Третий трансфер за три дня: сколько «Спартак» потратит на Тила

«Переход в «Спартак» – вопрос времени. Это был хороший матч. Мы доминировали на поле, соперник имел только несколько моментов. Буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос и расцвел здесь, — рассказывал Гус Тил de Telegraaf после матча с шведским «Хэкеном» (3:0) в квалификации Лиги Европы.

— Клуб работает над моим переходом, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству».

Через пару дней о скором трансфере важного игрока своей команды сообщил уже главный тренер клуба из Алкмара Арне Слот, отметивший, что Тил вряд ли сыграет с ситтардской «Фортуной» первом туре чемпионата Нидерландов, так как «ждет своего перехода в «Спартак».

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Хавбек действительно не сыграет в воскресенье в Эредивизи, и вообще вряд ли будет в стране в этот день, разве что вернется за вещами. Дело в том, что Тил 3 августа вылетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с красно-белыми.

Не зря накануне генеральный директор московского клуба Томас Цорн на презентации уже игравших за «Спартак» Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова и только подписанных Андре Шюррле с Йорданом Ларссоном сказал, что вскоре стоит ожидать тизера от пресс-службы клуба по приобретению Тила.

Сложно представить, чтобы при такой уверенности всех заинтересованных сторон, ни одна из которых не стесняется высказываться, переход мог бы сорваться.

Долгое время клубы не могли договориться о сумме сделки, но и этот вопрос был в итоге урегулирован — тот же De Telegraaf называет сумму в €18 млн, что делает приобретение голландского плеймейкера одним из самых дорогих в истории красно-белых.

Естественно, при такой сумме трансфера ожидания от новичка будут очень высокими, а вписываться в игру команды Гусу придется с ходу. Правда, большой вопрос, можно ли назвать показываемое красно-белыми на старте чемпионата РПЛ словом «игра».

Команда Олега Кононова большую часть матча в первом туре оборонялась или в лучшем случае играла на равных с новичком РПЛ «Сочи», собранным за неделю до старта сезона, а победу вырвала после подачи углового в добавленное время.

После этого был сумасшедший и очень веселый матч выездной матч с «Ростовом», где уже подопечные Валерия Карпина вырвали ничью на третьей добавленной минуте ко второму тайму, однако по моментам и качеству ростовчане смотрелись значительно сильнее.

Ну и в третьем туре, наконец, случился поединок с «Тамбовом», в котором еще один новичок РПЛ забил в ворота Александра Максименко два безответных гола. Да, в той игре имели место спорные судейские решения, а спартаковцы по два раза попали в штангу и перекладину, но команда Кононова снова не убедила футболом.

Важная статистическая деталь: все три спартаковских гола были забиты в этом сезоне со стандартных положений. Ни одного мяча, проведенного с игры!

Более того, два гола пришли с подач Фернандо с угловых, а еще один мяч с пенальти забил Луис Адриано. Обоих в команде больше нет.

В таких условиях главному тренеру, конечно, не позавидуешь. С Шюррле, Ларссоном и Тилом у него появятся новые возможности, но на встраивание футболистов в игровые схемы уйдет время, а его у красно-белых, набравших в трех стартовых турах только четыре очка в общем-то нет.

Так что для Тила, на самом деле, ситуация сейчас весьма неплохая: вряд ли кто-то будет ждать от него чудес с самых первых игр, но если футболисту, набравшему 12+5 в последнем чемпионате Нидерландов, удастся их продемонстрировать, он сразу же влюбит в себя страстных спартаковских болельщиков и сможе почувствовать себя в новом клубе как дома.

Кстати, тот факт, что Тил уже играл в квалификации Лиги Европы, не помешает 21-летнему плеймейкеру помочь «Спартаку» во втором по значимости еврокубке, так как УЕФА изменил в новом сезоне регламент, и теперь что в ЛЕ, что в Лигу чемпионов можно дозаявлять одного футболиста, который уже выступал в текущем сезоне в данном турнире за другую команду.

А вот в матче с «Динамо» голландец участия точно не примет, даже если успеет подписать все бумаги до его начала. В лучшем случае, он посмотрит игру на трибунах «Открытие Арены».