Гол ножницами в концовке: как «Барселона» проиграла без Месси

Первый матч нового сезона в испанской Примере получился на славу. «Атлетик» в родных стенах является опасным соперником для любого клуба, что еще раз подтвердил пятничным вечером в поединке против «Барселоны» — чемпион страны уступил баскам со счетом 0:1.

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Победный гол был забит аж на 89-й минуте: это возрастной форвард хозяев Ариц Адурис спустя минуту после выхода на замену ударом ножницами распечатал ворота каталонцев, которые впервые с 2008 года не выиграли в стартовом туре чемпионата Испании (тогда сине-гранатовые на выезде проиграли со счетом 0:1 «Нумансии»).

К слову, в этом матче за «Барселону» дебютировал нападающий Антуан Гризманн, ставший главным трансфером каталонцев в это межсезонье. Француз отыграл 90 минут, но отметиться результативными действиями не сумел.

А герой встречи Адурис мало того, что сотворил сенсацию, так еще и сравнялся с показателем капитана «Барселоны» Лионеля Месси — аргентинец забивает в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.

Оформив первый гол в Примере в сезоне-2005/06, баск продолжает отличаться в каждом из розыгрышей чемпионата Испании — на счету голеадора 158 забитых мячей в 430 матчах национального первенства.

Что же касается Месси, который может обновить этот рекорд до 16 сезонов, то Лео пропускал встречу в Бильбао из-за повреждения.

Об отсутствии лидера на поле и говорил после матча наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Специалист отметил, что его подопечные не показали и половины того, на что они способны, добавив, что команде стоит научиться побеждать и без Месси в основе.

«В первом тайме мы не были хороши. Команде не удавалось держать под контролем ход матча. У нас были моменты, но требовалось проявлять больше агрессии в нападении. Второй тайм провели лучше, но «Атлетик» глубоко защищался, тяжело было проходить такую оборону.

Травма Суареса? У него мышечное повреждение — нужно дождаться результатов медицинских тестов. А об отсутствии Месси могу лишь сказать одно: мы привыкли к тому, что Лео решает ситуации в нашу пользу, но нам нужно уметь справляться и без него. Ранее мы проводили хорошие матчи без Лионеля... Но, очевидно, что нам его не хватает»,

— приводит слова Вальверде Marca.

Вторит своему тренеру защитник каталонской команды Жерар Пике. Он уверен, что фиаско на стадионе «Сан-Мамес» не собьет «Барселону» с нужного пути — клубу лишь надо полноценно влиться в сезон..

«Играть на «Сан-Мамесе» всегда очень трудно. C самого начала соперник сильно нас прессинговал и был лучше физически. Во второй половине игроки «Атлетико» немного подсели. В конце концов, победа или поражение — это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона.

Причины такого результата? Мы после предсезонки, появились новые футболисты… Иногда готовишься, но все идет не так, как ожидалось»,

— цитирует Пике AS.

Испанец справедливо сделал упор на изменения в команде: много перемен у каталонцев еще впереди, а значит и отдачи стоит ждать чуть позднее.

Например, на чемоданах сидит Филиппе Коутиньо, не попавший в заявку на игру с «Атлетиком»: «Бавария» на официальном сайте подтвердила информацию о том, что с «Барселоной» достигнута договоренность относительно перехода звездного бразильца. 27-летний полузащитник будет арендован мюнхенцами до конца сезона-2019/20. «Бавария» будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Не забываем и о саге с побегом из «ПСЖ» Неймара: источник в «Барселоне» уже подтвердил, что клуб будет готов закрыть трансфер нападающего, выступавшего за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, если тот публично выразит желание вернуться на «Камп Ноу».

«Если Неймар публично выразит желание вернуться к нам, мы закроем его трансфер в течение 48 часов», — цитирует источник Sport.es.

Но надо поторопиться: сезон начат с поражения, впереди Лига чемпионов. А Неймара продолжает обхаживать «Реал», который очень хочет воспользоваться плохими отношениями «ПСЖ» с каталонским клубом и увести из-под носа заклятых противников дорогой актив.

Перестройка в Каталонии продолжается.

Стоит отметить, что во втором туре «Атлетик» 24 августа на выезде сразится с «Хетафе», тогда как «Барселона» днем позже примет «Бетис».