«Это длилось 20 лет»: фигурист обвинил тренера в изнасилованиях

В США произошел очередной скандал, связанный с сексуальными домогательствами против несовершеннолетних спортсменов. Иск против своего бывшего тренера Ричарда Кэллахана подал американский фигурист Алан Шмидт, уже завершивший профессиональную карьеру. По данным USA Today, Шмидт обратился в городской суд Сан-Диего, заявив, что, будучи несовершеннолетним, он регулярно становился жертвой сексуальных домогательств со стороны своего экс-наставника. Как утверждает фигурист, описываемые им события происходили в период с 1999 по 2001 год, а впервые он был подвергнут насилию в 14-летнем возрасте, когда занимался в школе Onyx Ice в Детройте.

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В своем заявлении фигурист выступил с критикой в адрес Ассоциации фигурного катания США (USFS), обвинив руководство организации в бездействии. Так, спортсмен подчеркнул, что еще в 1999 году на Кэллахана подал в жалобу другой фигурист — Крейг Маурици, признавшийся, что в 1976 году, когда ему было 13 лет, он стал жертвой насилия со стороны тренера. Позднее, при достижении 18-летнего возраста, спортсмен неоднократно вступал с наставником в сексуальные отношения, которые, по словам Маурици, продолжались около четырех лет. В USFS жалобу фигуриста отклонили, сославшись на то, что истец обратился позднее установленного законом срока, а именно — спортсмен не подал иск в течение 60 дней после произошедшего инцидента.

«Как такое можно было допустить? Вы ведь все знали, но при этом ничего не сделали! Это продолжалось почти 20 лет, но никто ничего не предпринял. Если бы вы не бездействовали, то я бы не подвергся насилию»,

— выступил с обвинением против федерации Шмидт.

Интересно, что сам Маурици в 2018 году повторно предал огласке подробности своей совместной карьеры с Кэллаханом и обратился в Центр безопасности спорта США, после чего тренер был временно отстранен от своей деятельности. При этом специалист, известный также по работе с олимпийской чемпионкой Нагано-1998 Тарой Липински, любые обвинения в свой адрес отрицал. Маурици в свою очередь провел встречу с руководством USFS во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, на которой присутствовали президент федерации Патриция Сент Питер, а также исполнительный директор Дэвид Рейт. По словам фигуриста, представители ведомства в ходе беседы выразили намерение усилить меры по борьбе с сексуальными домогательствами в американском фигурном катании, а также подчеркнул, что ему предложили одну из должностей для работы в данном направлении.

«USFS сейчас выступает с поддержкой в отношении всех жертв сексуальных домогательств и неправомерных действий и призывает всех, кто подвергся насилию или жестокому обращению, немедленно сообщать об этом местным правоохранительным органам, волонтерской компании SafeSport и руководству Ассоциации фигурного катания США», — заявил Маурици.

Основательный толчок в борьбе с домогательствами над фигуристами могут дать не только показания, которые дадут Шмидт и Маурици, но и заявление американской фигуристки Эшли Вагнер, в начале августа признавшейся, что она стала жертвой насилия. В частности, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи выступила с обвинениями против своего коллеги Джона Кафлина.

В своем иске она отметила, что в июне 2008 года после вечеринки в честь окончания тренировочных сборов Кафлин, которому на тот момент было 22 года, домогался до несовершеннолетней Вагнер, пробравшись к ней в номер.

«Я проснулась, потому что почувствовала, что кто-то ползет ко мне в кровать. Я сильно устала и крепко спала. Меня не слишком это беспокоило, потому что я не совсем понимала, что происходит. Я думала, что кто-то просто ищет место для сна. Я была слишком уставшей, чтобы обращать на это внимание. Но затем он стал целовать меня в шею. Меня это настолько удивило и шокировало, что я не знала, что предпринять», — заявила Вагнер, добавив, что на протяжении долгого времени из-за страха не могла даже пошевелиться.

Примечательно, что обвинения против Кафлина оказались не первыми. Ранее о непристойных действиях со стороны американского фигуриста сообщила его бывшая партнерша Бриджит Намиотка. В своем фейсбуке 29-летняя спортсменка заявила, что помимо нее от рук Кафлина пострадали минимум десять спортсменок.

«Джон причинил боль по меньшей мере десяти девушкам, включая меня. Он сексуально домогался меня на протяжении двух лет»,

— призналась Намиотка, выступавшая в паре с Кафлином с 2004 года, когда ей было 14 лет, а спустя три года сменившая партнера.

Иск фигуристки против Кафлина рассматривала все та же частная волонтерская компания SafeSport, которой теперь предстоит расследовать дело Шмидта и Кэллахана. Отмечается, что в распоряжении ведомства имеются свидетельства о том, что Кафлин изнасиловал как минимум трех фигуристок, однако в январе 2019 года организация закрыла дело в отношении обвиняемого в связи с его гибелью. При этом, как утверждают американские СМИ, в SafeSport после новых данных, раскрытых фигуристкой Вагнер, рассматривают возможность возобновления расследования.