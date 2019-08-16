«Я гораздо лучше»: главный скандалист UFC просит бой с Хабибом

Бойцовский мир живет в предвкушении очередного номерного турнира UFC 241, в главном карде которого состоится возвращение одного из самых скандальных и эпатажных бойцов лиги Нэйта Диаса. Несмотря на то, что турнир возглавит титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича, интерес зрителей к бою Диаса против Энтони Петтиса гораздо выше, и на это есть причины.

Диас никогда не славился примерным поведением, в чем является главным антагонистом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В частности, во многом из-за этого Нэйт выбрал именно Хабиба в качестве своей «жертвы» раскрутки, при любом удобном устраивая потасовки с россиянином и его командой.

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Трэшток является неотъемлемой частью смешанных единоборств (MMA), поэтому руководство UFC войны бойцов на информационном поле только поощряет, если они не переходят грань дозволенного. Более того, эпатаж становится едва ли не главной составляющей успеха спортсмена, из-за чего они практически обязаны создавать скандалы.

Диас, вопреки стычкам с Хабибом и травлей его в социальных сетях, признает, что Нурмагомедова справедливо считают одним из лучших бойцов в ростере UFC.

Перед своим возвращением он не обделил вниманием россиянином, однако, удивив многих, не оскорбил Хабиба, а бросил ему вызов.

Бой Диаса и Петтиса состоится в полусредней весовой категории, но Нэйт не против спуститься на дивизион ниже ради встречи с Нурмагомедовым. Он уверен, что намного сильнее действующего чемпиона полусредневесов Камару Усмана, а конкуренция в легком дивизионе конкуренция намного выше.

«Я знаю, что гораздо лучше, чем парни вроде Хабиба или Усмана. С какого черта я должен с ними драться? Петтис намного круче, чем они оба вместе взятые. Улавливаете суть разговора? — заявил Диас-младший в интервью ESPN.

«Хабиб сейчас главный, я проведу с ним бой, если он захочет побыковать. Я уже пытался организовать бой. Мне говорят, что он чемпион. Я был чемпионом задолго до него», — добавил Диаса.

Помимо прочего, Диас подчеркнул, что в дальнейшем ему интересны только денежные бои, которые получают самые высокооплачиваемые спортсмены UFC. Он не против встречи с Конором Макгрегором, однако Хабиб – его главная цель.

«Третий бой с Макгрегором? Время покажет. Сейчас я заинтересован в боях только с ним и Нурмагомедовым»,

— добавил Нейт.

Напомним, что Диаз не выходил в клетку почти три года. В августе 2016-го он в матче-реванше проиграл Макгрегору решением судей, после чего взял длительную паузу в карьере. Как конкурентоспособного и статусного бойца Нейта уже не воспринимают, а не так давно он был официально исключен из рейтингов UFС, поэтому ради возвращение этого статуса Диаз решил вернуться.

В последние годы даже персональные поклонники Диаса убедились, что колкие заявления в адрес Хабиба их любимца, особенно после победы россиянина над Макгрегором, ничего не стоят и выглядят смешно. На турнире UFC 239 Нэйт в очередной раз вступил в перепалку с командой Нурмагомедова, бросив в их сторону бутылку, из-за чего между бойцами произошла потасовка.

А самый громкий инцидент с участием спортсменов произошел на турнире WSOF еще в 2015 году, когда Диас дал почещину Нурмагомедову, чем не перестает хвастаться до сих пор.

«Он со своим другом высмеивал меня и пытался полезть в драку, но я послал его подальше и ударил по лицу. Он был напуган и остался с этим страхом на всю жизнь. Его команда ничего не сделала. Мы были вдвоем, а их было 15 человек. Вы думали, что эта армия — жесткая? Они просто испугались за свою жизнь», — сказал Диас.

Если забыть о шатком положении Нэйта в UFC, то стоит отметить, что перспектива его боя с Нурмагомедовым выглядит привлекательной с точки зрения возможного дохода. Не просто так ожидания поединка Диаса с Петтисом превосходит по этому показателю поединок Кормье, лучшего бойца мира, против Миочича.

У Диаса огромная фанатская база, а хейтеров – еще больше.

Хабиб же не так давно стал самым дорогим бойцом UFC. Кроме того, в поединке лично заинтересован президент промоушена Дана Уайт, учитывая тот рекордный доход, который UFC получил от боя Хабиба и Макгрегора. Первоначальным вариантом Уайта был их реванш, но ирландец в прямом смысле пустился во все тяжкие, из-за чего его будущее выглядит неопределенным.

Но Нэйт не проводил бои три года, а в его поединке с Петтисом фаворитом выглядит именно Энтони. И даже в случае победы Диасу придется провести еще как минимум несколько боев, чтобы рассчитывать на встречу с Хабибом.

И на одном из них, учитывая реальную силу Диаса, он наверняка оступится, учитывая его любовь к шумным вечеринкам и наркотикам.

В теории их поединок мог бы стать как минимум одним из самых денежных в UFC, но лига стремится в последние годы сделала серьезный скачок к развитию именно спортивной составляющей, потому Нэйт, несмотря на свою скандальность, слабый вариант с точки зрения конкуренции в октагоне.

Следующим соперником Хабиба в случае победы над Дастином Порье станет другой топовый легковес – Тони Фергюсон. Что касается Нэйта, то его перспективы не будут понятны до встречи с Петтисом 18 августа. Но он показал, что рассчитывает исключительно на денежные и титульные поединки, что UFC будет крайне сложно организовать, несмотря на все желание.