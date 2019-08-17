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Шоу UFC в Анахайме: Кормье против Миочича. LIVE

UFC 241. Кормье — Миочич. ОНЛАЙН

В Анахайме проходит вечер боев UFC 241, в котором в главном бою Даниэль Кормье сражается со Стипе Миочичем, который пытается отобрать его чемпионский титул в тяжелом весе.
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05:35

У Брансона под конец боя прошел наконец бросок. Тяжеловато ему без своей борьбы из-за хорошей защиты Хейниша, хотя и сила ударов у Дерека просто смертоносная.

05:32

Чрезвычайно зрелищный поединок! Не стесняются оба бойца идти в размен, за что уже поплатился уже заметно уставший Хейниш. Брансон отчаянно охотится за тейкдауном.

05:30

Полностью восстановился Дерек и взял ход поединка под свой контроль. Очень уверенно выглядит.

05:28

Зажал у клетки Брансон соперника и несколько раз попал так, что Хейнишу пришлось уходить в ноги! Тяжело десятому номеру рейтинга средневесов в дебюте второго раунда.

05:25

Прекрасно Хейниш обороняется от борьбы Брансон, сам же действует агрессивно в стойке. Несколько раз Дереку удалось поймать соперника, но без опасности. Иэн в полном порядке.

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05:21

ВАУ! Хейниш стартовал с убийственного хайкика, и просто чудом Брансон спасся в борьбе. Был близок Иэн к тому, чтобы побить недавнее достижение Хорхе Масвидаля.

05:20

Поехали!

05:18

Хейниш же заявил о себе не так давно, поскольку в UFC его подписали лишь в ноябре прошлого года. С тех пор — две победы и шанс проверить себя серьезным оппонентом.

05:15

Вспомним, что Брансон уже довольно долго находится среди топов UFC, а в одно время даже считался потенциальным претендентом на титул. Однако практически всем по-настоящему звездным бойцам — Жакаре Соузе, Исраэлю Адесаньи, Роберту Уиттакеру, Йоэлю Ромеру и Андерсону Силве — он проигрывал.

05:10

Откроет мэйн-кард сегодняшнего турнира поединок средневесов — Дерек Брансон (19-7) против Иэна Хейниша (13-1).

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05:05

В главном бою карда сойдутся американец Даниэль Кормье будет защищать свой чемпионский титул в тяжелом весе против хорвата Стипе Миочича. Но сражение Энтони Петтиса с Нейтом Диасом в полусреднем весе как минимум не менее интересно.

05:00

В американском Анахайме в «Хонда Центр» проходит вечер боев UFC 241.