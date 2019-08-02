Новый трансфер: Йордан Ларссон перешел в «Спартак»

В июле московский «Спартак» в основном расставался с игроками, приносившими ему чемпионский титул. Состав команды покинули кабо-вердианский форвард Зе Луиш, проданный в «Порту», а также бразильцы Фернандо и Луис Адриано, отправившиеся в Китай и на родину соответственно.

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До последнего месяца лето состав красно-белых пополняли только российские футболисты: из аренды вернулся Зелимхан Бакаев, а у «Ростова» был куплен еще один проведший последний сезон в тульском «Арсенале» вингер — Резиуан Мирзов.

Зато в августе пока что каждый день состав команды Олега Кононова пополняет новый иностранец. Первого числа было объявлено об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле, чемпиона мира-2014, а уже на следующий день в «Спартак» перешел Йордан Ларссон.

Швед был приобретен у «Норрчепинга», по информации СМИ, за €4 млн, а получать в столице России он будет €1,1 млн в год.

Стоит признать, что за лучшего бомбардира текущего чемпионата Швеции (там сезон проходит по системе «весна-осень»), забившего 11 мячей в 16 матчах, цена вполне себе неплоха. Кроме того, Ларссон-младший игрок достаточно универсальный, выступающий на трех позициях.

Сын легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона в последние годы играл роль «десятки», то есть центрального атакующего полузащитника, оттянутого форварда и правого вингера-инсайда, смещающегося в центр под удар с левой ноги.

Большим плюсом для Кононова станет тот факт, что Ларссон пришел в его команду в хорошей физической форме и с отменным игровым тонусом, так как сезон в Швеции в самом в разгаре. Это подтвердил и сам футболист.

«Мы отыграли половину сезона в Швеции плюс провели несколько игр в Лиге Европы, так что я в хорошей форме, — рассказал новичок спартаковскому YouTube-каналу.

— Я приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер меня выпустит. Хочу прогрессировать как футболист и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Переход в «Спартак» – хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны, а там, возможно, и Лигу Европы».

О победе в Лиге Европы говорить еще рано, пока на повестке дня стоит матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором в столичном дерби красно-белые сойдутся на новом стадионе соперника с московским «Динамо».

До этой игры швед проведет только одну, пятничную тренировку с новой командой, но, кто знает, возможно, в итоге и появится на поле в самом субботнем поединке.

Что до еврокубков, то, несмотря на участие в квалификации Лиги Европы в составе своей прежней команды, за которую Ларссон-младший даже забил в турнире один мяч, он сможет быть заявлен за «Спартак», которому предстоит противостояние в раунде плей-офф со швейцарским «Туном».

По вступившим в силу с этого сезона изменениям регламента в еврокубках, в ходе сезона можно дозаявить одного игрока, который уже играл в том же турнире.

Путь Ларсссона-младшего к трансферу в столицу России был непростым. В начале карьеры он не только не избежал невыгодных сравнений с легендарным отцом, но и к тому же обвинялся в месте в составе родного «Хельсингборга» по блату, так как команду тренировал его папа.

На беду Ларссонов, один из ведущих шведских клубов в итоге вылетел во второй дивизион, хотя за девять минут до конца ответного стыкового матча Йордан вывел «Хельсингборг» вперед в счете. Вот только соперник за оставшееся время успел забить дважды.

После этого на футболиста набросились взбешенные фанаты команды, и отбили его у них только с помощью стюардов и отца, который затем написал заявление об уходе и заставил сына потребовать трансфер.

На пару лет Ларссон-младший заглянул в Нидерланды, где попробовал свои силы в НЕКе, но и с ним вылетел во второй дивизион, где отметился 4 мячами в 13 встречах за половину чемпионата и вернулся на родину.

Трансфер в «Норрчепинг» стал для молодого футболиста настоящим счастьем. В 2018 году он, правда, забил лишь один гол в 26 матчах, но в нынешнем сезоне все изменилось. 11+1 от нападающего в 16-ти играх сделали его лучшим бомбардиром турнира — опытный норвежец Тарик Эльюнусси из АИКа отстает на два мяча, хотя провел на матч больше.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников «Норрчепинга» за это великолепное время: одноклубников, тренерский штаб, сотрудников и, прежде всего, всех-всех наших болельщиков. Несмотря на то, что мой первый год выдался не таким успешным, как все ожидали, вы верили в меня, несмотря ни на что, и делали это с моего первого дня в клубе. Я навсегда сохраню память об этом в своем сердце. Надеюсь, мы скоро увидимся в Европе!» — написал игрок в прощальном письме клубу, который покинул.

В «Спартаке» Ларссон будет выступать под 23-м номером. Его ему предложили в клубе, но наверняка неспроста. Йордан родился в 1997 году через неделю после пятой победы с «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в карьере Майкла Джордана.

Именно в честь «Его Воздушества» Хенрик и Магдалена Ларссоны назвали сына, который тоже обожает теперь великого баскетболиста и постоянно щеголяет в его игровых майках.

И хотя по-шведски его имя звучит несколько иначе, да и сам футболист произносит его через «й», на футболке московского клуба будет написано «Джордан».

«Я впечатлен. Все, что я увидел – на высшем уровне. Сейчас мы в клубном музее, это один из лучших музеев, что я видел в своей жизни. Арена обалденная, очень большая, думаю, будет очень круто здесь сыграть»,

— первые впечатления Ларссона от перехода.

Перестройка в «Спартаке» идет полным ходом, и это не последнее приобретение, вот только очки нужно команде набирать сейчас, а играть по ходу чемпионата будет совсем не та, команда, что к нему готовилась.