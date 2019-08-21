Уход из футбола и история с насилием: в чем признался Роналду

В ближайший уикенд стартует очередной сезон итальянской Серии А, в котором туринскому «Ювентусу» предстоит вновь защитить свой чемпионский титул. На этот раз под руководством Маурицио Сарри, ушедшего в Турин из лондонского «Челси» этим летом. В преддверии начала первенства звезда «Юве» Криштиану Роналду выступил на португальском телеканале TVI, в котором раскрыл некоторые подробности своей карьеры и того, что окружает его жизнь помимо футбола. В частности, 34-летний капитан сборной Португалии ответил на главный вопрос — когда он планирует повесить бутсы на гвоздь. Впрочем, Роналду ответил на него ожидаемо, подчеркнув, что уйти из футбола его может сподвигнуть только отсутствие желания играть и побеждать.

Реклама

«Победы очень важны и всегда заслуженны, но конец света не наступит, если завтра я не выиграю. Главное — сохранять мотивацию.

В обратном случае я бы закончил с футболом. Возможно, это случится в следующем году. Но я могу доиграть и до 40 лет, и до 41.

Не знаю, когда именно завершу карьеру. Но точно уверен — до этого момента я буду наслаждаться. Наслаждаться, работать и побеждать. Это то, ради чего я просыпаюсь каждое утро. Работа — это все. Даже Нобелевские лауреаты — помимо таланта, они все большие трудяги. Люблю брать хорошие примеры — не только из спорта, но и из других областей», — заявил Роналду.

Также Криштиану подчеркнул, что финансовая составляющая его не беспокоит совершенно. По данным журнала Forbes от июня 2019 года, Роналду занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира, уступая только капитану «Барселоны» Лионелю Месси. Доход португальца оценивается в $109 млн, футболист также имеет многочисленные спонсорские контракты и зарабатывает не только на футбольном поле, но и социальных сетях. Так, по данным Hopper HQ, Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграме больше всех среди спортсменов в мире, а именно $975 тысяч за одну публикацию. Как утверждает сам Криштиану, «чтобы жить красиво, футбол ему не нужен».

Статус звезды мирового футбола Роналду заработал себе на расцвете карьеры в «Манчестер Юнайтед», где провел шесть лет. Однако главных вершин португалец достиг все-таки в мадридском «Реале», завоевав в стане «сливочных» четыре кубка Лиги чемпионов и столько же «Золотых мячей». Летом 2018 года Роналду был вынужден покинуть клуб, после чего перешел в туринский «Ювентус» за €112 млн. Испанские СМИ в тот момент утверждали, что причиной этого стал его возможный конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Однако сам Роналду утверждает, что прощание с Мадридом было его собственном решением, хотя и проблемным.

«Это было непросто. Я жил в Мадриде девять лет, 60% моей карьеры, выиграл 17 трофеев, это стало рутиной. Я хотел другого вызова, очень рад быть здесь. Моему сыну Криштианито было сложнее уехать из Мадрида, потому что у него там много друзей. Но я готовил его месяцами. Он понимал, что есть вероятность, что его отец уйдет из «Реала», он не верил в это, но знал, что такое может произойти.

Я человек, который не любит оставаться в зоне комфорта, Мадрид был приятным местом. Но я хотел нового вызова. Адаптация прошла легко, сын говорит на четырех языках лучше меня»,

— отметил Криштиану.

Первый сезон португальца в Турине оказался ярким во всех смыслах. Помимо выигранного скудетто и неожиданного вылета из Лиги чемпионов на четвертьфинальной стадии от амстердамского «Аякса» Роналду также столкнулся и с судебными тяжбами. И речь шла совсем не о разбирательствах с налоговыми службами, как это было в Испании.

Так, иск против футболиста подала американская модель Кэтрин Майорга, публично заявившая о том, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Криштиану.

По словам американки, инцидент произошел еще в 2009 году, когда у пары была совместная ночь, во время которой португалец якобы изнасиловал ее. В интервью изданию Spiegel свое решение объявить о произошедшем спустя практически десять лет она объяснила тем, что Роналду заплатил ей $375 тысяч за молчание. Однако спустя несколько лет Майорга рассказала об инциденте под предлогом того, что ее на протяжении долгого времени преследовал посттравматический синдром и мысли об уходе из жизни.

Впрочем, сам Роналду любые обвинения в свой адрес всячески отвергает. Единственное, в чем признался футболист, это в выплате тех самых $375 тысяч, однако, как утверждает Криштиану, данный ход был выполнен исключительно ради того, чтобы не распространять его связь с Майоргой в СМИ.

«Это был тяжелый год, возможно, самый тяжелый для меня, но не в профессиональном плане. Когда люди сомневаются в вашей чести, это больно, а особенно если у вас есть семья, девушка, четверо детей. Мой девятилетний ребенок умный, он уже все понимает, ему пришлось пройти через это из-за газеты. Это очень тяжело, вся моя семья прошла через эту историю. Это та тема, о которой мне неудобно говорит, но, к счастью, моя невиновность доказана. Мои друзья, мои близкие, все, кто любит меня, знали, что я невиновен. Горжусь тем, как они отреагировали на все это», — заключил Роналду.

24 августа туринский «Ювентус» в рамках 1-го тура чемпионата Италии сыграет на выезде с «Пармой».