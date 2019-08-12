Начало положено: фавориты АПЛ стартовали с побед

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0

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«Мы пропустили четыре гола из-за своих ошибок и должны быть очень самокритичными. «Челси» контролировал игру в первые полчаса, но некоторые из игроков действовали неудачно. Мы должны были вести в счете после первого тайма. Теперь нам нужно извлечь урок из этого поражения. Если вы посмотрите матч, то увидите, что «Челси» не заслуживал поражения со счетом 0:4», — цитирует разочарованного наставника «синих» Лэмпарда ВВС.

Фрэнка и правда можно пожалеть: равный первый тайм на «Олд Траффорде» обернулся настоящим кошмаром во второй половине встречи. Дубль Маркуса Рашфорда и точные удары Антони Марсьяля и Даниэля Джеймса поставили под сомнение готовность команды гостей к начавшемуся сезону.

Вдобавок ко всему, это был дебют Лэмпарда на тренерском мостике «аристократов». И получился он у англичанина одним из худших в истории клуба с 1978 года.

Как сообщает Opta Sports, хуже легенды «Челси» дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда лондонцы проиграли «Мидлсбро» со счетом 2:7. В том сезоне специалист смог привести команду лишь к трем победам в 15 матчах, после чего завершил карьеру.

«Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 0:5

Рядовой разгром «горожанами» своего оппонента запомнился не только хет-триком Рахима Стерлинга, но и двумя другими интересными эпизодами.

В начале второго тайма в АПЛ впервые использовали систему видеопомощи арбитрам VAR. Благодаря ей гол в ворота «Вест Хэм Юнайтед» был отменен из-за офсайда у Габриэла Жезуса.

А уже на 83-минуте при счете 0:3 в ворота хозяев был назначен пенальти. С ударом Серхио Агуэро безупречно справился вратарь Лукаш Фабиански, но радость трибун продлилась недолго — судья дал аргентинцу перебить 11-метровый, так как один из игроков «Вест Хэма» еще до свистка оказался в пределах штрафной площади.

На сей раз Фабиански был бессилен.

«Ливерпуль» – «Норвич Сити» — 4:1



Действующий победитель Лиги чемпионов победно начал очередной поход за золотом английского чемпионата. В матче открытия АПЛ подопечные Юргена Клоппа не оставили шансов «Норвич Сити» — 4:1.

Омрачила триумф на «Энфилде» лишь травма основного вратаря «мерсисайдцев»: на 39-й минуте «Ливерпуль» пришлось заменить Алисона Бекера на Адриана. Как стало известно позднее,

голкипер пропустит из-за повреждения около месяца — именно столько нужно времени на восстановление порванной икроножной мышцы. Теперь Бекер точно пропустит матч за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», который состоится 14 августа.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1

Один из самых тяжелых выездов сезона выпал на долю «канониров» уже в первом туре:

играть в гостях у «Ньюкасла» всегда непросто, а под проливным дождем и обескровленным потерями лидеров составом задача привести домой три очка становится и вовсе невыполнимой.

Но главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери справился с «сороками»: спокойный темп матча вкупе с реализацией единственного опасного момента и игрой по счету сделали свое дело. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 58-й минуте так и остался последним в противостоянии в этой встрече.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» — 3:1

В контексте данной встречи, итог которой оказался крайне ожидаемым, нельзя не упомянуть главного антигероя матча в Лондоне. Им стал полузащитник гостей Джек Грилиш.

23-летний хавбек «Астон Виллы» обновил антирекорд АПЛ по количеству проигранных матчей подряд. Так, фиаско в матче со «шпорами» стало для игрока 19-м в 19 последних играх лиги.

Свою неудачную серию футболист начал еще в сезоне-2014/15, проиграв в двух матчах. В следующем сезоне бирмингемцы уступили во всех 16 встречах с участием Грилиша. И вот, новый сезон – черная полоса футболиста продолжается.

Результаты остальных встреч 1-го тура:

«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 0:0

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1

«Бернли» — «Саутгемптон» — 3:0

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0

«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:3

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