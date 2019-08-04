Церемония прощания: в Петергофе хоронят Максима Дадашева. ОНЛАЙН

Тем временем сама церемония уже состоялась. Открытый гроб с боксером был выставлен на улице у морга в Петергофе в 8.50 по московскому времени. Все желающие могли попрощаться со спортсменом. На церемонию пришли родственники и друзья спортсмена, но не только. Вместе с простыми людьми в последний путь Дадашева провожали порядка 200 человек.
Через некоторое время после смерти ее мужа, жена боксера Елизавета Апушкина написала на его странице в инстаграме, что врачи установили: по ходу поединка Дадашев перенес инсульт! Однако продолжал бой. Правда, позже пост был удален. Возможно, из-за многочисленных комментариев о том, что неуместно гордиться бойцовскими качествами Максима, а то геройство было ненужным, которые посыпались под записью.
Смерть Дадашева вызвала огромный резонанс в мире бокса. Претензии высказывались и в адрес тренера Бадди Макгирта, и в адрес рефери поединка, и к организаторам боя. Правда, не все понимали и желание самого боксера продолжать карьеру, хотя он уже бывал в реанимации с травмой головы, из-за чего врачи запретили ему пропускать удары... В итоге все сложилось, как сложилось, а у Дадашева остались молодая жена и маленький сын Данила...
Российскому боксеру стало плохо еще на арене, а по дороге со стадиона в подтрибунное помещение он начал падать. При помощи своей команды спортсмена погрузили на носилки и отвезли на скорой в больницу. Там Дадашеву сделали операцию. Из-за отека мозга потребовалась трепанация черепа. Хирургическое вмешательство продолжалось два часа, а после окончания операции боксера ввели в состояние искусственной комы. Врачи давали осторожно-благоприятные прогнозы, но 23 июля Дадашев скончался в больнице.
Напомним, хронологию событий. 19 июля российский боксер Максим Дадашев проводил в США бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Оба спортсмена на тот момент не имели поражений в профессиональной карьере, а на кону стоял статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Начало поединка было довольно равным и обоюдоострым. Работавший экспертом для транслировавшего матча телеканала знаменитый боксер Андре Уорд из четырех первых раундов три отдал Дадашеву, но затем перевес Матиаса стал очевиден и увеличивался по ходу боя. В итоге после 11-го раунда тренер россиянина Бадди Макгирт начал уговаривать Максима прекратить поединок. «Ты слишком много пропускаешь, разреши, я остановлю бой», — говорил секундант. Дадашев сначала спросил, почему надо остановить бой, затем молчал и качал головой, но Макгирт все равно сказал рефери об окончании поединка. Так Матиас победил очередным нокаутом (все свои бои он выиграл досрочно, но поединок с Дадашевым получился самым долгим), а Максим остался сидеть на стуле в углу и не смог выйти на объявление победителя.
Траурная церемония начнется в 09.00 утра в Петергофском морге Николаевской больницы.
4 августа в Петергофе прощаются с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался 23 июля после боя за право стать претендентом на титул Международной боксерской федерации (IBF) против Субриэля Матиаса.