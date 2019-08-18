Конец карьеры? Как Миочич нокаутировал Кормье

В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе. В четвертом раунде одностороннего боя уже бывший чемпион был нокаутирован, а Миочич вернул свой пояс, который утратил год назад в первом бою с Кормье.

Таким образом, 36-летний Миочич во второй раз стал чемпионом UFC. Впервые на него повесили пояс в 2016 году, когда Стипе одолел Фабрисиу Вердума. С тех пор он стал первым и единственным в истории UFC бойцов, которому удалось защитить титул в тяжелом весе три раза подряд. В статусе доминирующего чемпиона он в июле прошлого года неожиданно проиграл Кормье, а после годового простоя получил реванш, в котором удача была на его стороне.

Что интересно, до четвертого раунда поединок проходил с преимуществом чемпиона – Кормье перебил Миочича и в стойке, и в партере, а из-за полученного урона Стипе в отдельных эпизодах был на грани, чтобы не свалиться на канвас.

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Однако в первом чемпионском раунде Миочич скорректировал геймплан, принявшись работать по корпусу соперника, что в итоге и определило результат.

Стипе несколько раз попал по печени Кормье, что фактически лишило чемпиона возможности поддерживать заданный им же высокий темп. После очередного такого удара Миочич поймал соперника, нанеся роковой удар в челюсть. Кормье в итоге подкосило и прижало к сетке, где Стипе его добил.

После поединка Миочич признался, что ему пришлось приложить много сил ради нокаута. Кормье, которому не так давно исполнилось уже 40 лет, провел выдающийся поединок для себя, что и отметил новый чемпион.

«Черт возьми, я думал, что вырублю его раньше.

Даниэль – жесткий ублюдок. Я нащупал его слабости в третьем, четвертом раунде.

Поймал его правой, но произойти могло все, что угодно. Я увидел, что мои удары по корпусу доходят, он опустил руки и я перевел удары в голову», – сказал Миочич.

Напомним, что ранее ДиСи (прозвище Кормье – «Газета.Ru») был чемпионом одновременно в двух весовых категориях — в полутяжелом и тяжелом весе. От первого он сам отказался в декабре 2018-го, незадолго до возвращения Джона Джонса после дисквалификации. Бой-реванш с Миочичем был для него второй защитой «тяжелого» пояса – в ноябре прошлого года он легко разобрался с Дерриком Льюисом. Это поражение стало для Кормье первым в тяжелом весе.

Будущее бывшего двойного чемпиона из-за неудачи в реванше ставит под вопрос его дальнейшую карьеру. Кормье неоднократно говорил, что активно думает об уходе в последние годы. Однако в бою с Миочичем он выглядел, что удивительно, гораздо лучше, чем во многих своих поединках до этого. С другой стороны, интересных соперников для ДиСи практически не осталось, а следующим претендентом на титул будет Фрэнсис Нганну.

Это значит, что ждать Кормье нового титульника придется как минимум год.

Другим вариантом для ДиСи было продолжение истории с Джоном Джонсом. Третий поединок интересен UFC с точки зрения возможной прибыли, но для этого Кормье придется снова опускаться в полутяжелый дивизион. Кости (прозвище Джонса) не остался в стороне от проигрыша своего главного соперника, отдав должное Миочичу.

«Стипе – величайший в истории тяжелого веса всех времен. Мне больше нечего добавить»,

– написал Джонс в своем аккаунте в твиттере.

Президент UFC Дана Уайт не исключает, что между Миочичем и Кормье состоится третий бой. «Следующий бой Миочича? Я не знаю, чего он хочет.

Может, он захочет трилогию с Кормье, а возможно захочет встретиться с Нганну. Ему решать, с кем биться следующим.

Он – чемпион», – заявил Уайт.

Сам Кормье не торопится принимать окончательное решение о своих дальнейших планах. После боя с Миочичем он заявил, что не станет на эмоциях вешать перчатки на гвоздь.

«Поздравляю Стипе с победой, он просто невероятен. Что буду делать дальше? Решения не принимаются на скорую руку, мы обсудим это с женой, и станет понятно, что делать дальше», — отметил он.

Так или иначе, но Кормье даже при этом поражении не перестанет считаться одним из сильнейших бойцов и борцов в частности в мире. Это подчеркнул его друг и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. До боя россиянин говорил, что советует Кормье завершить карьеру.

«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда-либо выходил в октагон»,

— написал Нурмагомедов на своей странице в инстаграме.

Другим важным событием UFC 241 стало возвращение в клетку Нэйта Диаса, который бил Конора Макгрегора и считается одним из самых зрелищных и жестких бойцов. Однако в последний раз Стоктонский хулиган (прозвище Диаса) дрался три года назад, уступив в реванше Макгрегору. В Анахайме он в рамках поединка в полулегком весе триумфально вернулся, одержав победу над Энтони Петтисом в доминирующей манере.

После боя Диас бросил вызов другому топовому полусредневесу – Хорхе Масвидалю.

Кроме того, на UFC 241 прошел бой с участием Йоэля Ромеро. Второй номер среднего дивизиона уступил непобежденному бразильцу Паулу Косте судейским решением, с которым многие болельщики и эксперты выразили несогласие.

Бой Косты и Ромеро был признан поединком вечера, а бонус за лучшее выступление получил Миочич, а также Хама Уорти, нокаутировавший Девонте Смита.

Вечер боев в Анахайме пробил отметку в $3,2 млн, полученных UFC за продажу билетов, что является рекордом для спортивных состязаний в Калифорнии.