Церемония прощания: в Петергофе хоронят Максима Дадашева. ОНЛАЙН

Напомним, хронологию событий. 19 июля российский боксер Максим Дадашев проводил в США бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Оба спортсмена на тот момент не имели поражений в профессиональной карьере, а на кону стоял статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Начало поединка было довольно равным и обоюдоострым. Работавший экспертом для транслировавшего матча телеканала знаменитый боксер Андре Уорд из четырех первых раундов три отдал Дадашеву, но затем перевес Матиаса стал очевиден и увеличивался по ходу боя. В итоге после 11-го раунда тренер россиянина Бадди Макгирт начал уговаривать Максима прекратить поединок. «Ты слишком много пропускаешь, разреши, я остановлю бой», — говорил секундант. Дадашев сначала спросил, почему надо остановить бой, затем молчал и качал головой, но Макгирт все равно сказал рефери об окончании поединка. Так Матиас победил очередным нокаутом (все свои бои он выиграл досрочно, но поединок с Дадашевым получился самым долгим), а Максим остался сидеть на стуле в углу и не смог выйти на объявление победителя.