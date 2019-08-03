Первый прокат: Загитова представила короткую программу

Победительница Олимпиады 2018 года, чемпионка мира и Европы Алина Загитова представила зрителям долгожданную короткую программу, с которой будет выступать в новом сезоне. Фанаты смогли оценить новое выступление фигуристки под композицию израильской певицы Ясмин Леви «Me voy» на шоу The Ice в японской Осаке.

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На льду спортсменка появилась в красивом черном кружевном платье. Она без ошибок выполнила прыжковые элементы, однако не показала ни одного каскада. Зрители, которые присутствовали на шоу, остались в восторге и встречали почти каждый сделанный элемент аплодисментами.

Пока программу вживую могут оценить только на шоу в Японии. В России Загитова представит свое выступление только в сентябре – на контрольных прокатах сборной России. Кроме олимпийской чемпионки свои номера покажут также чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также призеры чемпионата мира — 2019.

Мнения российских болельщиков по поводу короткой программы Загитовой разделились.

Большая часть поклонников фигуристки осталась в восторге от выступления любимицы. Кто-то отмечал качество исполнения и техничность программы, кто-то артистизм самой спортсменки, но все сводилось к восхищению Алиной.

«Под впечатлением... Даже не ожидала, что с первого раза и такой эффект произведет новая программа. Представляю, какая бомба будет. Это очень красиво, проникновенно, чувственно! И все новое, неизбитое, еще более совершенное — шикарная дорожка шагов, заход на аксель, вращения, уникальный выезд с флипа — никогда ничего подобного не видела», — написала одна из поклонниц Алины.

Однако некоторым любителям фигурного катания прокат не понравился. Причины для этого были совершенно разнообразные. К примеру, один из пользователей в социальной сети отметил, что хореография программы похожа на произвольное выступление прошлого сезона – легендарную «Кармен».

%Другой поклонник отметил, что Алине нужно взять в команду еще одного хореографа, ведь пока спортсменка работает только с Даниилом Глейхенгаузом. Именно поэтому в прокатах становится видно однообразие.

В минусах новой программы также заметили то, что для Алины она тяжеловата в моральном плане. Один из поклонников отметил, что это выступление подойдет для более зрелой фигуристки, а для Загитовой нужно поставить что-то более легкое и динамичное. Также некоторые фанаты не увидели и не поняли смысла и истории в выступлении спортсменки.

«Истории я не увидела. Программы нет. Есть Алина, шикарное платье, техника, катание и очень странное вытье взрослой женщины. А Алина вроде молодая, и страдания эти ей только заучивать. Я бы оставила это для показательных и поставила бы новую короткую программу. Молодежную, драйвовую, быструю», — высказала мнение одна из поклонниц фигуристки.

Стоит отметить, что в июле фанаты Загитовой стали переживать из-за того, что Алина полностью посвятила себя шоу и много сидит в социальных сетях.

Поклонники переживали, что фигуристка мало времени тратит на тренировки и подготовку к новому сезону.

А спортсменка тем временем делилась кадрами своей жизни. К примеру, в одной из публикаций она показала, что не любит зря терять время и даже в автомобильных пробках находит, чем заняться. На кадрах выложенного видео было видно, как Алина делает растяжку в салоне автомобиля. Также Загитова приняла участие в популярном интернет-челлендже Bottle Cap. Причем бутылку она открыла дважды – первый раз с помощью лапы своей собаки Масару, а во второй – лезвием конька.

Алина вела активную социальную жизнь, но не появлялась на тренировках в ледовом дворце «Хрустальный», что вызывало недоумение фанатов и даже некий страх, ведь остальные фигуристы уже давно приступили к предсезонной подготовке.

Однако в скором времени все вошло в привычное русло, Загитова приступила к тренировкам. Стоит напомнить еще раз, что поклонники смогут в живую увидеть выступление звезд российской сборной по фигурному катанию уже 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене в Лужниках.