«Конфликта не было»: «Зенит» отверг обвинения в расизме

На матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», как уверяет The Sun, произошел инцидент с участием новичка петербургской команды Малкома и местных болельщиков. По информации британского издания, в ходе поединка фанаты сине-бело-голубых демонстрировали оскорбительный баннер с расистским подтекстом по отношению к бразильцу.

Отмечается, что на фанатском секторе «Зенита» появилось полотно, в котором болельщики «саркастически» отозвались о трансфере Малкома: «Спасибо руководству за верность традициям».

Спустя некоторое время источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, рассказал, что руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант с продажей футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома»,

— сказал агентству источник в Бразилии.

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В зарубежных СМИ мгновенно распространили информацию о враждебно настроенных болельщиках «Зенита» и об их устаревших стереотипах, согласно которым клуб, по их мнению, не должен приобретать темнокожих футболистов. Это, как считает часть фанатов петербургской команды, является традицией и подчеркивает идентичность клуба.

На официальном сайте болельщиков клуба «Ландскрона» несколько лет назад был опубликован манифест, в котором обосновывается эта позиция.

Напомним, что 22-летний бразилец был куплен «Зенитом» 2 августа у «Барселоны» за €40 млн. На следующий день он официально дебютировал за новую команду, на 72-й минуте выйдя на замену вместо нападающего Алексея Сутормина. Малком не смог отметиться результативными действиями, однако в момент его присутствия на поле форвард Артем Дзюба забил единственный мяч сине-бело-голубых в матче, таким образом принеся «Зениту» ничью — 1:1.

Из-за происходящего в прессе «Зенит» выступил с официальным заявлением, где подверг критике реакцию со стороны журналистов. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев уверил, что между болельщиками и Малкомом нет никаких разногласий.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит»,

— сказал функционер.

Позднее на официальном сайте «Зенита» появилась официальная позиция клуба, в которой говорится, что баннер на матче действительно присутствовал, однако зарубежные СМИ неправильно поняли смысл, который в него был заложен.

«Футбольному клубу «Зенит» известно, что небольшая группа людей разместила на трибуне баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям». Смысл этих слов был искажен в различных СМИ и на основании этих искажений были сделаны неверные выводы, которые не имеют под собой оснований», — говорится в заявлении, размещенном на английской версии официального сайта «Зенита».

При этом руководство сине-бело-голубых отметило, что порицает любые расистские проявления в отношении своих футболистов.

«У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира независимо от их происхождения, народности или национальности. Клуб давно поддерживает и поощряет антирасистские инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем.

Мы хотели бы выразить глубокое сожаление по поводу того, что иностранные СМИ и даже футбольные клубы публиковали новости, которые не соответствуют действительности.

Надеемся, что в будущем эти организации будут проверять факты», — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, в твиттере «Зенита» появилось видео выхода Малкома на замену, когда большая часть стадиона аплодировала футболисту.

Сине-бело-голубые пригласили всех введенных в заблуждение и высказывавшихся о ситуации, сложившейся вокруг дебюта Малкома, посетить один из домашних матчей клуба, чтобы убедиться в лояльности петербургских болельщиков.

Сам футболист это подтвердил. В свете информации, которая появилась в зарубежной прессе, бразильский вингер опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию в момент дебюта за «Зенита», написав, что испытал «отличные чувства».