Допинговая сеть: в чем подозревают немецкого врача

В Европе продолжает вестись расследование в отношении действующей из Германии допинг-сети.

Как сообщает sportschau.de, под подозрение прокуратуры австрийского Инсбрука в причастности к допинговой схеме с участием немецкого врача Марка Шмидта попал другой немецкий специалист Ульрих Хегеле, с 2006 года до недавнего времени работавший в Австрийской лыжной ассоциации. Ему вменяется сбыт допинг-препаратов ведущим атлетам.

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В конце июля в доме Хегеле немецкими следователями были изъяли компьютеры и другие носители информации. Допинга же, к слову, в доме немца найдено не было.

Что же касается подозреваемого, то тот во время допроса свою вину не признал и с полной уверенностью отказался от адвоката, отметив, что никогда не покупал и не заказывал ЭПО (эритропоэтин) или другие препараты. Однако Хегеле добавил, что многие спортсмены применяют запрещенные вещества, но имена их врачей никому не известны.

«Они приехали сюда с большой «кавалерией» — человек 12-13. Лыжник Дюр и тренер Хайгель обвинили меня в том, что якобы я продавал им ЭПО… Полиция перевернула все в доме, даже ящик с нижним бельем моей жены. И не обнаружив ничего, они уехали несколько разочарованные.

Лыжник Дюр обвиняет всех вокруг — хорватов, сербов, Марка Шмидта, одного, второго… он делает на этом имя, наверное, получает от каждой газетной статьи все больше и больше. Конечно, было очевидным, что он обвинит и меня. Я был врачом ассоциации в группе выносливости. Поэтому даже удивительно, что ко мне пришли так поздно», — заявил Хегеле.

В контексте вновь набирающей обороты борьбы с неправомерными распространением и использованием запрещенных препаратов нельзя не упомянуть об инцидентах, происходивших в мире зимних видов спорта ранее.

Так в начале марта 2019 года задержанный по подозрению в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по лыжным гонкам Алексей Полторанин впервые вышел на связь после происшествия в Австрии. Тогда полиция нагрянула в расположение сборных с антидопинговым рейдом.

«Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира был единственный раз, когда у меня появился соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад.

Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу», — цитировал атлета портал Informburo.kz.

Помимо Полторанина 27 февраля в рамках спецоперации под кодовым названием «Кровопускание» полиция Австрии задержала на чемпионате мира и других лыжников, подозреваемых в переливании крови: ими оказались австрийцы Доминик Бальдауф и Макс Хауке, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.

На допросе все спортсмены признали свою вину в применении так называемого «кровяного» допинга (когда спортсмену переливают взятую у него ранее кровь, обогащенную кислородом).

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) временно отстранила всех подозреваемых атлетов. Операция, проведенная совместными силами следственных органов Австрии и Германии, выявила и другие подробности скандала. Так, например, на территории Германии была ликвидирована криминальная группировка, которая поставляла спортсменам запрещенные препараты.

В центре того скандала оказался и доктор Марк Шмидт, имя которого всплыло в прессе после ареста австрийского лыжника Йоханнеса Дюра.

Предполагалось, что именно Дюр стал причиной массовых задержаний в Австрии. В 2014-м он был уличен в применении допинга и дисквалифицирован, а в январе этого года дал скандальное интервью, в котором рассказал о регулярном употреблении запрещенных веществ и использовании «кровяного» метода.

После слов австрийца прокуратура Мюнхена начала масштабное расследование о допинге в лыжных гонках. Дюр назвал имена людей, с которыми якобы сотрудничал в рамках получения препаратов — среди них оказался и Шмидт.

Как итог, учитывая длительность и масштабность расследования, можно полагать, что европейский допинг-скандал будет еще долго оставаться в повестке спортивных СМИ.