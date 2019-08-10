«Переговоры продвинулись»: куда «ПСЖ» отдаст Неймара

Вероятно, одна из главных трансферных саг этого лета близка к своему завершению — нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. О грядущем уходе звездного форварда, пропустившего из-за травмы триумфальный для бразильцев Кубок Америки, сообщил спортивный директор действующих чемпионов Франции Леонардо. По его словам, «ПСЖ» и Неймар находятся в активных переговорах с потенциальными покупателями 27-летнего нападающего, однако о том, кто конкретно заинтересован в услугах футболиста, Леонардо распространяться не стал.

«Переговоры продвинулись, посмотрим, как все получится. Мы все хотим прояснения будущего»,

— цитирует спортивного директора «ПСЖ» авторитетная испанская газета Marca.

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Косвенно намекнули на скорый уход Неймара и в команде. В частности, игрок не был включен в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура чемпионата Франции, в котором парижане 11 августа примут «Ним». Как утверждает Get French Football News, сам футболист занимался в общей группе со всей командой, однако в клубе ведутся активные переговоры относительно будущего бразильца.

Главным претендентом на Неймара считается «Барселона», откуда сам нападающий и ушел летом 2017 года, выкупив свой контракт за рекордные €222 млн. По ходу прошлого сезона бразильский форвард неоднократно намекал на желание продолжить карьеру в другом клубе, а в летнее межсезонье вступил в открытый конфликт с руководством парижан. Последней точкой стал отказ Неймара идти на мировую после матча за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» выиграл у «Ренна». На игру приезжал и Леонардо, чтобы лично пообщаться с бразильцем. Отмечается, что спортивный директор клуба попытался убедить форварда остаться в команде на сезон с гарантией обязательной продажи в любой другой клуб следующим летом.

Неймар предложение Парижа отклонил и все еще надеется вернуться в «Барселону», где он провел четыре года. И хотя президент каталонцев Жозеп Бартомеу данный вариант развития событий отверг, в самой команде возвращения бразильца очень даже ждут. Так, главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде заявил, что нынешний состав его вполне устраивает, но усилить его лишним бы не было. О бывшем одноклубнике высказался и Жерар Пике.

«Он отличный игрок. Я был бы рад если бы Неймар вернулся в «Барселону». Но пока он — игрок «ПСЖ». Да, мы общаемся, но раскрывать тайну наших разговоров я не могу. Посмотрим, что произойдет дальше»,

— приводит слова Пике ESPN.

По данным Goal, «ПСЖ» выразил готовность отпустить своего нападающего в «Барселону», однако парижане выставили каталонцам серьезные условия, а именно потребовали взамен португальского защитника Нелсона Семеду и полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, которого сине-гранатовые приобрели в январе 2018 года, а также денежную компенсацию в размере €50 млн. Боссы «Барсы» в свою очередь готовы расстаться с Коутиньо, но не с Семеду. Помешать возвращению Неймара в Каталонию может и активный интерес к футболисту со стороны мадридского «Реала», самого принципиального соперника сине-гранатовых.

Как утверждает Sport.es, представители «Барселоны» вышли на контакт с Неймаром, попросив его отклонить предложение «сливочных», дождавшись результатов переговоров с «ПСЖ». Впрочем, сам Неймар, как утверждают источники, никаких гарантий своему бывшему клубу еще не дал.

В Мадриде, к слову, после провальных переговоров по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба целиком и полностью переключились на покупку звезды «ПСЖ». Отмечается, что с предложением о переходе в стан «сливочных» к Неймару обратился лично президент клуба Флорентино Перес, пообещавший игроку пятилетний контракт с зарплатой €40 млн за сезон. Для сравнения, это второй показатель среди самых высокооплачиваемых футболистов мира после капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Однако своего ответа Неймар все еще не дал с надеждой на то, что сине-гранатовые смогут предложить ему условия получше.

В СМИ также назывался и вариант, согласно которому бразилец может провести этот сезон в аренде, хотя для «ПСЖ» на данный момент приоритетом является продажа 27-летнего форварда. По данным Sport.es, парижане уже предложили трем клубам Европы арендовать Неймара.

Однако среди них «Барселоны» не числится: в список команд вошли «Реал», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар в составе «ПСЖ» провел 17 матчей, забив 15 мячей и сделав семь результативных передач. Вместе с парижанами он дважды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги.