«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

Своих соперников узнают «Краснодар» и «Спартак». Речь идет о последнем раунде квалификации перед групповыми стадиями Лиги чемпионов и Лиги Европы, хотя наши клубы еще не сыграли в третьей квалификационной стадии своих еврокубков. «Краснодару» уже на этой неделе предстоит первый матч в противостоянии с португальским «Порту» в главном клубном турнире Европы, а спартаковцы сойдутся в четверг со швейцарским «Туном».