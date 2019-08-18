Из второй сотни к титулу: Кузнецова проиграла сет Киз. LIVE

Кузнецова бьется до конца, добегая за мячами, когда уже нельзя вроде выиграть, и в итоге Киз бьет в аут — 40:15.
Еще очко с подачи — 40:0.
Отличная подача, Кузнецова агрессивно принимает, но в аут — 30:0.
Погоняла Киз Кузнецову по корту после мощной первой подачи — 15:0.
То же самое — 3:1!
Кузнецова подала под бэкхенд, и соперница ошиблась — больше.
Отличная подача и прием в сетку — ровно.
А теперь суперприем второй подачи — 30:40. Брейк-пойнт.
Справа ошибается Мэдисон — 30:30.
Отыгрывает один мяч с подачи Света — 15:30.
Невероятным ударом в линию попадает американка — 0:30.
Киз начинает с отличного приема — 0:15.
Вторая подача. Розыгрыш. Аут от Киз! 2:1 с брейком в пользу Кузнецовой!
Киз играет в аут — меньше, брейк-пойнт.
Отыгрывается все же Киз в розыгрыше со второй подачи. 40:40.
Двойная ошибка американки! 30:40 — брейк-пойнт!
Отыгрывается Киз — 30:30. Соперницы уже час играют.
Серия резанных ударов от Кузнецовой приводит к ошибке соперницы — 15:30.
А вот теперь подача была слишком сильна. Кузнецова приняла в сетку — 15:15.
Хороший прием от Кузнецовой — 0:15.
Со второй подачи Светланы завязывается розыгрыш, но в итоге Киз бьет в аут. Прервала Кузнецова серию из пяти проигранных геймов подряд — 1:1.
А теперь Киз атакует после приема и добивается очка у сетки — 40:15.
Прием Киз в аут — 40:0.
А вот и прекрасный виннерс Кузнецовой с форхенда в угол корта — 30:0.
Светлана тоже начинает свой гейм уверенно — 15:0.
Киз уверенно берет первый гейм в партии — 0:1.
С такой подачей ничего не сделать — 40:15.
А вот и отличный прием первой подачи от Светы — 30:15.
На кураже американка — 30:0.
Подсказ был обратный: «Ты играешь хорошо, но пустила Киз в корт. Нужно обратно выбивать». Киз начинает с отличной подачи — 15:0.
Теперь уже Кузнецова вызвала своего тренера.
Блестяще все сделала Киз! Кузнецова выходила подавать на партию, но проиграла четыре гейма подряд — 5:7!
Просто феноменальный теннис, но выигрывает мяч снова Киз! Причем у Светы был шанс выиграть розыгрыш... 30:40 — сет-пойнт у американки!
Кузнецова упала в шикарном розыгрыше, и в итоге Киз забила в пустой корт. Но она так и так бы выиграла этот мяч — 30:30.
А вот теперь Киз просто не оставила Кузнецовой шансов — 30:15.
Светлана выигрывает мяч с подачи, а затем заставляет соперницу ошибиться в розыгрыше, погоняв Киз по корту — 30:0.
Киз впервые в матче выходит вперед — 5:6.
А вот теперь Киз играет в сетку из-за агрессии Кузнецовой — 40:15.
Эйс — 30:0.
Кузнецова играет в сетку в размене ударами — 15:0.
Не попадает первым мячом Светлана. Киз атакует со второй подачи, Светлана шикарно обороняется. По разу попали в линию, но в итоге Киз просто блестящим ударом выиграла гейм и сравняла счет в партии — 5:5!
Первый отыгран за счет мощи подачи и классного второго удара — 30-:40. Брейк-пойнт.
В аут играет Светлана, атакуя... 15:40 — два брейк-пойнта у Киз! В такой момент!
Классный обмен ударами, в котором Киз попадает просто шикарно в итоге — 15:30.
А вот сейчас после глубокого приема Киз Светлана играет в аут по длине — 15:15.
Опять трос помогает Кузгнецовой в первом розыгрыше ее подачи на сет — 15:0.
Прием мощнейшей подачи в аут — 5:4.
Задавила Киз мощью в розыгрыше даже со второй подачи — больше.
Двойная ошибка Киз — ровно.
В ответ эйс от Киз — больше.
Феноменальная игра Кузнецовой — ровно.
Кузнецова агрессивно принимает вторую подачу и заставляет Киз сыграть в аут — 40:30.
Следом первая двойная от американки — 40:15.
И тут же еще очко с подачи — 40:0.
Долгий розыгрыш заканчивается отличным укороченным ударом американки от сетки. Кузнецова малость не успевает — 30:0.
Сразу же с подачи выигрывает мяч американка — 15:0.
Гейм завершает первый эйс Кузнецовой — 5:3.
Киз рискует переводом на другую часть корта и попадает в аут. И тут же отличная подача — 40:0.
Тренер попросил Киз не позволять Кузнецовой оттаскивать ее от задней линии. Но начинается подача Светланы с ошибки американки — 15:0.
Дожимает этот сложнейший гейм американка — 4:3 в пользу Кузнецовой с одним брейком. Киз вызывает тренера.
