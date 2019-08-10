«Неправ товарищ начальник»: как Кокорин и Мамаев сыграли в футбол

На территории исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области состоялось одно из самых ожидаемых футбольных событий последней недели — бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе заключенных сыграли в товарищеском матче против клуба из Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют».

Игра прошла в формате пять на пять и завершилась со счетом 4:2 в пользу номинальных хозяев поля, а Мамаев оформил хет-трик. Вместе с Кокориным они провели на поле все 40 минут (два тайма по 20 минут).

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Для «Салюта» это поражение стало вторым подряд. Днем ранее команда из Белгорода в матче 4-го тура ПФЛ уступила «Кванту» (0:1). Против «Золотого льва» — команды ИК №4 — «Салют» играл в усеченном составе, где были ветераны и молодежь клуба. Сборная заключенных также усилилась младшим братом бывшего нападающего «Зенита» Кириллом Кокориным, который тоже отбывает свой срок в Алексеевке. 19-летний молодой человек играл с заменами.

На матче присутствовали около 50 представителей прессы, которым после игры организовали пресс-подход к участникам поединка и экскурсию по исправительному учреждению. Футболисты «Салюта» ожидаемо были не так популярны у журналистов, как Кокорин с Мамаевым. Первым делом экс-форвард «Зенита», который с прошлого года мучается от болей в колене после тяжелой травмы, рассказал о своем самочувствии. Было заметно, что он хромал и не играл в полную силу. По словам Кокорина-старшего, с каждой тренировкой в колонии он чувствует себя лучше.

«Как мое здоровье? Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа»,

— приводит слова Кокорина «СЭ».

Ко всему прочему, 28-летний форвард адресовал слова благодарности главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, а также изъявил желание вернуться в команду после выхода на свободу. Напомним, что этим летом у Кокорина истек контракт с клубом из Северной столицы.

«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек», — заявил он.

Что касается мыслей Мамаева о будущем, то хавбек «Краснодара» в заключении нашел смирение, после чего старается не заглядывать вперед. Он, более того, отметил, что не держит зла на «быков» за их желание разорвать с ним контракт.

«Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь. Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днем, на данный момент у меня технически действует контракт с «Краснодаром».

У меня нет обиды на клуб. Я все понимаю.

Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем Галицким (президент «Краснодара» — «Газета.Ru»), я за них болею», — сказал Мамаев.

Возвращаясь к матчу в колонии, нельзя не отметить, что оба футболиста и Кирилл Кокорин были в хорошей физической форме, поскольку регулярно занимаются в спортивном зале учреждения. Мамаев в рамках символической церемонии был признан лучшим бомбардиром встречи, Кокорин — самым ценным игроком, а вратарь заключенных Николай Голдинцев получил награду лучшему стражу ворот встречи. Александр с итогом не согласился, сказав, что его приз заслуживает Мамаев.

«Паша — лучший, неправ товарищ начальник»,

— заявил Кокорин журналистам.

Мамаев, имея за плечами опыт игры в футбол в «Бутырке», на поле был главным лидером своей команды. Кокорин признался, что из-за травмы бережет себя и старается не идти в жесткие стыки. Но Мамаева игра «Золотого льва», напарники и итоговый результат устроили полностью, благодаря чему он не скрывал позитивных эмоций после игры.

«Тренер у нас шикарный. Партнеры по команде тоже мужики серьезные, поэтому все отлично. Как шел отбор в команду? Мы занимаемся здесь каждый день. Ребята ежедневно тренируются по вечерам, они и участвовали в матче. Отбора и не было, по большому счету, каждый из осужденных мог провести матч», — поведал он.

Касаемо жизни футболистов в неволе, Мамаев и Кокорин уже не выглядят столь угнетенными, как это было с ними в «Бутырке». Игроки уверены, что в местах для осужденных, где им доводилось быть, намного больше «порядочных людей».

«Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь. Ловишь себя на мысли, что их здесь даже больше, чем на свободе»,

— заявил Мамаев.

Кокорин и Мамаев были этапированы в исправительную колонию этим летом после того, как суд признал их виновными в «хулиганстве» и «нанесении побоев» в ходе драк в центре Москвы. Футболисты и еще двое фигурантов дела были взяты под стражу в октябре прошлого года, а оставшуюся часть наказания отбывают в ИК. Оба спортсмена некоторое время назад подали прошение об условно-досрочном освобождении, однако, как отметил Мамаев, им в любом случае «не так долго осталось». Если ходатайство об УДО удовлетворено не будет, то спортсмены выйдут на свободу в ноябре и декабре этого года.