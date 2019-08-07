«Расизма не видели»: агент Малкома о матче «Зенит» --«Краснодар»

Агент Малкома Фернандо Гарсия рассказал об адаптации игрока в «Зените», опровергнув информацию о том, что тот был расстроен из-за проявлений расизма со стороны фанатов сине-бело-голубых.

«Никто не заметил баннер в тот момент. Мы не видели никакого расистского акта — Малком даже аплодировал... Все это желтуха»,

— цитирует Гарсию 20minutes.fr.

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Агент также заявил, что информация о том, что футболист может быть продан в зимнее трансферное окно — абсолютная неправда. По словам Гарсии, Малком счастлив в Санкт-Петербурге.

Ранее о ситуации вокруг футболиста в том же ключе высказалась и мать полузащитника. Она отметила, что на данный момент у сына остаются только приятные впечатления от переезда в Россию.

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча с «Краснодаром».

Малком очень доволен тем, как к нему относится руководство «Зенита», особенно генеральный директор Медведев. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера же он провел весь день, спокойно гуляя по улицам», — цитирует женщину ESPN.

Стоит отметить, что все началось с публикации британского издания The Sun. В ней писали об инциденте с участием новичка петербуржцев и местных болельщиков: якобы в ходе поединка с «Краснодаром» фанаты сине-бело-голубых продемонстрировали оскорбительный баннер с расистским подтекстом по отношению к бразильцу, в котором болельщики с сарказмом отозвались о трансфере форварда: «Спасибо руководству за верность традициям».

Позже источник РИА «Новости» рассказал, что руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант с продажей футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома»,

— поделился подробностями источник.

В зарубежной прессе тут же распространили информацию о враждебно настроенных болельщиках «Зенита» и об их устаревших стереотипах, согласно которым клуб, по их мнению, не должен приобретать темнокожих футболистов — так, по мнению некоторых петербургских фанатов, подчеркивается идентичность сине-бело-голубых.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заверил, что между болельщиками и Малкомом нет никаких разногласий, а также подверг критике иностранных журналистов.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — сказал функционер.

Также на официальном сайте «Зенита» появилась официальная позиция клуба, в которой говорится, что баннер на матче действительно присутствовал, однако зарубежные СМИ неправильно поняли смысл, который в него был заложен.

«Футбольному клубу «Зенит» известно, что небольшая группа людей разместила на трибуне баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям». Смысл этих слов был искажен в различных СМИ, и на основании этих искажений были сделаны неверные выводы, которые не имеют под собой оснований», — отмечается в заявлении на английской версии официального сайта «Зенита».

Руководство сине-бело-голубых помимо этого отметило, что порицает любые расистские проявления в отношении своих футболистов.

«У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира независимо от их происхождения, народности или национальности. Клуб давно поддерживает и поощряет антирасистские инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем. Мы бы хотели выразить глубокое сожаление по поводу того, что иностранные СМИ и даже футбольные клубы публиковали новости, которые не соответствуют действительности. Надеемся, что в будущем эти организации будут проверять факты», — настаивает пресс-служба действующих чемпионов России.

Напомним, что 22-летний бразилец пополнил «Зенитом» 2 августа: он был куплен у «Барселоны» за €40 млн.

На следующий день он официально дебютировал за новую команду, выйдя на замену на 72-й минуте матча против «Краснодара» (1:1) вместо нападающего Алексея Сутормина.