«Все меняется»: как помирились Зидан и Бэйл

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан сменил гнев на милость: валлиец Гарет Бэйл остается в команде. Французский специалист заявил, что полагается на 30-летнего футболиста, передает Sky Sports.

«Со стороны могло показаться, что Бэйл был близок к уходу в другой клуб. Но все меняется, так что в этом сезоне я буду полагаться на него, как и на других. У него есть свое место, он важный футболист, так что в этом сезоне я полагаюсь на всех игроков, которые есть в моей команде»,

— подвел итог специалист, которому в преддверии старта в Примере и непростого матча с «Сельтой» 17 августа было важно разрядить неприятную обстановку, воцарившуюся в стане «королевского» клуба.

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«Мы все очень ждем начала сезона, все наше внимание на стартовой игре. Мы все очень счастливы. Какая цель на предстоящий матч? Выиграть. Мы должны быть готовы побеждать и соревноваться. Это лучшая лига в мире, и тут жесткая конкуренция», — цитирует рулевого «сливочных» AS.

А ведь только на этой недели новости о французе потрясали мировые спортивные СМИ. Наставник «сливочных» всерьез задумывался об уходе из команды. Зидан был крайне недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщал журналист El Pais Диего Торрес, Зинедин якобы лично обещал чемпиону мира — 2018, что он подпишет его в «Реал», и теперь, после срыва трансфера, кризис доверия между Зиданом и президентом клуба Флорентино Пересом стал еще больше.

«Для Зидана его проект и Погба — почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось. Он вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», — приводил слова Торреса The Independent.

Также на французе, не желающего ограничиваться трансфером звездного Эдена Азара из «Челси», могла отрицательно сказаться ситуация все с тем же Гаретом Бэйлом. Валлиец перестал получать игровую практику в конце прошлого сезона, и, казалось бы, истечение дней Бэйла в Мадриде — лишь вопрос времени.

«Я не вызвал его на матч с «Баварией», потому что клуб пытается устроить его уход. В ближайшие дни мы узнаем, чем все закончится. Не могу сказать, что его трансфер неизбежен, однако если Гарет уйдет завтра, это будет еще лучше. В настоящее время «Реал» уже общается с тем клубом, который может выкупить контракт Бэйла», — высказывался о валлийце Зидан, заверяя, что у него нет конфликта с игроком и что его возможная продажа не является следствием личных отношений.

«Просто наступил момент для расставания. Команда должна измениться, и я обязан принимать подобные решения. Не знаю, произойдет ли это в ближайший день или два, но ситуация изменится, и так будет лучше для всех», — настаивал француз.

Масла в огонь подливал агент спортсмена Джонатан Барнетт, который не стеснялся в выражениях, комментируя будущее своего клиента.

«Зидан — это просто позор. Говорить так о человеке, который сделал так много для «Реала»! Если Гарет и покинет клуб, то только исходя из собственных интересов. Его трансфер не будет иметь никакой связи с давлением Зидана», — цитировал агента ESPN.

Сам Бэйл изначально был готов остаться в Мадриде, несмотря на отсутствие игровой практики и череды непрекращающихся травм. Из-за такой зарплаты, как он получает в «Реале», отпали варианты со сменой клуба — даже не жалеющий никаких денег Китай и интересовавшийся валлийцем «ПСЖ» открестились от суммы в €17 млн за сезон.

И вот, судьба дает валлийцу новый шанс показать себя невзлюбившему его Зинедину Зидана.

Стоит отметить, что Бэйл пополнил мадридский клуб в 2013 году. Он пришел из английского «Тоттенхэма» за €100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Гарет записал на свой счет 14 голов и семь результативных передач в 42 матчах «сливочных» во всех турнирах.

Всего же с «Реалом» Бэйл четырежды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании, поднимал над головой Кубок Испании, а также трижды одерживал победу в Суперкубке УЕФА.