Пятая ракетка мира: как Медведев победил Джоковича и Гоффена

Теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира серии «Мастерс-1000» — в финале соревнований в американском Цинциннати россиянин обыграл бельгийца Давида Гоффена. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Медведева, который взял свой первый «Мастерс» в карьере.

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23-летний Медведев вел с брейком, несколько раз добивался брейк-пойнтова, а на тай-брейке сыграл намного увереннее Гоффена, хотя и не избежал при этом ошибок. В общей сложности Даниил допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У бельгийца показатели намного хуже — семь ошибок на подаче и лишь один реализованный брейк-поинт. Завершил Медведев матч тремя эйсами подряд.

Эта победа на «Мастерсе» стала для Медведева первой в карьере. Что интересно, до этого россиянин дважды подряд проиграл в финалах «Мастерсов». В начале августа в решающем матче Citi Open в Вашингтоне он уступил Нику Кирьосу, а позднее, на Rogers Cup, проиграл финал Рафаэлю Надалю.

После матча теннисист признался, что проигрывать третий финал за три недели ему было бы неприятно, а также рассказал о накопившейся усталости.

«Трудно подобрать слова. Это плоды тяжелой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, что серия прервалась. Честно говоря, при счете 5:3 у меня начались судороги. Такое со мной впервые за три недели. Я выполнил четыре подачи, с которыми он не справился, и это было невероятно», — заявил Медведев после матча.

Медведев стал первым отечественным теннисистом, которому удалось выиграть «Мастерс» в Цинциннати. Кроме того, Даниил вписал в историю турнира свое имя еще и благодаря тому, что оказался самым молодым победителем в Цинциннати с 2008 года — тогда финал выиграл 21-летний Энди Маррей.

Эта победа позволила Медведеву в обновленном рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые в карьере подняться на пятую строчку. Даниил пообещал на этом не останавливаться

«Огромное спасибо вам всем за поддержку. Первый титул на «Мастерс» — что-то невероятное. И я буду продолжать работать, чтобы стать еще лучше. Спасибо вам большое», — обратился к болельщикам Медведев в твиттере после победы.

Это исторический момент для мужского тенниса в России. Столь высоко в рейтинге АТР наш соотечественник поднимается впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко. Что касается положения других отечественных теннисистов, то Карен Хачанов стал только 18-м, а Андрей Рублев — 35-м. Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников считает, что Медведев сейчас — номер один в стране.

«Заслуженно сейчас Даня Медведев лучший в России и в топ-5 мирового рейтинга АТР»,

— написал Кафельников в твиттере.

Чемпионская гонка ATP. 19 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835.

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3605.

...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1415...

38 (55). Андрей Рублев (Россия) — 917.

Примечательным для Медведева турнир в Цинциннати стал тем, что ему во второй раз кряду удалось победить Джоковича. В середин апреля россиянин одержал верх над сербов на «Мастерсе» в Монте-Карло, а сейчас обыграл вторую ракетку мира на стадии полуфинала. Джокович уверен, что сейчас Медведев справедливо может называться одним из лучших теннисистов мира.

«Я мало что мог сделать. Поздравляю его, он заслужил победу. Безусловно, сейчас он один из лучших игроков в мире. Он очень прибавил с начала года. Его форхенд стал лучше, и он лучше двигается по корту. Что касается подачи, то она всегда была хороша», — сказал Джокович после проигрыша.

В рамках своего трехнедельного «турне» по финалам в США Медведев провел суммарно 16 матчей за 20 дней, три из которых стали финалами. Следующей остановкой Даниила станет US Open — заключительный турнир серии «Большого шлема», который пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 7 сентября.