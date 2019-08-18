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Из второй сотни к титулу: Кузнецова проиграла сет Киз. LIVE

WTA. Цинциннати. Финал. Кузнецова (Россия) — Киз (США). ОНЛАЙН

В финале турнира WTA серии «Мастерс» в Цинциннати россиянка Светлана Кузнецова играет с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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22:20

Кузнецова бьется до конца, добегая за мячами, когда уже нельзя вроде выиграть, и в итоге Киз бьет в аут — 40:15.

22:19

Еще очко с подачи — 40:0.

22:19

Отличная подача, Кузнецова агрессивно принимает, но в аут — 30:0.

22:19

Погоняла Киз Кузнецову по корту после мощной первой подачи — 15:0.

22:18

То же самое — 3:1!

22:18

Кузнецова подала под бэкхенд, и соперница ошиблась — больше.

22:17

Отличная подача и прием в сетку — ровно.

22:17

А теперь суперприем второй подачи — 30:40. Брейк-пойнт.

22:16

Справа ошибается Мэдисон — 30:30.

22:16

Отыгрывает один мяч с подачи Света — 15:30.

22:16

Невероятным ударом в линию попадает американка — 0:30.

22:15

Киз начинает с отличного приема — 0:15.

22:13

Вторая подача. Розыгрыш. Аут от Киз! 2:1 с брейком в пользу Кузнецовой!

22:13

Киз играет в аут — меньше, брейк-пойнт.

22:12

Отыгрывается все же Киз в розыгрыше со второй подачи. 40:40.

22:11

Двойная ошибка американки! 30:40 — брейк-пойнт!

22:11

Отыгрывается Киз — 30:30. Соперницы уже час играют.

22:10

Серия резанных ударов от Кузнецовой приводит к ошибке соперницы — 15:30.

22:10

А вот теперь подача была слишком сильна. Кузнецова приняла в сетку — 15:15.

22:09

Хороший прием от Кузнецовой — 0:15.

22:09

Со второй подачи Светланы завязывается розыгрыш, но в итоге Киз бьет в аут. Прервала Кузнецова серию из пяти проигранных геймов подряд — 1:1.

22:08

А теперь Киз атакует после приема и добивается очка у сетки — 40:15.

22:08

Прием Киз в аут — 40:0.

22:07

А вот и прекрасный виннерс Кузнецовой с форхенда в угол корта — 30:0.

22:07

Светлана тоже начинает свой гейм уверенно — 15:0.

22:06

Киз уверенно берет первый гейм в партии — 0:1.

22:05

С такой подачей ничего не сделать — 40:15.

22:05

А вот и отличный прием первой подачи от Светы — 30:15.

22:04

На кураже американка — 30:0.

22:04

Подсказ был обратный: «Ты играешь хорошо, но пустила Киз в корт. Нужно обратно выбивать». Киз начинает с отличной подачи — 15:0.

22:03

Теперь уже Кузнецова вызвала своего тренера.

22:01

Блестяще все сделала Киз! Кузнецова выходила подавать на партию, но проиграла четыре гейма подряд — 5:7!

22:00

Просто феноменальный теннис, но выигрывает мяч снова Киз! Причем у Светы был шанс выиграть розыгрыш... 30:40 — сет-пойнт у американки!

21:59

Кузнецова упала в шикарном розыгрыше, и в итоге Киз забила в пустой корт. Но она так и так бы выиграла этот мяч — 30:30.

21:59

А вот теперь Киз просто не оставила Кузнецовой шансов — 30:15.

21:58

Светлана выигрывает мяч с подачи, а затем заставляет соперницу ошибиться в розыгрыше, погоняв Киз по корту — 30:0.

21:56

Киз впервые в матче выходит вперед — 5:6.

21:55

А вот теперь Киз играет в сетку из-за агрессии Кузнецовой — 40:15.

21:55

Эйс — 30:0.

21:54

Кузнецова играет в сетку в размене ударами — 15:0.

