Два по 0:3: Головин ушел на дно таблицы вместе с «Монако»

Ноль забитых, шесть пропущенных, два удаления – таков удручающий итог первых двух матчей «Монако» на старте очередного сезона чемпионата Франции.

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Результат, прямо скажем, ужасающий. В первом туре монегаски на домашнем стадионе потерпели разгромное поражение от «Лиона». В том матче для хозяев плохо было все. И даже на две трети заполненная арена, что в Монако бывает крайне редко, не помогла.

Уже на пятой минуте «Монако» поджег гол Муссы Дембеле, а в середине тайма Сеск Фабрегас решил, что монегаскам недостаточно проблем и, получив красную карточку, удалился с поля. Как итог – еще два пропущенных гола и 0:3 в первом официальном матче сезона.

Во втором туре красно-белые отправились в Метц к одноименной команде. Исход и лейтмотив первого матча так понравился подопечным Леонарду Жардима, что они скопировали его детально. Быстро пропущенный мяч (на 11-й минуте), удаление Рубена Агилара в первом тайме и еще два гола соперника – снова разгром, снова 0:3.

Мало что получалось и у главного русского футболиста во Франции – Александра Головина. Не помогла даже поддержка его бывшего наставника Леонида Слуцкого, который активно хвалит полузащитника в своем инстаграме.

«А Саня бы забил», — написал Слуцкий под видео с промахом игрока «Монако».

В первом матче Александр не играл из-за перебора желтых карточек еще в прошлом первенстве. Во второй же игре он отметился лишь одним ударом, в целом проведя, как и вся команда, очень слабый матч.

Летняя трансферная кампания «Монако» учитывала в себе неучастие в еврокубках. Соответственно, точечных звездных усилений никто не ожидал. Самой крупной сделкой стала не даже покупка, а продажа — бельгийский полузащитник Юри Тилеманс отправился в «Лестер» за €45 млн. Из приобретенных игроков стоит отметить Желсона Мартинша, купленного у мадридского «Атлетико» за €30 млн. Также команду пополнили голкипер Бенжамен Леком (который, судя по всему, будет подменой травмированного Субашича) и правый защитник Рубен Агилар (на замену ушедшему в «Эвертон» Сидибе) — оба пришли из «Монпелье».

Леком играл только во втором матче и пропустил сразу три (хоть один и с пенальти), Агилар, как было сказано выше, подвел свою команду удалением уже в первом тайме.

Стоит отметить, что «Монако» — единственный клуб, не забивший в новом сезоне ни разу. Это при том, что некоторые клубы провели всего один матч. Почему так происходит? Во-первых, не играет травмированная звезда команды колумбиец Радамель Фалькао. Более того, кроме травмы форварду, кажется, просто не хочется выступать за монегасков. 15 августа ряд французских СМИ сообщил, что колумбиец обратился к руководству «Монако» с просьбой отпустить его в турецкий клуб. Появилась информация, что 33-летний игрок уже согласовал с «Галатасараем» пятилетний контракт.

«Фалькао? У него были проблемы со здоровьем, он не был готов играть. Если бы Фалькао был здоров, то Виссаму Бен-Йеддеру не пришлось бы играть с первых минут. Он мог бы тогда выходить на поле на более короткие промежутки и играть понемногу. Но нашего состава не хватило на то, чтобы новички постепенно входили в игру», — цитирует Жардима L'Equipe.

Полноценной команды, по крайней мере, на данный момент, у Жардима нет. Пятеро травмированы, Фабрегас следующий матч пропускает, возможны приобретения по ходу сезона. Из чего именно португальцу создавать игровую модель, пока остается загадкой.

Напомним, прошлый сезон оказался провальным для «Монако». Клуб занял 17-е место, остановившись лишь в шаге от стыковых матчей и зоны вылета. А из Кубка страны вылетел уже на стадии 1/16 финала все от того же «Метца». Череда отставок в руководстве клуба, смена главного тренера на Тьерри Анри — все это помогло лишь сохранить прописку в элитном дивизионе, но никак не улучшить игру. Думается, не за этим Александр Головин уезжал в Европу и предпочел «Монако» Англии.

«Это тяжело. Мы быстро были наказаны одиннадцатиметровым ударом на 10-й минуте и удалением спустя полчаса игры. Возможно, VAR не увидел то, что видел я. Мы шесть недель готовились с командой, но сегодня у нас были новые игроки, и мы должны вписать их в игру команды. Наша цель — работать больше и больше, чтобы преодолеть эти трудности. Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду, — заявил Жардим после разгрома от «Меца».

Пенять на VAR, конечно, можно, но как это поможет усилить саму игру команды – пока не очень понятно.

Впереди у «Монако» матчи последовательно с «Нимом», «Страсбуром» и «Марселем» — и ни в одном из них команде российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева легко не будет.