«Их инициатива»: Кокорин и Мамаев проведут матч в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие сроки за драки в центре Москвы, могут принять участие в матче команды «Золотой лев», составленной из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где экс-игроки сборной России отбывают свое наказание, против клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород». Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте «Салюта», встреча будет носить товарищеский характер и пройдет 10 августа на территории ИК-4 в Алексеевке.

На фото промо матча команда из Белгорода разместила изображения Кокорина и Мамаева в футболках сборной России, тем самым дав понять, что присутствие осужденных игроков планируется.

Время начала поединка не уточняется. Однако уже известно, что матч будет закрытым для прессы, а фото и видеофрагменты состязания выйдут на официальных ресурсах «Салюта».

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«Салют» выступает в зоне «Центр» ПФЛ (третьей по силе лиге в российском футболе — «Газета.Ru»). В текущем сезоне клуб из Белгорода пока на третьем месте в турнирной таблице — за три тура команда набрала шесть очков, одержав две победы и потерпев одно поражение. Впереди в таблице только брянское «Динамо» и «Металлург». Кроме того, результативность «Салюта» не может не радовать их болельщиков: семь забитых мячей лишь при одном пропущенном.

Несмотря на тяжелые времена, у «Салюта» достаточно богатая история. Клуб был основан в 1960 году. В конце 90-х команда была расформирована из-за отсутствия финансирования, однако уже в начале века возрождена. После стремительного взлета «грифоны» (прозвище «Салюта») были вновь признаны банкротами и исчезли с карты российского футбола. Спустя четыре года клуб во второй раз был воссоздан.

Наиболее значимые успехи «Салюта» — три золота ПФЛ и седьмое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ко всему прочему, «Салют» ассоциируется со многими известными именами. В разные времена за команду выступали в прошлом вратари сборной России Сергей Рыжиков и Александр Беленов, а также Юрий Лайзанс, Валерий Масалитин, Денис Ткачук и многие другие. Также перед вторым банкротством клуба «Салют» тренировал советский и российский специалист Сергей Ташуев, а за несколько лет до этого «рулевыми» белгородской команды были Мирослав Ромащенко и добивавшийся успеха в Российской премьер-лиге (РПЛ) Леонид Кучук.

Заместитель главы Федеральной системы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко подтвердил, что матч действительно состоится. Он отметил, что инициаторами проведения игры стали сами осужденные, а также добавил, что в поединке примет участие 19-летний брат Кокорина Кирилл, отбывающий свой срок в одной колонии с братом.

«Инициатива проведения принадлежит нашим известным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину», — приводит слова Максименко РИА «Новости».

Пресс-атташе «Салюта» Григорий Куликов рассказал, что Кокорин сыграет точно, несмотря на травмированное колено. Кроме того, Куликов сообщил, что сторонам предстоит еще решить «некоторые юридические вопросы» со ФСИН и до окончания переговоров нельзя сказать, что окончательное решение о проведении матча принято.

Тем не менее представитель «Салюта» пояснил, что футболистам будет интересно проверить свой уровень на фоне известных спортсменов, а белгородскому клубу это нужно ради пиара.

«Ради пиара! Для чего же еще? А так, смотрите, у нас играет Андрей Колесников. Он из Валуек, как и Александр Кокорин. Они хорошо знакомы друг с другом. Так из Валуек всего было пять футболистов нормальных. Из них четыре более-менее известных: наш Андрей Колесников, Кокорин и братья Концедаловы. Они все между собой очень тесно общаются», — цитирует Куликова Sport24.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев, а также еще один фигурант дела Александр Протасовицкий 8 мая были признаны виновными Пресненским районным судом Москвы по статьям о хулиганстве и причинении вреда легкого вреда здоровью по делу о драках в центре Москвы, произошедших в октябре прошлого года. В ходе потасовок с участием компании футболистов повреждения различной тяжести получили чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Суд назначил братьям Кокориным наказание в виде 1 года и 6 месяцев заключения каждому, а Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам. Поскольку они уже отбыли часть срока в СИЗО, то должны выйти на волю в ноябре и декабре 2019 года. В начале августа футболисты подали прошение об условно-досрочном освобождении.