21:53

Не попадает первым мячом Светлана. Киз атакует со второй подачи, Светлана шикарно обороняется. По разу попали в линию, но в итоге Киз просто блестящим ударом выиграла гейм и сравняла счет в партии — 5:5!

21:52

Первый отыгран за счет мощи подачи и классного второго удара — 30-:40. Брейк-пойнт.

21:52

В аут играет Светлана, атакуя... 15:40 — два брейк-пойнта у Киз! В такой момент!

21:51

Классный обмен ударами, в котором Киз попадает просто шикарно в итоге — 15:30.

21:51

А вот сейчас после глубокого приема Киз Светлана играет в аут по длине — 15:15.

21:50

Опять трос помогает Кузгнецовой в первом розыгрыше ее подачи на сет — 15:0.

21:48

Прием мощнейшей подачи в аут — 5:4.

21:48

Задавила Киз мощью в розыгрыше даже со второй подачи — больше.

21:47

Двойная ошибка Киз — ровно.

21:47

В ответ эйс от Киз — больше.

21:46

Феноменальная игра Кузнецовой — ровно.

21:46

Кузнецова агрессивно принимает вторую подачу и заставляет Киз сыграть в аут — 40:30.

21:45

Следом первая двойная от американки — 40:15.

21:45

И тут же еще очко с подачи — 40:0.

21:44

Долгий розыгрыш заканчивается отличным укороченным ударом американки от сетки. Кузнецова малость не успевает — 30:0.

21:44

Сразу же с подачи выигрывает мяч американка — 15:0.

21:43

Гейм завершает первый эйс Кузнецовой — 5:3.

21:42

Киз рискует переводом на другую часть корта и попадает в аут. И тут же отличная подача — 40:0.

21:41

Тренер попросил Киз не позволять Кузнецовой оттаскивать ее от задней линии. Но начинается подача Светланы с ошибки американки — 15:0.

21:39

Дожимает этот сложнейший гейм американка — 4:3 в пользу Кузнецовой с одним брейком. Киз вызывает тренера.

21:39

Еще эйс — больше.

21:39

Эх, снова ровно.

21:38

Тяжелейшую подачу принимает Кузнецова, а затем бьется в обороне, пока удар Киз от троса не ушел в аут — меньше, еще брейк-пойнт.

21:37

Но Света по-прежнему в игре! Классно и умно играет, заставляя в итоге соперницу ударить в сетку — ровно.

21:37

Эйс — больше.

21:37

Отыгрывается Киз — ровно.

21:36

Вроде бы хорошо догнала укороченный Кузнецова, но сыграла в сетку. 30:40 — один брейк-пойнт остался.

21:36

Киз просто не понимает, что ей делать — 15:40, двойной брейк-пойнт.

21:35

Кузнецова тащит сумасшедшую подачу, а затем играет в ноги вышедшей к сетке сопернице — 15:30.

21:35

Агрессивный прием Кузнецовой чуть неточен — 15:15.

21:35

Кузнецова выигрывает первый мяч на подаче соперницы — 0:15.

21:34

Какой-то нелепый розыгрыш со стороны обеих теннисисток, но главное, что в итоге маху дала Киз — 4:2!

21:33

Сумасшедший прием Киз, но Кузнецова сыграла просто невероятно! И в итоге американка попала в сетку — больше.

21:33

Полусвечку пустила Киз, и в ответ Кузнецова уничтожила атакой — ровно.

21:33

Двойную ошибку допускает Кузнецова. Очень некстати — меньше.

21:31

Второй мяч, но Кузнецова академично и четко все сделала — ровно.

21:31

Завязывается розыгрыш, в итоге Кузнецова вышла к сетке и вынудила играть американку с бэкхенда, но попала та идеально — меньше.

21:30

А вот теперь ошибается Света — ровно.

21:50

Повезло сейчас, что седьмую невынужденную ошибку в матче допустила Киз. У Кузнецовой одна — больше.

