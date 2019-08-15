Показали десять минут матча: «Порту» подал в суд на «Матч ТВ»

Скандал вокруг трансляции эпохального для российского футбола матча «Порту» — «Краснодар» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3) не утихает.

За считанные минуты до стартового свистка трансляцию противостояния в Португалии отменили. Вместо нее на «Матч ТВ» показали ответную встречу «Аякс» — ПАОК, тогда как на специализированном платном канале «Матч Премьер» шел повтор первой игры между «Краснодаром» и «Порту» (0:1).

Уже 15 августа директор по коммуникациям «драконов» Франсишку Мораес высказался о намерении клуба подать в суд на телеканал «Матч ТВ» за то, что последние 10 минут российский телеканал все-таки показал в прямом эфире.

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«Как я говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

Слова «Матч ТВ» про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от «Порту»? Вы их видели? Их там нет. Мы считаем, что «Матч» показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — приводит слова Маркеша «СЭ».

Стоит отметить, что договор о трансляции встречи был подписан, однако в последний момент хозяева решили изменить его условия. Такой позиции придерживается креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев: он настаивает, что в последний момент «Порту» запросил денежные средства, перевести которые российская сторона не имела возможности.

Масла в огонь подлил корреспондент «Матч ТВ» Денис Левко, работавший на резонансной игре. Он заявил, что с журналистами на стадионе «Драгау» обращались крайне некорректно.

«Работать во время матча нам никто не мешал, эксцессы начались уже после финального свистка. Мы нормально записывали комментарий Шапи, но где-то на последнем вопросе появляется мужчина в пиджаке. Он начал активно махать, чуть ли не хватать оператора за руки, мол, пора заканчивать. Начинаю сворачиваться. Но с ходу сказать: «Спасибо, до свидания», — не могу, нужно как-то красиво попрощаться, поэтому начал поворачиваться к полю.

Тут охранник стал совсем сильно махать руками, дергал моего оператора. Как только я договорил последнюю фразу, он тут же показал двум стюардам, чтобы меня взяли и выгнали. Я спрашивал у них, что произошло, но они просто говорили: «Выходим вон отсюда», — цитировал Левко «Чемпионат.com».

Журналист отметил, что он не мог выходить в прямой эфир в манишке, в которой работал, поэтому бросил ее на газон. Но забрать ее сотруднику телеканала попросту не дали.

«Охранник обезумел и с горящими глазами выталкивал нас от поля. Толкал руками, пихал, хотя я пытался показать ему на манишку, которая лежала в метре от нас. Мне нужно было ее забрать, потому что за манишку я отдал в залог документы.

Это эмоции принимающей стороны. «Порту» давненько не оставался без Лиги чемпионов, для них это серьезный удар. Возможно, больше всего его задело, что я с улыбкой что-то рассказывал на фоне игроков «Порту». Ему просто было обидно. Жаловаться я не буду», — отметил Левко.

Несмотря на это, российские болельщики ожидаемо негативно отреагировали на подобные изменения в сетке вещания. Телезрители, выразившие претензии в отношении руководства «Матч ТВ», прибегли к нелегальным средствам онлайн-трансляций в Интернете. Некоторые болельщики даже обнаружили доступ к мобильному приложению «Порту»: португальский клуб организовал вещание на своем языке, причем матч могли посмотреть все желающие бесплатно.

В «Порту» позднее выступили с совершенно иной точкой зрения. Все тот же директор клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес отмечал, что стоимость прав на трансляцию составляла €50 тысяч, и на данной сумме обе стороны накануне матча даже договорились. Но впоследствии «Матч ТВ» якобы почему-то отказался совершать оплату в срок.

«Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в €50 тысяч за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу €50 тысяч, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за 1,5 часа до игры.

В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За 1,5 часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ». Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей», — признавался Мораес.

Так или иначе, разбирательства лишь набирают обороты. И подробности столько громкого разрыва соглашения о трансляции еще долго будут освещаться отечественными СМИ.