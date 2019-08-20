Конец разбирательств: жена Аршавина отказалась судиться

Бывшая супруга экс-игрока петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина не будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о самоуправстве со стороны футболиста. Об этом рассказала юрист Ольга Макарова.

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«Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать», — заявила адвокат в интервью российскому агентству правовой и судебной информации.

Отмечается, что на заседании суда сама девушка не присутствовала.

Напомним, что Казьмина написала заявление в полицию в феврале 2019 года. В иске она заявляла, что по-прежнему получает угрозы от мужа, с которым находится в процессе развода. Девушка просила возбудить против футболиста уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угроз) и по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия или угрозой его применения).

Позже появилась информация, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела против бывшего мужа.

В июне Красносельский районный суд Петербурга вынес решение о расторжении брака между супругами. При этом их общая дочь будет жить с матерью.

Согласно решению суда, с Аршавина будут взысканы алименты на содержание бывшей жены. На данный период эта сумма составляет 65 тысяч рублей с последующей индексацией. Такая санкция в отношении Аршавина продлится до достижения ребенком трех лет. На содержание ребенка ныне эксперт футбольного телеканала будет выделять 1/8 части всех видов своего заработка до совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что Аршавин отказывается прописывать двухлетнего ребенка у себя дома. По словам адвоката Казьминой, из-за этого девочку не могут зачислить в детский сад. При этом известно, что бывшая жена футболиста вместе с ребенком проживали в доме, который оформлен на мать Аршавина.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. Спустя менее чем через год у них родилась дочь Есения, но в октябре 2017 года Алиса объявила о намерении официально расторгнуть отношения. Говоря о причинах расставания, Казьмина уверяла, что Аршавин был уличен ей в многочисленных изменах. Впоследствии девушка во время бракоразводного процесса обращалась с заявлением в полицию об угрозах со стороны футболиста.

По утверждению Казьминой, бывший капитан сборной России звонил ей и «пугал тюрьмой и уголовным преследованием», а также с незнакомыми людьми якобы отобрал у нее автомобиль, на котором Казьмина ездила вместе с дочерью, потребовав вернуть деньги, которые футболист давал своей жене за весь период брака.

Тогда же в сети прогремел новый скандал с участием футболиста. Согласно информации из СМИ, Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и прокатился по северной столице на лошадях, отказавшись платить.

Напомним, что до начала отношений с Казьминой Аршавин на протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. За это время у пары родились трое детей: сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. В 2013 году пара объявила о разрыве связи. Отмечается, что в течение длительного периода времени футболист отказывался от встреч с прошлой семьей, хотя алименты своим детям он также выплачивает. Сейчас, по словам Барановской, экс-капитан сборной России периодически навещает сыновей и дочь, однако возобновлять отношения с телеведущей не намерен.

Аршавин в ноябре 2018 года объявил о завершении профессиональной карьеры, в ходе которой выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он трижды завоевывал золотые медали чемпионата России, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Кайратом» Кубок Казахстана и Суперкубок страны.

В настоящее время Аршавин является тренером юношеской команды «Зенита» (до 15 лет).