Сложнее дерби с ЦСКА: что ждет «Спартак» в Португалии

Битва в таблице коэффициентов

«Спартак» подходит к первому, выездному матчу противостояния с «Брагой» в приподнятом настроении. Фееричная победа в главном дерби России над ЦСКА продлила победную серию красно-белых до четырех матчей. Такое с командой случилось впервые со времени руководства клубом итальянцем Массимо Каррерой.

На кону очень многое — в прошлом году спартаковцы уже играли на групповом этапе Лиги Европы, но это случилось после вылета из квалификации Лиги чемпионов, а с отборочными стадиями еврокубков у команды традиционно в последние годы не складывается.

Важно это противостояние и для России. Именно с португальцами мы ведем борьбу за шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, которая позволит Российской премьер-лиге сохранить три команды в Лиге чемпионов.

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«Краснодар» уже прошел «Порту» в Лиге чемпионов, но в реальный плюс эта победа конвертируется только в случае успеха быков в битве с греческим «Олимпиакосом» и их попадания в групповую стадию главного еврокубка, что принесет России пять бонусных очков. Впрочем, после разгромного поражения от греков (0:4) в первом матче в это уже верится с трудом.

Что касается «Порту», то он уже отправился в группу ЛЕ и там наверняка значительно пополнит португальскую еврокубковую копилку. Важно и что очки российских клубов делятся на шесть, в то время как у португальцев — на пять (по числу клубов, начинавших евросезон). Вот только тульский «Арсенал», дважды проиграв бакинскому «Нефтчи», ничего в копилку страны не принес и остался на весь сезон мертвым грузом.

В общем, «Спартаку» необходимо выбивать «Брагу» из Лиги Европы, иначе у нас останется только четыре команды против полного набора у конкурентов, чьи очки к тому же ценятся выше.

Трудности перестройки

Вот только пройти «Брагу» будет очень непросто. Это совсем не швейцарский «Тун», с которым подопечные Олега Кононова справились не без приключений, хоть и более-менее уверенно.

Но там у красно-белых было солидное преимущество в классе, и то — команда упустила перевес в два мяча по ходу первого матча в Швейцарии и еле выиграла, а в Москве и вовсе пропустила первой и была вынуждена отыгрываться.

Проблема в том, что «Спартак» и «Брага» находятся сейчас в разных фазах. Несмотря на четыре победы подряд, хорошую селекцию и радужные перспективы в сезоне, десятикратные чемпионы России находятся в стадии становления.

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту, который, кстати, когда-то играл против «Спартака» в Лиге чемпионов и даже забивал ему в Москве (пусть его «Спортинг» тогда и уступил), уже отметил, что главная сила российского соперника в контратаках, а команда Кононова в основном играет на ошибках оппонентов.

Все это действительно верно, поскольку московский клуб пока не имеет выстроенной структуры. Парадоксально, но если раньше работавшего с командой больше половины сезона главного тренера можно было в этом обвинять, то сейчас это вряд ли будет иметь под собой основания.

Состав, находящийся в распоряжении Кононова, собран уже после старта чемпионата России и только сыгрывается. Результаты дают контратаки, «стандарты» и индивидуальное мастерство футболистов.

Класс Андре Шюррле, Самуэля Жиго и других исполнителей, включая здорово действующего в нынешнем сезоне голкипера Александра Максименко неоспорим, но атаке красно-белых остро не хватает структуры.

Это и логично, и одновременно заставляет упрощать игру, особенно когда результат нужен здесь и сейчас.

Кроме того, в матче с «Брагой» не примут участия полетевшие в Португалию и уже вовсю играющие в чемпионате России в старте голландец Гус Тиль и швед Джордан Ларссон. Они были заиграны в квалификации за свои бывшие клубы и войдут в заявку красно-белых только в случае выхода в групповой этап.

«Спартак» отправился в Португалию



В четверг нашу команду ждет гостевая встреча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.



Подробнее: https://t.co/vZY5cz5gHE#БрагаСпартак #ЛигаЕвропы #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/DVGXMlJZgB — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 20, 2019

Зато сыграет в Португалии в стартовом составе дисквалифицированный в РПЛ за столкновение с Антоном Шуниным аргентинский форвард Эсекьель Понсе, благодаря чему Шюррле сможет с острия атаки спуститься пониже и принимать больше участия в конструировании атак.

Очень сильный соперник

«Брага» — в данный момент противоположность спартаковцам. У команды Са Пинту со структурой как раз все в полном порядке. Португальцы умеют и обороняться, ловя оппонентов на быстрых встречных выпадах, и здорово атакуют позиционно.

«Брага» вообще очень грозна с мячом. В матче второго тура чемпионата Португалии она в гостях уступила лиссабонскому «Спортингу» (1:2), но счет обманчив — именно подопечные Са Пинту смотрелись лучше.

Ко всем бедам «Спартака» добавляется и тот факт, что «Брага» отменно атакует и через центр, и флангами, откуда ее полузащитники, особенно Андре Орта, шикарно выполняют подачи на египетского форварда Ахмеда Хассана.

В прошлом сезоне команда Са Пинту была четвертой в национальном чемпионате, уступив только признанным грандам, но на 15 очков опередив финишировавшую пятой «Виторию Гимараэш».

В лице португальцев «Спартак» получил крайне грозного соперника и даже вряд ли является фаворитом противостояния. Скорее, шансы выглядят примерно равными, но Кононову и его команде необходимо нейтрализовать козыри «Браги», иначе удачи не видать.

Пока что таких соперников у красно-белых в сезоне не было. Даже ЦСКА, у которого спартаковцы выиграли в понедельник, не выглядел таким слаженным и сыгранным.