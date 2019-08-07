«Там легче, чем в Москве»: дочь Тутберидзе о жизни в США

Российская фигуристка Диана Дэвис и по совместительству дочь именитого отечественного тренера Этери Тутберидзе вернулась в Россию. 1 и 2 августа 16-летняя спортсменка вместе со своим партнером Глебом Смолкиным приняла участие в контрольных прокатах, которые проходят в подмосковном Новогорске, и уже показала свои новые номера на грядущий сезон.

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К нему российскую пару юниоров с начала лета готовит Игорь Шпильбанд, а сами танцоры на льду занимаются в его группе в США. После своих контрольных прокатов Диана Дэвис, также имеющая американское гражданство благодаря своему рождению в Штатах, поделилась впечатлениями о жизни за океаном, а также выделила главные отличия от тренировок в России, где она долгое время занималась в московском отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» под руководством своей матери, а также Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.

«Адаптироваться к жизни в США оказалось легче, чем в Москве. Раньше мне нужно было потратить час на дорогу до катка и столько же — обратно. Теперь я иду две минуты, и уже на катке. В США у нас очень дружная группа, но при этом соперничество на тренировках присутствует»,

— цитирует Дэвис «Спорт-Экспресс».

Так, пара российских танцоров выделила среди своих новых одноклубников американский дуэт Кристины Каррейры и Энтони Пономаренко.

«Ребята немного говорят по-русски, но мы стараемся с ними говорить и по-английски, чтобы развиваться», — подчеркнул Смолкин.

Также фигуристы отметили, что обустроиться на новом месте им во многом помогла Этери Тутберидзе. С ней, к слову, Диана Дэвис старается поддерживать регулярную связь.

«В Москве я утром вставала раньше мамы, приходила раньше мамы. Когда она приходила, я уже спала. Поэтому ничего не изменилось. Я каждый день звоню маме по видеосвязи, мы часто видимся», — заявила фигуристка.

Интересно, что до возвращения Дианы в Россию для участия в контрольных предсезонных прокатах Тутберидзе даже навестила свою дочь за океаном, найдя в своем плотном графике свободный день для встречи.

Контроль за жизнью фигуристки, как известно, является приоритетным для именитого тренера. В особенности это связано с болезнью, которая преследует Дэвис с малых лет. Еще не достигнув трехлетнего возраста, девушка получила серьезную травму из-за ошибки врачей, которые прописали ей неправильные антибиотики. В результате врачебной халатности у Дианы развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Болезнь пробовали устранить в клинике в Германии, однако медики россиянке помочь не смогли. Проблемы со слухом во многом повлияли и на карьеру фигуристки. Девушка слышит только отдельные слова, но при этом хорошо чувствует музыку, благодаря чему она смогла посвятить свою жизнь танцам на льду, хотя изначально Диана пробовала себя в одиночном катании.

Однако высокий риск получить серьезную травму повлек за собой решение о переходе в танцы, на чем настояла лично Этери Тутберидзе.

«Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — приводит слова тренера и матери Дэвис «Матч ТВ».

Первым партнером фигуристки стал Федор Варламов, однако спустя год, не добившись высоких результатов, тренеры поставили Диане в пару Глеба Смолкина, также известного как сына актера театра и кино Бориса Смолкина. Вместе с ним Дэвис показала лучшие результаты в карьере, выиграв бронзовую награду на этапе юниорского Гран-при в Чехии и завоевав серебряную медаль Кубка России среди юниоров. В финале пара набрала 163,36 балла, уступив лишь в 0,18 балла дуэту Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано.

В новом сезоне Дэвис и Смолкин выступят сразу на двух этапах юниорского Гран-при. С 21 по 24 августа фигуристы примут участие в соревнованиях во французском Куршевеле, а через неделю — с 28 по 31 августа — в американском Лейк-Плэсиде. На этап в США, кстати, пара Хаврониной и Чиризано заявлены только в качестве запасных, как и дуэты Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. При этом сейчас новые подопечные Шпильбанда намерены в первую очередь подстроиться под американский образ жизни и тренировок, а уже после этого — сосредоточиться на результатах.

«Наша первостепенная задача – перенять то, чему учат в США, потому что тут немного другой подход, стиль обучения. Не скажу, что лучше, а что хуже, но нам интересно то, что преподают в Америке, и мы хотим это продемонстрировать. Если мы сможем все это выполнить, то результаты не заставят себя ждать», — подытожил Смолкин.