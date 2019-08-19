Испытание Лэмпарда: почему «Челси» проваливает сезон

Нехватка опыта

«Челси» лихорадило и по ходу прошлого сезона, но тогда во главе команды стоял харизматичный итальянский специалист Маурицио Сарри, хоть и рассорившийся с некоторыми лидерами «синих», оказавшись на грани увольнения, но сумевший в нужный момент добиться положительного результата.

Как итог: бронзовые медали Английской премьер-лиги (АПЛ) и победа в Лиге Европы, где в финале был разгромлен «Арсенал». Это сезон для «синих» спасло.

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Отставка Сарри больше не грозила, но все изменил уход Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского «Ювентуса». «Бьянконери» обратились к кандидатуре тогдашнего наставника «Челси», и «пенсионеры» отпускали Сарри в Италию с большим скандалом.

Достаточно продолжительное время кресло тренера «Челси» оставалось без владельца, но после долгих переговоров «синие» вернули в клуб бывшего капитана команды Фрэнка Лэмпарда.

Назначение Лэмпарда порадовало болельщиков «Челси», но и внушило определенный скептицизм. Профессиональную карьеру футболиста он завершил только в 2017-м, а на тренерском поприще трудился год. На посту главного тренера «Дерби Каунти» Лэмпард занял шестое место в Чемпионшипе (вторая по значимости лига в Англии – «Газета.Ru»), что позволило «Дерби» выйти плей-офф.

Однако в финале «Дерби» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2, тем самым упустив шанс выйти в элитный дивизион.

Результаты Лэмпарда в качестве наставника «Дерби Каунти» нельзя назвать выдающимися, но «Челси» это не отпугнуло, учитывая то, что сейчас клуб вынужден делать ставку на доморощенные кадры, не требующие дополнительных вложений. Включая и тренера, который не будет стоить слишком дорого. Но за это «Челси» сейчас вынужден платить результатом.

Трансферный запрет

В феврале «Челси» постигла та же участь, что и большинство клубов, любящих тратить много и часто. Международная федерация футбола (ФИФА) признала «синих» виновными в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков, из-за чего на клуб был наложен штраф и запрет на покупку игроков до зимы 2020 года включительно.

Под нового тренера «пенсионерам» удалось приобрести полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича, который прошлый сезон провел в команде на правах аренды, поэтому его последующий выкуп не является нарушением трансферного бана.

Кроме того, команду пополнил бывший вингер дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич, чей трансфер со «шмелями» был оформлен «Челси» еще зимой. В конечном итоге двух новых футболистов «Челси» оказалось недостаточно, особенно на фоне ухода многолетних лидеров.

Так, главной потерей «синих» стал трансфер нападающего Эдена Азара в «Реал». За семь лет в футболке «Челси» бельгиец не смог приблизиться к мечте о завоевании Лиги чемпионов, из-за чего решил сменить клуб.

И хотя клубу удалось выручить за его трансфер €100 млн, но потратить их на замену Азару пока не может.

Помимо бельгийца команду покинули другие старожилы – защитники Гари Кэхилл и Давид Луиз. Первый по ходу прошлого сезона рассорился с Сарри, а Луиз под конец летнего трансферного окна попросил продать его в лондонский «Арсенал». Оба они не были самыми звездными и незаменимыми игроками «Челси», но в опыте и уверенности, которые команда приобретала с их появлением на поле, «синие» серьезно потеряли.

Сейчас в каждой линии у «Челси» есть очевидные проблемы. Молодые футболисты, которых Лэмпард подпускает к основному составу, пока не могут играть на ключевых ролях.

В частности, нападающий Тэмми Абрахам лишил «синих» Суперкубка Европы, промахнувшись в серии послематчевых пенальти.

Другая проблема – это уже возрастные футболисты. По большей части это касается нападения, где Лэмпарда делает ставку на Педро, Виллиана и Оливье Жиру. Если бы не запрет на трансферы, то сложно представить эту тройку в атаке «синих», где в последние годы всегда были игроки мирового уровня.

Возможные последствия

Пока для «Челси» в новом сезоне выглядит все достаточно печально. Поражение в первом туре АПЛ от принципиального соперника – «Манчестер Юнайтед» — с разгромным счетом 0:4. Далее «синие» уступили «Ливерпулю» по пенальти в матче за Суперкубок Европы, продемонстрировав при этом не самый худший футбол.

Во втором туре АПЛ «Челси» в первом домашнем матче сезона сыграл вничью с «Лестер Сити» — 1:1. И, что самое интересное, единственный мяч в составе лондонцев на свой счет записал 20-летний Мейсон Маунт, который до этого играл у Лэмпарда в «Дерби».

Вероятнее всего, в борьбе за чемпионство «Челси» в этом сезоне участие принимать не будет. С первых туров лидеры чемпионата – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — не просто побеждают, но и делают это с разгромами. Обескровленным «синим» о таком мечтать пока не приходится.

Это, однако же, сыграет только на руку Лэмпарду, от которого не требуют молниеносных титулов на фоне тех событий, что происходят в клубе. Ко всему прочему, наверняка победа в чемпионате Англии пока не заботит молодых игроков «Челси», которые впервые за долгие годы имеют возможность играть за основной состав, поэтому отсутствие трансферов – в их интересах.

Потенциал у команды Лэмпарда есть, и какое-то время для его реализации команде определенно потребуется. Но руководство «синих» никогда не славилось своей терпеливостью, поэтому нельзя исключать, что первая отставка сезона будет именно в «Челси».

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