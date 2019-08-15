Тупик Квята: почему россиянину нужно уходить из «Ред Булл»

Гасли обреченный

Россиянина Даниила Квята не будет в «Ред Булл», по крайней мере в нынешнем сезоне. Это уже можно принимать как свершившийся факт.

«В этом году мы не будем ничего менять. Мы завершим сезон с теми же составами, которые есть сейчас»,

— говорил совсем недавно советник гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко.

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Эти слова и доктор Марко, и руководитель команды Кристиан Хорнер, говорили неоднократно на протяжении сезонаю Им, конечно, никто особенно не верил, поскольку француз Пьер Гасли, поднятый в головную командцу из «Торо Россо» в связи с уходом Даниэля Риккардо в «Рено» перед нынешним сезоном, категорически не оправдывал ожиданий.

Ни одного подиума, всего одно четвертое место, лишь 63 очка за 12 этапов. Это во второй-третьей команде по силе в пелотоне! В результате Карлос Сайнс на явно проигрывающем «быкам» «Макларене» отстает от Гасли всего на пять баллов, а сам француз уступает Шарлю Леклеру из «Феррари» больше чем в два раза — на 69 очков!

В результате «Ред Булл» уступает «Феррари» в Кубке конструкторов аж 44 балла, хотя первый пилот команды Макс Ферстаппен идет третьим в общем зачете чемпионата мира вслед за «Мерседесами», прессингуя Боттаса и одержав уже две победы.

И неудачи Гасли никак не списать на невезение. Голландский одноклубник обыгрывает его без шансов по темпу и в квалификациях, и в гонках, укрепляя и без того общее удручающее впечатление от выступлений Пьера.

Правда, не совсем понятно, зачем в «Ред Булл» уже даже после Гран-при Венгрии говорили, что Гасли докатает сезон в головной команде, и даже давали гранатии самому пилоту?

В любом случае, все понимали, что второй пилот «РБ», не потянувший требуемый уровень, обречен, а потому официальное заявление о рокировке само по себе не удивило. Сенсацией стало, что выбрали в «Торо Россо» для промоушена не Даниила Квята, а Алекса Албона.

Джек-пот, да не тот

На первый взгляд, решение «Ред Булл» выглядит нелогичным. Именно Даниил Квят является лидером «ТР». Россиянин уже набрал 27 очков и занимает в чемпионате высокое девятое место, в то время как у Албона 16 баллов и 15-я строчка общей таблицы.

Также Квят совершил невроятное и попал на подиум в дождевом Гран-при Германии. С одной стороны, тот результат, безусловно, стал следствием удачной стратегии команды, но с другой, за всю историю команды (включая еще времена «Минарди») «Торо Россо» была на пьедестале почета лишь раз, когда 11 лет назад (!) гонку в Монце, тоже при большой удаче выиграл Себастьян Феттель.

Ни Даниэль Риккардо, ни Макс Ферстаппен, ни Карлос Сайнс, никто другой на подиумы во время выступлений за «телят» не поднимался.

Все эксперты отмечают, что Квят заметно изменился и преобразился за год с лишним без «королевских автогонок», пока россиянин сидел за симулятором в «Феррари».

Даниил стал опытнее, мудрее и спокойнее. Теперь его не захлестывают эмоции от желания все доказать все и сразу, и это приносит результаты — Квят выжимает на «Торо Россо» практически на всех этапах максимальные результаты.

Однако джек-пот в виде места в «Ред Булл» сорвал не россиянин, а его партнер, до февраля вообще никогда не садившийся за руль болида «Ф-1».

Албон сам недавно говорил, что ему еще рано в топ-команду и он не думает о «Ред Булл», а всячески старается максимально освоиться у «телят».

«Бычья» логика

Другое дело, что таец не раз обыгрывал Квята в квалификациях, несмотря на всю свою неопытность, да и в гонках периодически финишировал выше. Правда, почти всякий раз тому было объяснение — Квят, даже несмотря на третье место в Германии, остается одним из самых невезучих пилотов «Ф-1».

Вот только на такие мелочи Марко и Хорнер внимания обычно не обращают. Вернее, наверняка у боссов автрийской «конюшни» есть вся информация, но ключевыми факторами при принятии решения стали другие.

Во-первых, возможности Квята в «Ред Булл» хорошо известны. Да, Даниил прибавил в опыте, но вряд ли стал быстрее в плане темпа, в котором он все же немного уступал в годы соперничества Даниэлю Риккардо.

Да, в данный момент россиянин дал бы больше шансов все-таки отобрать второе место Кубка конструкторов у «Феррари», но отставание достаточно велико, и сейчас в «Ред Булл» смотрят больше в новый сезон, 2020-го года.

Оставшиеся девять этапов чемпионата — возможность для Албона показать себя. А дальше в команде будут решать, кто станет напарником Макса Ферстаппена в новом сезоне.

Проявит себя таец — место достанется ему. Выступит не лучше Гасли (хотя такое вряд ли возможно)... И вот тут будут варианты.

Будущее Квята

Если Албон провалится в оставшихся гонках, он наверняка вернется на новый сезон в «Торо Россо» — дозревать. Что касается Гасли, то все его перспективы сейчас крутятся вокруг сохранения места во второй команде системы.

Но даже столь вроде бы благоприятный расклад не говорит о том, что выбор сделают в пользу Квята. Теоретически россиянина действительно могут поднять в «Ред Булл», но все указывает на то, что Марко в него не верит, а это приговор.

Кроме того, слухи упорно курсируют вокруг возможного возвращения в «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, разочаровавшегося в «Феррари» и, похоже, разочаровавшего свою команду.

Но даже если немец останется в итальянской команде, похоже, у австрийцев найдется сколько угодно вариантов, только не Квят. Например, в напарники Ферстаппену может подойти немец Нико Хюлькенберг, пусть у него и не очень складывается в этом году в «Рено».

Остается главный для нас вопрос: что будет с Квятом? Что вообще делать Даниилу в такой ситуации.

Очевидно, что в нынешнем сезоне россиянину необходимо продолжать стабильно и качественно гоняться за «ТР» и стараться, по возможности, сохранить место в топ-10 в общем зачете чемпионата мира.

Скорее всего, дальше Квяту предстоит принять решение об уходе из австрийской системы. Спрос на него наверняка будет, а учитывая, что его менеджером является авторитетный Николя Тодт, переживать за место в «Ф-1» в целом не стоит.

Пожалуй, идеальным вариантом для Даниила стала бы рокировка с Хюлькенбергом, но и без «Рено» существуют неплохие в перспективе варианты, типа «Хааса».

В 2019 году Квят уже сделал главное — доказал миру «королевских автогонок», что в полном порядке. Ну а роман с «Ред Булл»... Непреодолимая трещина возникла в нем еще три года назад. Нет смысла входить в эту реку во второй раз.