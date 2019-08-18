«Не нужна твоя выпивка»: за что Макгрегор избил старика

Громкий инцидент с участием ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и пожилого мужчины, которого спортсмен избил в одном из баров Дублина, стал обретать новые подробности. По данным очевидцев произошедшего, агрессивное поведение со стороны бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе было спровоцировано именно пострадавшим.

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Судя по видеозаписи, которую ранее опубликовал TMZ Sports, Макгрегор пришел в заведение и, попросив у бармена стаканы для своего собственного виски, расставил их по барной стойке у каждого посетителя, кто за ней сидел. Однако один из гостей бара от предложения ирландца продегустировать напиток отказался, чем вызвал негодование со стороны бойца. Несмотря на отказ, Макгрегор все-таки налил немного виски для пожилого гражданина, но тот отодвинул стакан в сторону, предпочтя продолжить пить пиво, уже ранее оплаченное.

В итоге Ноториус практически со спины нанес удар мужчине по лицу. В инцидент были вынуждены вмешаться другие гости бара, которые вывели Макгрегора из заведения. Пострадавший же остался сидеть на своем месте.

Однако, по словам очевидцев, именно пожилой гражданин спровоцировал агрессию со стороны Конора. Причем не отказом пробовать напиток, который производит собственная фирма ирландского бойца, а оскорблением в адрес спортсмена.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — приводит слова свидетеля произошедшего Irish Mirror.

Fighter Conor McGregor is caught on a bar camera punching an elderly gentleman when the man apparently refuses a shot of whiskey offered to him.



This video should be shown to kids in every health class to explain the pitfalls of steroids, drinking and toxic masculinity. pic.twitter.com/SWeUfFGG0G — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 15, 2019

Примечательно, что сам инцидент произошел еще 6 апреля, но стал достоянием общественности только в августе, когда СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения из бара. По факту происшествия местная полиция приняла решение возбудить дело против Макгрегора.

«Полиция расследует происшествие, произошедшее в дублинском пабе 6 апреля 2019 года, когда один из посетителей устроил нападение на другого гостя заведения. Расследование продолжается, и на данный момент никаких задержаний еще не было осуществлено», — приводит заявление стражей порядка MMA Junkie.

Выступили против бойца и власти Дублина, которые выдвинули против бывшего чемпиона официальные обвинения в нападении на 50-летнего гражданина. В ближайшее время Макгрегор обязан явиться в суд для дачи показаний, и в случае, если его вина будет доказана, то спортсмену грозит как минимум большой денежный штраф.

Против Ноториуса может сыграть и тот факт, что пострадавший от его удара получил серьезные травмы лица. По словам приятеля пожилого гражданина, тот после инцидента взял недельный больничный, чтобы оправиться от повреждений, полученных в ходе нападения со стороны Макгрегора.

«У моего друга была пинта пива. Но вдруг пришел Макгрегор и предложил всем гостям заведения попробовать его виски. Несколько людей согласились, но не мой друг. Он вообще такое не пьет. Конор очень настаивал, чтобы он все-таки выпил, но и во второй раз получил отказ. В итоге Макгрегор возмутился и зачем-то ударил его по лицу.

В тот момент он сильной боли не почувствовал, но спустя некоторое время его самочувствие резко ухудшилось. У него очень сильно болело лицо. Следующую неделю он просто не выходил из дома»,

— цитирует знакомого пострадавшего Daily Mirror.

Отмечается, что пожилой гражданин по факту нападения со стороны Макгрегора подал заявление в полицию. По его же словам, денег и извинений в свой адрес от Конора ему не нужно. Единственное, чего желает пострадавший — «справедливого решения судьи».

Действия Макгрегора уже стали поводом для обсуждения. Коллеги бойца поступок ирландца не одобряют. В том числе и бывший соперник Конора, российский чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов, призвавший посадить ирландца в тюрьму за нападение на людей.

«То, что творит Конор, пагубно влияет на спорт. Он сходит с ума. Это настоящее безумие. Правительство должно его наказать. Как вообще можно поднять руку на пожилого человека? Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?»

— цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Не остались в стороне и работники питейных заведений. Так, руководство и сотрудники одного ирландского паба, расположенного в американском штате Флорида, провели акцию против распространения алкогольной продукции Макгрегора, призвав своих коллег по цеху поддержать данный перфоманс. В частности, бармен слили содержимое всех закупленных ранее бутылок с виски от Конора в унитаз.

«Официальное объявление: из-за недавнего трусливого и ужасного поведения так называемого ирландского профессионального бойца Конора Макгрегора наш паб отказывается впредь распространять его продукцию и каким-либо образом ассоциировать себя с его именем», — говорится в официальной группе заведения в фейсбуке.