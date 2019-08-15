Не дождался Погба: Зидан может покинуть «Реал»

Мадридский «Реал», только отходящий от ужасного сезона-2018/2019, вновь страдает от внутренних конфликтов.

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Наставник «сливочных» Зинедин Зидан задумался об уходе из команды. Специалист крайне недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает журналист El Pais Диего Торрес.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что не подписали Погба. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно. Эти все моменты лишь усилили отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.

Для Зидана его проект и Погба — почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось. Он вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», — приводит слова Торреса The Independent.

Также на француза, не желающего ограничиваться трансфером звездного Эдена Азара из «Челси», заметно давит ситуация с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Валлиец перестал получать игровую практику в конце прошлого сезона, и не надо быть футбольным экспертом, чтобы догадаться — дни Бэйла в Мадриде сочтены.

«Я не вызвал его на матч с «Баварией», потому что клуб пытается устроить его уход. В ближайшие дни мы узнаем, чем все закончится. Не могу сказать, что его трансфер неизбежен, однако если Гарет уйдет завтра, это будет еще лучше. В настоящее время «Реал» уже общается с тем клубом, который может выкупить контракт Бэйла», — приводила AS слова Зидана, заверявшего, что у него нет конфликта с игроком и что его возможная продажа не является следствием личных отношений.

«Просто наступил момент для расставания. Команда должна измениться, и я обязан принимать подобные решения. Не знаю, произойдет ли это в ближайший день или два, но ситуация изменится, и так будет лучше для всех», — подвел итог француз.

Однако с того заявления прошло несколько недель, а покупатели на горизонте так и не появились. Ситуация лишь усугубилась благодаря агенту Бэйла Джонатану Барнетту, который не стеснялся в выражениях, комментируя будущее своего клиента.

«Зидан — это просто позор. Говорить так о человеке, который сделал так много для «Реала»! Если Гарет и покинет клуб, то только исходя из собственных интересов. Его трансфер не будет иметь никакой связи с давлением Зидана», — цитировал агента ESPN.

Сам Бэйл готов остаться в Мадриде, несмотря на отсутствие игровой практики, поскольку такую зарплату, как в «Реале», ему не смог предложить ни один из клубов, интересовавшихся возможностью трансфера — даже «ПСЖ» открестился от суммы в 17 млн евро за сезон.

«У меня еще есть три года по договору. Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, то пусть дадут мне все полагающиеся деньги за оставшееся время. Если нет, то я не уйду. И если мне придется все три года играть в гольф, то я буду это делать», — злит Зидана своей позицией Гарет.

И пускай новость об уходе из «Реала» обуреваемого непониманием руководства специалиста пока кажется абсурдной, руководству «сливочных» не привыкать расставаться с ключевыми членами клуба.

Как пример, Криштиану Роналду: лучший игрок в истории «сливочных» отыграл в Мадриде девять шикарных сезонов, завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов, выигранные за последние пять лет, и два титула чемпиона Испании.

В качестве благодарности он просил руководство вступиться за него в деле о неуплате налогов: в конце мая 2018 года власти Испании потребовали от португальца €28 млн, и звезде мирового футбола пришлось решать проблему в одиночку.

Как итог, еще до завершения вопроса о неуплате налогов любимец Зидана перешел в «Ювентус» за €112 млн, а «Реал» даже не провел прощальный матч для своего идола.

«Я считаю, что настало время открыть новый этап моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — говорил тогда Криштиану, тут же отписавшись от аккаунтов мадридского клуба во всех соцсетях.

А ведь были еще и Икер Касильяс, и Рауль, желавшие уйти из футбола именно на «Сантьяго Бернабеу» и именно в белоснежной футболке испанского гранда…

Непростые времена Зинедина Зидана в «Реале» продолжаются.