21:29

Кузнецова неожиданно пошла к сетке, но Киз ударила в ноги и отыграла и третий гейм-пойнт — 40:40!

21:29

Кузнецова срывает удар после приема соперницы своей второй подачи — 40:30.

21:28

Очень злой прием от Киз — 40:15.

21:27

Еще два очка подряд в копилку россиянки, хотя вроде бы все было в руках Киз в последнем розыгрыше — 40:0.

21:26

Мощно атакует с первой подачи Света, и соперница в итоге не справляется — 15:0.

21:24

А завершает Киз гейм еще одним эйсом — 3:2.

21:24

Киз атакует с первой подачи, но в итоге попадает в сетку — 40:30.

21:24

Попробовала принять навылет, но не попала. И тут же эйс — 40:15.

21:23

Борьба со второго мяча Киз, американка выходит к сетке, укорачивает, но Светлана ее шикарно обводит — 15:15.

21:23

Эйсом начинает Киз свой гейм — 15:0.

21:22

Это только отсрочило победы Кузнецовой в гейме — 3:1.

21:22

Все грамотно разыграла россиянка, но не попала в угол открытого корта — 40:15.

21:21

Киз пытается принять навылет с форхенда, но принимает в аут — 40:0.

21:21

Очень хорошая подача Светы, и неточный прием с бэкхенда — 30:0.

21:20

Ошибается по длине Мэдисон в розыгрыше — 15:0.

21:19

И еще два мяча легко берет американка. Гейм под ноль — 2:1.

21:17

Хорошо на этот раз начинает свой гейм Киз. Выигрывает два мяча подряд. Проверяет второй Светлана, но он зацепил линию. 30:0.

21:17

И подачей уверенной завершает гейм Светлана — 2:0.

21:16

Вторая подача Кузнецовой. Долгий розыгрыш, и Света его берет — 40:30.

21:15

Обмен ударами, в котором темп задавала американка, и Кузнецова в итоге ошиблась по длине — 30:30.

21:14

Взрываются трибуны после фирменного успешного форхенда Киз в розыгрыше — 30:15.

21:14

Киз не принимает подачу Светы — 30:0.

21:14

Теперь подача Кузнецовой, сразу первый средний по продолжительности розыгрыш, который Светлана завершает успешно — 15:0.

21:13

О-па! И с форхенда мажет Киз! 1:0!

21:12

Под бэкхенд сопернице играет россиянка, и та ошибается — 15:40, двойной брейк-пойнт.

21:12

Никак не подаст американка первым мячом, что дает шансы Кузнецовой. А она ими пользуется — 15:30.

21:11

А вот теперь со второго мяча Киз классно разыграла комбинацию и ударила в открытый корт — 15:15.

21:10

Киз подает первой. Со второго мяча пошел розыгрыш, в котором Свете помог трос — 0:15.

21:09

Да, Киз фаворит, но Кузнецова впервые в карьере за неделю обыграла трех теннисисток из Топ-10! Да и последний раз с Киз она играла в 2016 году. И все их встречи были не дальше третьего раунда.

21:07

Киз «хлопнула» в четвертьфинале Винус Уильямс, а в полуфинале разобралась с еще одной соотечественницей — Софией Кенин. Киз — 18-я ракетка мира и очень неудобная соперница для Кузнецовой. Она обыграла Свету во всех трех их матчах, причем не отдала ни одного сета!

21:05

Кузнецова начала турнир как 153-я ракетка мира. В Цинциннати она попала только благодаря wild card! Здесь же Света просто творит историю! Она в невероятной форме, играет просто потрясающе. Чего стоит только победа в полуфинале над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти! А как вам победа над третьим номером, чешкой Каролиной Плишковой, когда россиянка отыграла два матчбола?

21:00

Светлана Кузнецова играет в финале «Мастерса» в Цинциннати против американки Мэдисон Киз. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.