«Провокация со стороны Японии»: в России возмутились картой с Курилами

Япония включила Южные Курилы в свой состав на карте страны на официальном сайте Олимпиады-2020, что вызвало бурную реакцию со стороны российских чиновников.

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«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? — рассказала агентству РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Я вам могу сказать – точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио».

Естественно, не мог остаться в стороне от ситуации и председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет ее от вожделенных островов. Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет, — цитирует политика «Спорт-Экспресс».

— Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко – использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов. Подобные инсинуации спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору».

Свищев тоже считает, что включение Южных Курил в состав Японии в интерактивной карте страны, посвященной эстафете олимпийского огня, является неслучайным событием.

«Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией»,

— рассказал депутат.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что включение Южных Курил в состав Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 не может быть частной инициативой, а исходит от руководства страны.

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию». Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — написал Пушков в своем твиттере.

На общей карте российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи японцы отнесли к префектуре Хоккайдо — одной из 47-ми, вошедших в маршрут огня Олимпиады.

При этом если открыть карту префектуры Хоккайдо, самой северной в Японии, то Курильские острова там уже не являются активными, лишь самый южный из них, Кунашир, частично отображен.

«Олимпийский огонь начинает свое путешествие по Японии с Фукусимы, освещая путь через 47 префектур страны. Когда священное пламя соединится с сердцами японцев, божественный огонь будет гореть еще ярче. Эта эстафета призвана объединить каждого из нас», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Очевидно, в Японии по-прежнему уверены, что на Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе островов Хабомаи тоже бьются сердца японцев, благодаря которым олимпийский огонь разгорится максимально ярко. Правда, сама эстафета по островам не пройдет.

При этом ни организаторы Игр, ни правительство Японии ситуацию с олимпийской картой изначально никак не комментировали, но в итоге оргкомитет «Токио-2020» отделался отговоркой о том, что карта, представленная на сайте «является топогорафической картой региона».

Правда, заявление выглядит как минимум спорно, поскольку в эту самую топографическую карту вошли исключительно те острова, претензии на которые заявляет Япония.

В итоге прокомментировать ситуацию вынужден был Международный олимпийский комитет, в котором уже заявили о том, что проведут консультации с японской стороной по поводу противоречивой карты.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета «Токио-2020», в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», — цитирует ТАСС сухое сообщение МОК.

Напомним, что территориальные претензии Японии на часть Курильских островов существуют с момента заключения Ялтинского мира по окончании Первой мировой войны. Тот договор Страна восходящего солнца не признает до сих пор, из-за чего Россия и Япония в данный момент официально не имеют мирного договора.

При этом Россия не раз заявляла, что ее суверенитет над Курилами полностью отвечает нормам международного права.