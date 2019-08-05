«Это исключено»: почему «Барселона» отказывается от Неймара

Летний трансферный рынок уже успел удивить несколькими крупными и рекордными сделками, однако мало кто мог предположить, что главной сагой станет возможное возвращение звезды сборной Бразилии Неймара в «Барселону». Форварду «Пари Сен-Жермен» настолько тягостно дается богатая жизнь во Франции, что он всеми силами пытается вернуться в бывшую команду.

Однако шансов на это не так уж и много.

Бразилец объявил о своем решении покинуть «ПСЖ» почти месяц назад, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Несмотря на регулярно появляющуюся в прессе информацию о том, что о трансфере Неймара в «Барсу» должно быть объявлено уже вот-вот, руководство каталонского клуба полностью отвергает эти слухи. Вице-президент сине-гранатовых Хорди Кардонер утверждает, что клуб не вступал в переговоры по бразильцу.

«Вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, но эту ситуацию нужно решать именно там»,

— приводит слова функционера Goal.com.

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«Мы не разговаривали о нем. «Барселона» и «ПСЖ» очень уважительно относятся друг к другу. На данный момент переход Неймара исключен», — заверил Кардонер.

Любой другой клуб счел бы за счастье происходящее с бразильцем, попытавшись немедленно провернуть его трансфер, но только не «Барселона». Два года назад Неймар, как считают каталонцы, перешел в «ПСЖ» обманным путем, расставшись с сине-гранатовыми чуть ли не врагами.

Однако за это время бразилец так и не смог стать «своим» в Париже, отдав титул главной звезды команды Килиану Мбаппе, а также еще больше отдалился от мечты получить «Золотой мяч».%

Последней каплей стали выдвинутые против бразильца обвинения в изнасиловании, когда парижане не посчитали нужным поддержать своего игрока – в этот момент Неймар находился в Бразилии и решал свои проблемы самостоятельно. Кроме того, в прошедшем сезоне бразилец стал чуть ли не третьим нападающим «ПСЖ» из-за постоянных травм, так и не сумев помочь своей команде побороться за Лигу чемпионов.

По слухам, ради возвращения в «Барсу», с которой у него связаны лучшие воспоминания и моменты в карьере, бразилец готов согласиться на существенное понижение своей астрономической зарплаты и публично извиниться за ситуацию двухлетней давности, но каталонцам этих аргументов мало.

Дело не только в сложности переговоров между клубами и в том, что «ПСЖ» хочет отбить за Неймара потраченные €222 млн. Все-таки за годы в парижском клубе, где у Неймара было больше шансов стать главным лидером команды в отсутствие Лионеля Месси, у бразильца ничего не получилось именно со спортивной точки зрения.

Ко всему прочему, футболист неоднократно конфликтовал с одноклубниками и даже, по информации в прессе, просил у руководства «ПСЖ» продать игроков, с которыми у него не сложились отношения. Не в плюс Неймару и травматичность, которая с годами только усилилась.

И, в конце концов, «Барса» этим летом купила Антуана Гризманна, а тратить еще более €100 млн на спорную фигуру Неймара каталонцы, кажется, совсем не хотят.

Разочаровались в справедливо завышенных ожиданиях от Неймара и в Париже. Из-за травм бразилец зачастую пропускает ключевые матчи «ПСЖ» в сезоне, а без него, как убедились в клубе, команда и так способна завоевывать внутренние титулы. Иначе говоря, деньги, заплаченные за Неймара в 2017-м, футболист так и не смог отработать.

А этим летом главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, у которого бразилец не пользуется популярностью, открыто заявил, что у Неймара нет лидерских качеств, поэтому капитаном команды он совершенно точно не будет.

Спустя некоторое время Неймара лишили капитанской повязки и в сборной Бразилии.

Это явно не то отношение, на которое рассчитывал бразилец. Все-таки в «Барсе» он был любимчиком болельщиком и играл рядом со своими друзьями – Месси и Луисом Суаресом. А испанский ритм жизни ему, как показало время, намного ближе.

Но «ПСЖ» в ситуации с Неймаром борется не только за деньги, но и за престиж, что все усложняет.

Публично признавать, что шейхи прогадали с трансфером, парижане точно не хотят. А если и продавать бразильца, то точно не в «Барселону», с которой у клуба напряженные отношения. Проще говоря, переговоры действительно сложные, и одними деньгами их не решить.

Для самого бразильца возвращение в «Барсу» могло бы стать глотком свежего воздуха, о котором он забыл в Париже. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть в тени Месси, но в Париже Неймар стал настоящим изгоем. За эти два года Неймар доказал, что его амбиции стать лучшим игроком мира, судя по всему, остались в прошлом. «Барселона» для него видится едва ли не единственным шансом на перезагрузку карьеры, но прямо сейчас он вынужден смириться с отголосками прошлого.