«Он рехнулся»: чемпион UFC просит межгендерный поединок

Американский боец и двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо предложил провести первый в истории промоушена межгендерный бой – он бросил вызов Валентине Шевченко, чемпионке лиги в легчайшем весе. Однако слова бойца никто не рассматривает как серьезное заявление, а президент UFC Дэйна Уйат и другие видные представители бойцовского мира раскритиковали Сехудо за желание драться с женщинами.

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«Я думаю, что для меня необязательно завоевывать статус лучшего бойца UFC всех времен. Мне кажется, что я уже величайший спортсмен боевых видов спорта всех времен. Как я уже сказал, чувак, я готов драться с любым от 99 фунтов до 149 фунтов. Валентина Шевченко, я тоже тебя вызываю. Я не беру пленных! Я золотоискатель. Если у нее есть золото, я тоже хочу ее золото», — заявил боец в своем обращении.

UFC никогда не проводил поединков между мужчиной и женщиной. Более того, Уайт до появления Ронды Роузи даже не рассматривал варианты приглашения девушек в промоушен.

«Это тупейшая вещь, которую я слышал в своей жизни. Это чертовски безумно, даже говорить об этом. Но Валентина ответила, что готова пойти на такой бой. Я не знаю, как мне на это отреагировать. Мой мозг отказывается обработать эту информацию. Вопрос к Сехудо — что он собирается теперь делать?» — приводит слова Уайта MMAFighting

Несмотря на «безумность» этой идей, слова Сехудо многие восприняли как прагматичный ход в рамках пиар-компании, чем топовые бойцы отличаются довольно часто. Однако если это действительно так, то Генри в контексте скандальных заявлений обошел всех. Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов, например, максимум, что делали, — это бросали вызов боксерам.

При этом и в самоуверенности американца сомневаться не стоит, но были ли его слова реальным вызовом или просто шуткой – остается вопросом. Нельзя забывать, что раньше Сехудо уже намекал на бой с женщиной, говоря о возможном поединке против Аманды Нуньес, владеющей, как и он, двумя поясами UFC. Что интересно, бразильянка дважды побеждала Шевченко, а после в своей весовой категории стала сильнее всех претенденток. Некоторые бойцы посоветовали Аманде обратить внимание на возможность боя против мужчины, но сказано это было к контексте уважительного отношения.

Сама Нуньес, как и подобает понимающему всю абсурдность ситуации, на вызов Сехудо никак не отреагировала.

Если же Сехудо говорит серьезно о желании выйти в клетку против женщины, то ему надо быть готовым столкнуться с критикой. Так, его уже подверг довольно серьезной обструкции бывший чемпион промоушена Майкл Биспинг. Он выразил надежду, что такой поединок никогда не состоится.

«Я бы никогда не смог бы себя заставить говорить через социальные сети о том, что хочу побить женщину. Генри же буквально кричит об этом.

Тем не менее, мне нравится Сехудо. Мы с ним отлично проводим время, веселимся. Я не хочу ни в чем его обвинять, но он заявляет всем, что хочет побить женщину.

Конечно же, он просто шутит и ловит хайп вокруг себя. Но он немного рехнулся. Я очень хочу, чтобы он вернулся в октагон, но только не против женщины. Их бой никогда не допустят, правда?» — возмутился он.

Ко всему прочему, стоит отметить, что с высокой вероятностью межгендерный поединок действительно не состоится, и для этого есть ряд причин. В США к вопросу здоровья бойцов подходят серьезно, а в лиге действуют медицинские отстранения, не предусматривающие возможность межгендерных боев. Если UFC все же решится осуществить идею Сехудо, то лиге потребуется специальное разрешение, которое получить довольно сложно. Для сравнения, летом прошлого года организаторам кулачных боев, где конструктивизма больше, чем в потенциальном поединке между мужчиной и женщиной, удалось получить такое разрешение.

Все бы ничего, но этот вид единоборств этот вид единоборств официально запретили и в США в 1889 году.

И если драки на кулаках не разрешались в том числе из-за ужасающих последствий для внешности бойцов, то сам по себе это наименее опасный из видов единоборств. Природная сила у мужчин гораздо больше, чем у женщин, поэтому в вопросе межгендерных поединков отталкивают не только этические моменты, но и возможные серьезные травмы, которые грозят бойцам.

Надо понимать, что Сехудо – тяжелее своей потенциальной соперницы на четыре килограмма. Девушке-бойцу для того, чтобы драться на равных с мужчиной, недостаточно выступать с ним в одном дивизионе. Вес может компенсировать отсутствие силы, однако его недостаток по сравнению с соперником сделает Шевченко еще более уязвимой.

К вопросу о том, почему Сехудо привлекла возможность подраться с Шевченко или Нуньес, говорит рост популярности женских смешанных единоборств. Да и популярность бойцов-девушек зачастую превосходит интерес зрителя к мужчинам, что видно по социальным сетям спортсменов. У той же Шевченко подписчиков в три раза больше, чем у Сехудо.

Несмотря на желание подраться с женщиной, следующим соперником Сехудо, вероятнее всего, будет мужчина. Правда, уже в следующем году, когда 32-летний спортсмен сможет вернуться не раньше после поединка против Марлона Мораеса, который состоялся этим летом.

Во время боя в первом раунде Генри порвал подлопаточную мышцу плеча, из-за чего ему уже через несколько часов была проведена операция. На восстановление уйдет от четырех до пяти месяцев.

Состоится ли межгендерный поединок под эгидой UFC или нет, покажет время. В настоящий момент оснований для его проведения гораздо меньше, чем для его непроведения.