«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»

«Краснодар» совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить «Порту» после домашнего поражения. Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла на стадионе «Драгау», обернулась медиа-скандалом и принесла «быкам» исторический успех.

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Уже к 34-й минуте матча «Краснодар» сенсационно громил грозных португальцев. Дубль на свой счет записал молодой форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, еще недавно говоривший, что ему не нравится быть игроком запаса, а еще один мяч забил новичок команды Тонни де Вильена.

Напомним, что неделей ранее «Порту» победил «Краснодар» в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала «быков» шансы у хозяев оставались. Во втором тайме нападающий «Порту» Зе Луиш сократил отставание в счете, а под конец игры Луис Диас свел преимущество «Краснодара» к минимальному.

Концовку матча «быки» оборонялись, потому что ничья означала бы вылет из самого престижного турнира Европы. Как итог – минимальная победа и выход в следующий раунд.

Герой встречи Сулейманов после ответной встречи с «Порту» рассказал, что в команде верили в проход в следующий раунд, несмотря на скепсис со стороны экспертов и болельщиков.

«Хочу передать огромный привет тем людям, которые писали, что «Порту» для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если в себя не веришь? Думаю, теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — вера в себя и старание», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Для 19-летнего форварда это третий гол в сезоне. Многим Сулейманов запомнился благодаря яркой игре после выходов на замену, из-за чего время, которое было отведено нападающему на поле, назвали «Шапи-тайм». Самому футболисту это, как он признавался, не слишком нравится. Теперь же, надо полагать, количество игрового времени у Сулейманова увеличится.

Позицию Шапи поддержал другой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. Он подчеркнул, что в команде не переставили верить в победу.

«Я ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Эта победа над «Порту» стала исторической для «Краснодара». Поздравляю всех с победой! Я видел много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Я теперь посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих ребят», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков подчеркнул, что победа «Краснодара» над «Порту» важна не только для клуба, но и для всего отечественного футбола. По его мнению, «быки» совершили практически подвиг, решив играть с португальцами открыто.

«В открытый футбол с такой командой, да еще и у неё дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку «Краснодар» воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала», — цитирует Кирьякова Rusfootball.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодару» предстоит встреча с греческим клубом «Олимпиакос», который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее «Истанбула Башакшехир».

«Олимпиакос»? После «Порту» бояться уже нечего. «Краснодар» в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Со всех точек зрения эта победа придаст «быкам» уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от «Краснодара» выхода в групповой этап», — добавил Кирьяков.

«Краснодара» благодаря этой победе не только принес важные евроочки в копилку России, но и преподнес подарок ко дню рождения президента клуба Сергея Галицкого. Этим летом «быки» потратили на усиление более €26 млн, и пока новички краснодарцев оправдывают свой ценник, в чем, безусловно, огромная заслуга и Галицкого в том числе, с которым у многих ассоциируется «Краснодар».

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча заявил, что место его команды не в Лиге Европы.

«Никто не любит проигрывать, и место «Порту» — в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов — мы испытываем те же чувства», — приводит слова Консейсау A Bola.

Что интересно, перед игрой произошел скандал по поводу трансляции поединка, которую в конечном итоге не показали на российском телевидении. Согласно заявлению телевизионщиков, в последний момент «Порту» поменял условия договора, отказавшись предоставлять трансляцию.