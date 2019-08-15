Отказался выпить: Макгрегор ударил старика в баре

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор влип в очередную скандальную историю. Правда, само событие датировано еще апрелем текущего года, однако видеозапись инцидента TMZ Sports опубликовал только 15 августа.

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Съемка в полутораминутном видеоролике ведется камерой наблюдения в одном из ирландских пабов, где посетители, в основном это почтенные седовласые мужчины, сидят за барной стойкой и общаются в своих компаниях и пьют пиво.

В самом начале видео в кадре появляется зашедший в бар Макгрегор. Спортсмен вместе с еще одним человеком, идущим вместе с ним, подходит к барной стойке и о чем-то общается с посетителями.

После этого в видео происходит скачок на пару минут вперед, и на следующем кадре Конор уже держит в руках бутылку виски, который производит его компания, и берет у девушки-бармена стаканы для напитка и ставит их перед посетителями у барной стойки.

Однако один из мужчин сразу же убирает стакан в сторону, очевидно, не желая смешивать легкий алкоголь с крепким. Такое поведение не устроило ирландского бойца, и он вступил с человеком в диалог.

После этого Макгрегор принялся разливать напиток по бокалам, видимо, желая угостить всех посетителей напитком собственного производства, вот только все тот же мужчина снова отказался пить и отставил бокал подальше.

Поведение мужчины крайне не понравилось Конору, который встал сбоку от него и принялся делать довольно необычные движения руками и вдруг нанес сидящему пожилому человеку удар чуть выше скулы.

Ирландца сразу же оттащили от барной стойки за пределы обзора видеокамеры то ли подошедшие и наблюдавшие за всем посетители, то ли охранники самого спортсмена.

Самое забавное, что пострадавший не только не упал от удара, нанесенного, пусть и без замаха, бывшим чемпионом UFC в легком весе, славящегося своей ударной техникой и способностями нокаутера, но и вообще как ни в чем ни бывало продолжил пить пиво за стойкой.

При этом TMZ Sports не сообщает, чем закончился инцидент для его участников. Подали ли на Макгрегора заявление в полицию и привлекли ли его к ответственности. Не совсем понятно, почему из видео вырезан кусок между появлением спортсмена в пабе и моментом, когда в его руках оказывается бутылка. К тому же вопросы вызывает сила удара ирландца.

Ну а тот факт, что удар был нанесен пожилому человеку, явно не способному противостоять мужчине в самом расцвете сил, еще и являющемуся профессиональным бойцом ММА, не красит экс-чемпиона UFC.

В данный момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон и хочет получить бой-реванш с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл сдачей после защемления шеи в четвертом раунде в нашумевшем октябрьском поединке за титул чемпиона промоушена, который защитил россиянин.

Правда, в данный момент уже анонсирован бой Нурмагомедова за титул с Дастином Порье. Поединок состоится 7 сентября.

После этого наиболее предпочтительные шансы на встречу с дагестанским Орлом будет у американца Тони Фергюсона, чей поединок с Хабибом срывался уже четырежды, причем по два раза по вине каждого из бойцов.

Вероятно, до возможного реванша с Орлом Конору предстоит победить кого-то из легкого дивизиона UFC, хотя, учитывая коммерческую привлекательность такого поединка, промоушен может и изменить порядок действий, сведя россиянина с ирландцем уже после боя Нурмагомедова с Порье.

«Сначала обсуждался бой с Конором Макгрегором в «Мэдисон Сквер Гарден», но потом что-то пошло не так, и появился вариант с Нэйтом. Насколько я понял, такой вариант все еще не исключен. Им понравилась идея с Нью-Йорком, так что да, черт возьми!» — рассказал недавно о возможной встрече с Макгрегором Энтони Петтис, которому предстоит 17 августа поединок с Нэйтом Диасом.

Правда, если Хабиб вдруг потерпит поражение от Порье, все планы могут пойти кувырком, так как изменится расклад сил в дивизионе, а Нурмагомедов лишится пояса. Во всяком случае, его соперник настроен решительно.

«Хабиб никогда не проигрывал, так что я понимаю, почему люди сомневаются во мне. Некоторые вещи кажутся невозможными, пока это не происходит. Я собираюсь показать миру, что у этого парня идет кровь, что он чувствует боль и совершает ошибки. Я докажу всем, что я лучший», — заявил на днях Порье.

До главного поединка года осталось меньше месяца.