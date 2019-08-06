Реальный срок: осужден полицейский, не спасший пауэрлифтера

6 августа Хабаровский краевой суд вынес новое решение по делу бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который ранее был осужден на два с половиной года условно за невмешательство в драку между призером чемпионата мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и бойцом смешанного стиля Анаром Аллахверановым, в результате которой первый скончался от полученных травм.

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По информации «Коммерсанта», вынесенный в марте текущего года

приговор на два с половиной года условно за халатность заменен реальным сроком. Овчинников проведет за решеткой два года и четыре месяца.

Интересно, что после мартовского вердикта решение суда обжаловала как сторона обвинения, так и защита бывшего полицейского.

Судом было установлено, что два года назад Овчинников, являвшийся сотрудником батальона патрульно-постовой службы управления МВД по Хабаровску, стал свидетелем драки между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым, однако не только не вмешался в происходящее, но и отговорил делать это подъехавших по вызову сотрудников Росгвардии.

«Видя, как один из них — 25-летний Анар Аллахверанов — нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — рассказывал еще в августе 2017 года старший помощник руководителя краевого СУ СКР по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

После окончания конфликта, завершившегося для Драчева летальным исходом от полученных в драке повреждений, полицейский также не принял никаких мер по задержанию второго участника поединка.

В итоге Аллахверанов в декабре 2018 года был осужден на 18 лет колонии строгого режима за убийство из хулиганских побуждений, а также оштрафован на пять миллионов рублей, которые пойдут в качестве компенсации родственникам убитого.

Овчинников после начала судебного процесса над ним был уволен из органов внутренних дел с запретом на занятие должности на государственной службе в течение 22-х месяцев после отбытия наказания.

Андрей Драчев, которому на момент смерти было 32 года, в 2011 году занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу (поднятие тяжестей) в чешской Пльзени, уступив конкуренту Максиму Бархатову только по дополнительным показателям – собственный вес Драчева оказался больше на два кг.

Через год из-за травм спортсмен закончил карьеру в пауэрлифтинге и перешел в бодибилдинг, став в 2015 году абсолютным чемпионом в этом виде в Дальневосточном федеральном округе, два года спустя выиграв чемпионат Приморского края по экстремальному бодибилдингу.

На момент трагедии Драчев работал финтес-тренером в хабаровском клубе World Class.

По информации очевидцев, в пятом часу утра у заведения «Галерея» случился конфликт между Драчевым и группой лиц кавказской национальности. По словам друга пауэрлифтера, тот знал компанию, в которой своей агрессией выделялся один человек, как раз и оказавшийся Аллахверановым.

У них с Драчевым случился конфликт, когда вице-чемпиона мира по пауэрлифтингу не смог пройти мимо Аллахверанова, бросившего его знакомого через бедро.

В результате между молодыми людьми завязалась драка, которая проходила в несколько заходов.

«Они начинают бороться, прибегает полиция, начинает их разнимать, мы разнимаем. Вроде все, конфликт утих. Когда они боролись, стало понятно, что этот кавказский парень либо борец, либо смешанными единоборствами занимался. Потому что он, во-первых, наносил удары достаточно высоко ногами, а во-вторых, он боролся хорошо, — рассказывал «Амурмедиа» очевидец конфликта.

— Он при своем маленьком росте и весе бросил Андрея, и тот упал на спину. И этот парень его начал буквально добивать. Мы их разняли. У Андрея была гематома и нос рассечен».

В конечном счете при попустительстве стражей порядка занимавшийся смешанными единоборствами Аллахверанов нанес находившемуся в не полностью трезвом состоянии Драчеву повреждения, приведшие к летальному исходу.