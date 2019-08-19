Дерби в дыму: как «Спартак» обыграл ЦСКА

Московское дерби всегда было и остается центральным матчем в любом туре чемпионата России, тем более когда речь идет о начале сезона. Тем интереснее, что в этом году и «Спартак», и ЦСКА не причисляют не только к главным фаворитам сезона, но и к тем, кто в первую очередь претендует на Лигу чемпионов. В РПЛ есть «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», которые заняли первые три места в прошлом году и идут втроем наверху в этом сезоне, а красно-белые и красно-синие где-то за ними.

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При этом победа в дерби позволила бы ЦСКА выбраться на вторую позицию с отставанием от лидирующего «Зенита» всего в один балл, а спартаковцам успех приносил бы четвертую позицию на расстоянии атаки от тройки.

В преддверии матча одним из главных вопросов было участие в игре Федора Чалова, которому защитник «Сочи» Иван Миладинович разбил локтем нос на последней добавленной минуте в матче предыдущего тура.

Тогда ЦСКА недосчитался одиннадцатиметрового и не смог выиграть (0:0), но хорват в итоге уехал после КДК на четыре матча дисквалификации, а Чалов смог восстановиться к дерби и вышел на поле даже без защитной маски.

Олег Кононов же выставил абсолютно тот же состав, что играл в предыдущем туре против «Ахмата» в Грозном (3:1). То есть не заявленные на квалификацию Лиги Европы, а потому не выходившие с «Туном» Гус Тиль и Йордан Ларссон вернулись в старт.

Первую половину встречи хозяева наверняка хотят забить. Их словно не было на поле. ЦСКА тоже не был искрометен, но действовал на порядок лучше и создал несколько отличных шансов.

Два лучших были как раз у Чалова, но Александр Максименко блестяще спас «Спартак» на добивании бомбардира после выстрела Ивана Облякова и после удара нападающего армейцев через минуту с семи метров.

А вот на вторую половину вышел совсем другой «Спартак». Подопечные Кононова уже не в первый раз в сезоне заметно прибавили после перерыва. Сначала они перевели игру на половину поля ЦСКА, создав давление на ворота Игоря Акинфеева, а потом забили, правда, в контратаке.

Ей предшествовала опаснейшая атака гостей, в которой Никола Влашич затянул с ударом, а затем неудобно сунул партнеру мяч перед штрафной. Зобнин перехватил мяч, протолкнув на Самуэля Жиго, а французский защитник сыграл вперед на Гуса Тиля и побежал в рывок на сто метров.

Тиль немного продвинулся и отдал Зелимхану Бакаеву, который разогнал контрвыпад и сыграл уже перед штрафной налево на Андре Шюррле. Немецкий маэстро, который весь матч демонстрировал свой индивидуальный класс, сделал идеальный навес на Жиго, за которым не успел Ильзат Ахметов, и французский защитник в падении головой открыл счет, пробив под самую штангу.

Пропустив, ЦСКА совсем поплыл, и если бы не Акинфеев, то «Спартак» забил бы еще два мяча вдогонку, но лучший голкипер страны сначала ногой отразил удар Жиго головой, а затем справился с мощнейший выстрелом из-за штрафной от Бакаева.

И вот когда стало казаться, что дерби принимает односторонний характер, случился эквалайзер. Георгий Джикия вроде бы ликвидировал опаснейшую передачу в центр штрафной от Облякова, выбив мяч в подкате, но с подбора из-за штрафной пальнул и попал Марио Фернандес, которому, правда, помог рикошет от Жиго.

Фанаты армейцев на радостях устроили пиротехническое шоу и в итоге оказали медвежью услугу своей команде. Поле заволокло дымом, и арбитр Сергей Карасев на несколько минут остановил матч.

Сразу после возобновления противостояния «Спартак» подавал угловой, и в сутолоке от Джикии снаряд отскочил к Жиго, который с пяти метров без помех и расстрелял уже беззащитного Акинфеева.

В оставшееся время ЦСКА давил, но скорее «Спартак» был ближе к третьему мячу, чем соперник к еще одному ответному.

«Когда дети впервые попадают на такие матчи, они навсегда остаются в футболе. Бескомпромиссный, хороший по накалу и исполнению матч. Мы выглядели предпочтительнее, не впервые лучше соперника, но такие матчи мы проигрываем, — заявил после матча наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. — Были моменты у Чалова. Если нападающий не реализовывает свои моменты, тяжело рассчитывать на победу. Когда ты говоришь, что сильная сторона команды – это стандарты, а потом пропускаешь, сложно потом говорить с ребятами».

«Спартак» впервые под руководством Олега Кононова одержал четыре победы подряд (по две в РПЛ и ЛЕ) и, кажется, набрал хороший ход, что особенно приятно в преддверии противостояния с «Брагой» за место в группе Лиги Европы.

«Дерби легким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором были посильней, хотя концовка игры была для нас непростой, тем не менее ребята молодцы. На данный момент так. Поздравляю команду с победой, — не согласился с коллегой рулевой красно-белых.

— Стиль важен, и я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Стиль, который был, это даже система. И подбор игроков, и тренировочный процесс. Я хочу, чтобы «Спартак» имел такой стиль, таких же игроков, которых мы ценим и вспоминаем вне зависимости от того, сколько им лет. Вспоминаем победы, большие победы. Те трофеи, которые были в «Спартаке». Мы ответственны перед болельщиками».

Подвел итоги противостояния и капитан «Спартака» Георгий Джикия, отметивший, конечно, своего партнера по центру обороны Жиго, который был признан лучшим игроком встречи.

«Прибавили, это помогло. Чуть перевернули игру. Стали повыше играть. Пошли моменты, стандарты – в первом тайме, по-моему, вообще угловых не было, — приводит слова Джикии «Чемпионат».

— Что Жиго любит атаковать и эффективен в этом, понятно. Опять же, стандарт. Пошел, забил. Все 11 человек играют, забить хочет каждый. Сегодня Жиго – лучший игрок матча, и заслуженно».