Из второй сотни к титулу: Кузнецова проиграла сет Киз. LIVE

Кузнецова начала турнир как 153-я ракетка мира. В Цинциннати она попала только благодаря wild card! Здесь же Света просто творит историю! Она в невероятной форме, играет просто потрясающе. Чего стоит только победа в полуфинале над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти! А как вам победа над третьим номером, чешкой Каролиной Плишковой, когда россиянка отыграла два матчбола?