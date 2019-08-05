«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

Пока официальных комментариев от «Краснодара» не поступило, отметим, что в московском «Спартаке», чья жеребьевка начнется через 40 минут, назрела кадровая перестановка! Сергей Родионов может вернуться в клуб и занять позицию директора клубной академии. Вроде как работа Дмитрия Сидорова на этой должности не устраивает руководство клуба.
В эфире «Матч ТВ» обсуждают итоги жеребьевки, и применительно к «Краснодару» в Лиге чемпионов знаменитый российский футболист Николай Писарев отметил, что его трансферная кампания «была, возможно, лучшей в истории Российской премьер-лиги»!
Теперь у нас пауза примерно на час, а потом состоится жеребьевка Лиги Европы. Ждем вас здесь же в 14:30 мск. Но лучше всего никуда не уходить, потому что скоро заинтересованные лица начнут комментировать итоги жеребьевки ЛЧ.
Вторая пара:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) против «Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия).
Первая пара: «Базель» — ЛАСК против «Брюгге» — «Динамо» (Киев).
А теперь путь претендентов. Здесь «Краснодар» не сможет сыграть с киевским «Динамо».
Последняя пара: АПОЭЛ — «Карабах» против ПАОК — «Аякс»
Третья пара: «Янг Бойз» против «Црвена Звезда» — «Копенгаген».
Вторая пара:
ЧФР — «Селтик» против «Славии» (Прага).
Первая пара!
Победитель противостояния «Динамо» (Загреб) — «Ференцварош» против победителя «Марибор» — «Русенборг».
Начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов с пути чемпионов.
Пока на экране показывают ролик, посвященный прошлогоднему финалу Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», отметим, что для России противостояние «Краснодара» с «Порту» является ключевым. Если «быки» уступят, а «драконы» затем пробьются в основной раунд турнира и получат за это пять бонусных баллов, Португалия обойдет наш чемпионат в таблице коэффициентов! А на кону третье место в Лиге чемпионов, между прочим!
Ну что ж, церемония начинается. Сначала официальная часть. Михаэль Хезельшвердт, глава департамента проведения соревнований УЕФА вышел на сцену и рассказывает о том, как пройдет жеребьевка.
Кстати, если «Краснодар», допустим, не сумеет пройти «Порту», «быки» сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется. Так в прошлом году в группу ЛЕ попал «Спартак», уступивший на третьей стадии квалификации греческому ПАОКу (2:3, 0:0).
Своих соперников узнают «Краснодар» и «Спартак». Речь идет о последнем раунде квалификации перед групповыми стадиями Лиги чемпионов и Лиги Европы, хотя наши клубы еще не сыграли в третьей квалификационной стадии своих еврокубков. «Краснодару» уже на этой неделе предстоит первый матч в противостоянии с португальским «Порту» в главном клубном турнире Европы, а спартаковцы сойдутся в четверг со швейцарским «Туном».
Добрый день! Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.