Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было

Россиянка Мария Шарапова потеряла 16 позиций в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на сайте организации.

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Бывшая первая ракетка мира и раньше резко опускалась в списке лучших: перед дисквалификацией за употребление запрещенных веществ в 2015 году атлетка занимала 93-е место, тогда как после отбытия наказания Шарапову поставили лишь на 262-ю позицию.

Теперь же она находится на 97-й строчке списка, что также является очень тревожным звонком для теннисистки — в последний раз Мария была ниже 90-й позиции аж 2 октября 2017-го (104-е место).

Незадолго до обновления рейтинга спортсменка потерпела очередное поражение: на турнире в Торонто Мария уже в стартовом раунде сенсационно проиграла эстонке Аннет Контавейт (6:4, 3:6, 4:6), что лишь усилило разговоры о скором завершении прославленной атлеткой карьеры.

«Безусловно, я разочарована. Однако я считаю, что из этой встречи можно вынести много ценных уроков. Я смогла почувствовать, что мое плечо стало сильнее. Я много месяцев работала над этим, так что смогла отметить улучшения — усилилась подача, которой у меня не было весь год. Это позитивные моменты. Пока набираю форму, уверенность», — сослалась тогда на травму россиянка.

Но куда большее разочарование было у российских поклонников тенниса еще до Торонто. Если поражение от экс-первой ракетки мира Анжелики Кербер во втором круге турнира в Мальорке можно было списать на силу оппонентки, то провал россиянки на Уимблдоне уже не мог оставить никого равнодушным.

Тот турнир стал неутешительным для всех отечественных теннисисток. Спортсменки не смогли выйти даже в третий круг соревнований — это худший результат на Уимблдоне с 1995 года.

Шарапова же в первом матче получила травму руки и снялась с турнира, отказавшись продолжать поединок с Полин Пармантье за гейм до чистого поражения.

«Боль пришла в конце второго сета. Это помешало мне и физически, и эмоционально. Если бы это произошло на другом турнире, то, возможно, я бы не играла вообще. Но это Уимблдон, а потому я старалась изо всех сил сделать все от меня зависящее», — приводил слова Шараповой Eurosport.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сразу поддержал Марию, отметив, что из-за травм спортсменка попросту была не готова к турниру в Великобритании.

«Ей надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус», — цитировал Тарпищева ТАСС.

Вылет с Уимблдона, к слову, ничуть не настораживает теннисистку: она не намерена покидать спорт и мечтает о выступлении на Открытом чемпионате США. Чего не скажешь о спортивных экспертах, большинство из которых открыто заявляют о подходящем к концу спортивном пути Марии Шараповой.

Среди них и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников: по мнению экс-теннисиста, звезде мирового спорта будет трудно найти мотивацию для новых побед.

«Необходимо что-то такое, что даст себе силы продолжить тренировки по 5 часов в день. Простая любовь к теннису тут не поможет. Мария все выиграла — была первой в мире, собрала «Большой шлем». Ей неинтересно просто вернуться в топ-10. Здесь нужно что-то большее, например, Олимпийское золото», — цитировал Кафельникова «Советский спорт».

Такого же мнения придерживается и заслуженный тренер России Виктор Янчук. Специалист настаивает, что травмы стали уже постоянным фактором в карьере Марии.

«Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело», — признавался Янчук в интервью «Чемпионату.com».

Не остаются в стороне от резонансной темы и журналисты спортивных СМИ. Так заметка все того же «Чемпионата.com» с призывом Шараповой уйти из большого тенниса спровоцировала скандал в мире российского спорта.

Известная российская теннисистка и победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова вступилась за коллегу по цеху, раскритиковав автора материала за неуважение к былым заслугам Марии.

«Где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего вы достигли в этой жизни такого, что даёт вам право писать такое? Где хоть капля поддержки человеку, который не опускает рук?! Человеку, кто сделал столько для спорта?» — написала Кузнецова в инстаграме.

Так или иначе, Марии самой принимать подобны решения. Позади остались годы усиленных тренировок и больших побед... А вот будут ли они впереди — неизвестно.

Следующий старт — 12 августа в Цинциннати.

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Стоит отметить, что на первое место обновленного рейтинга WTA поднялась Наоми Осака. 21-летняя представительница Японии обошла Эшли Барти из Австралии. На третьей же строчке расположилась чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина — она занимает 41 место.

Рейтинг WTA. 12 августа:

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;

2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;

41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...

97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636.