Еще эйс — больше.
Эх, снова ровно.
Тяжелейшую подачу принимает Кузнецова, а затем бьется в обороне, пока удар Киз от троса не ушел в аут — меньше, еще брейк-пойнт.
Но Света по-прежнему в игре! Классно и умно играет, заставляя в итоге соперницу ударить в сетку — ровно.
Эйс — больше.
Отыгрывается Киз — ровно.
Вроде бы хорошо догнала укороченный Кузнецова, но сыграла в сетку. 30:40 — один брейк-пойнт остался.
Киз просто не понимает, что ей делать — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Кузнецова тащит сумасшедшую подачу, а затем играет в ноги вышедшей к сетке сопернице — 15:30.
Агрессивный прием Кузнецовой чуть неточен — 15:15.
Кузнецова выигрывает первый мяч на подаче соперницы — 0:15.
Какой-то нелепый розыгрыш со стороны обеих теннисисток, но главное, что в итоге маху дала Киз — 4:2!
Сумасшедший прием Киз, но Кузнецова сыграла просто невероятно! И в итоге американка попала в сетку — больше.
Полусвечку пустила Киз, и в ответ Кузнецова уничтожила атакой — ровно.
Двойную ошибку допускает Кузнецова. Очень некстати — меньше.
Второй мяч, но Кузнецова академично и четко все сделала — ровно.
Завязывается розыгрыш, в итоге Кузнецова вышла к сетке и вынудила играть американку с бэкхенда, но попала та идеально — меньше.
А вот теперь ошибается Света — ровно.
Повезло сейчас, что седьмую невынужденную ошибку в матче допустила Киз. У Кузнецовой одна — больше.
Кузнецова неожиданно пошла к сетке, но Киз ударила в ноги и отыграла и третий гейм-пойнт — 40:40!
Кузнецова срывает удар после приема соперницы своей второй подачи — 40:30.
Очень злой прием от Киз — 40:15.
Еще два очка подряд в копилку россиянки, хотя вроде бы все было в руках Киз в последнем розыгрыше — 40:0.
Мощно атакует с первой подачи Света, и соперница в итоге не справляется — 15:0.
А завершает Киз гейм еще одним эйсом — 3:2.
Киз атакует с первой подачи, но в итоге попадает в сетку — 40:30.
Попробовала принять навылет, но не попала. И тут же эйс — 40:15.
Борьба со второго мяча Киз, американка выходит к сетке, укорачивает, но Светлана ее шикарно обводит — 15:15.
Эйсом начинает Киз свой гейм — 15:0.
Это только отсрочило победы Кузнецовой в гейме — 3:1.
Все грамотно разыграла россиянка, но не попала в угол открытого корта — 40:15.
Киз пытается принять навылет с форхенда, но принимает в аут — 40:0.
Очень хорошая подача Светы, и неточный прием с бэкхенда — 30:0.
Ошибается по длине Мэдисон в розыгрыше — 15:0.
И еще два мяча легко берет американка. Гейм под ноль — 2:1.
Хорошо на этот раз начинает свой гейм Киз. Выигрывает два мяча подряд. Проверяет второй Светлана, но он зацепил линию. 30:0.
И подачей уверенной завершает гейм Светлана — 2:0.
Вторая подача Кузнецовой. Долгий розыгрыш, и Света его берет — 40:30.
Обмен ударами, в котором темп задавала американка, и Кузнецова в итоге ошиблась по длине — 30:30.
Взрываются трибуны после фирменного успешного форхенда Киз в розыгрыше — 30:15.
Киз не принимает подачу Светы — 30:0.
Теперь подача Кузнецовой, сразу первый средний по продолжительности розыгрыш, который Светлана завершает успешно — 15:0.
О-па! И с форхенда мажет Киз! 1:0!
Под бэкхенд сопернице играет россиянка, и та ошибается — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Никак не подаст американка первым мячом, что дает шансы Кузнецовой. А она ими пользуется — 15:30.
А вот теперь со второго мяча Киз классно разыграла комбинацию и ударила в открытый корт — 15:15.
Киз подает первой. Со второго мяча пошел розыгрыш, в котором Свете помог трос — 0:15.
Да, Киз фаворит, но Кузнецова впервые в карьере за неделю обыграла трех теннисисток из Топ-10! Да и последний раз с Киз она играла в 2016 году. И все их встречи были не дальше третьего раунда.
Киз «хлопнула» в четвертьфинале Винус Уильямс, а в полуфинале разобралась с еще одной соотечественницей — Софией Кенин. Киз — 18-я ракетка мира и очень неудобная соперница для Кузнецовой. Она обыграла Свету во всех трех их матчах, причем не отдала ни одного сета!
Кузнецова начала турнир как 153-я ракетка мира. В Цинциннати она попала только благодаря wild card! Здесь же Света просто творит историю! Она в невероятной форме, играет просто потрясающе. Чего стоит только победа в полуфинале над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти! А как вам победа над третьим номером, чешкой Каролиной Плишковой, когда россиянка отыграла два матчбола?
Светлана Кузнецова играет в финале «Мастерса» в Цинциннати против американки Мэдисон Киз. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.