могло быть привлечено и к танцам на льду, куда изначально была заявлена пара Глеба Смолкина и Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе. Однако перед стартами ФФККР приняла решение провести ротацию. В итоге среди танцоров в Куршевеле выступят дуэты Екатерины Каташинской и Александра Васьковича с Елизаветой Шанаевой и Дэвидом Нарижным. Дэвис со Смолкиным же отправятся на пятый этап серии юниорского Гран-при, который пройдет в Гданьске. К слову, вместе с ними в Польше также выступят и Хромых с Рухиным.