После месяца в колонии: Кокорин и Мамаев подали на УДО

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат бывшего нападающего «Зенита» Кирилл, отбывающие заключение за драки в центре Москвы, подали прошения об условно-досрочном освобождении. Об этом информационному агентству «Москва» сообщили представители Алексеевского суда Белгородской области.

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«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — сообщили в суде.

Дата заседания, на котором пройдет рассмотрение ходатайств, пока не назначена.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев, а также еще один фигурант дела Александр Протасовицкий 8 мая были признаны виновными Пресненский районным судом Москвы по статьям о хулиганстве и причинении вреда легкого вреда здоровью по делу о драках в центре Москвы, произошедших в октябре прошлого года. В ходе потасовок с участием компании футболистов повреждения различной тяжести получили чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Суд назначил братьям Кокориным наказание в виде 1 года и 6 месяцев заключения каждому, а Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам. Поскольку они уже отбыли часть срока в СИЗО, то должны выйти на волю в ноябре и декабре 2019 года.

Заключение футболистов в «Бутырке» длилось девять месяцев, а были этапированы они в исправительную колонию общего режима №4 в Алексеевке в начале июля. Сразу после объявления приговора виновные написали заявление, что не будут ходатайствовать об отбывании всего срока в СИЗО, хотя день там засчитывается с более высоким коэффециентом.

Однако для возможности УДО футболистам было необходимо пробыть какое-то время в колонии.

Кроме того, это объясняется еще и тем, что жизнь в исправительной колонии легче, чем в следственном изоляторе. Главное отличие колонии от СИЗО – больше свободы.

Сейчас Кокорин и Мамаев живут в бараках, где вместе с ними находятся от 10 до 50 человек. Они могут получать посылки от близких и пользоваться телефоном в отведенное им время, а также телевизором. Помимо прочего, игроки работают в швейном цеху по восемь часов в день шесть раз в неделю, где зарабатывают чуть больше 11 тысяч рублей. На производстве футболисты были определены упаковщиками. В свободное время футболисты играют в футбол с другими заключенными на поле, которое есть в колонии.

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин надеется, что после освобождения из колонии он продолжит карьеру. Летом 2019 года у нападающего истек контракт с сине-бело-голубыми.

«Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся»,

— приводит слова Кокорина «Московский комсомолец».

В ходе следствия защита Кокорина неоднократно обращала внимание судьи, что тогда еще форвард «Зенита» не может проходить в СИЗО курс восстановления. В марте прошлого года футболист во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг» получил тяжелую травму, повредив крестообразные связки колена, после чего выбыл на долгий срок. На дискомфорт в ноге футболист во время своего пребывания в СИЗО жаловался неоднократно, отмечая, что должной медицинской помощи ему не предоставляли. В колонии же он регулярно проходит обследования, которые нападающему назначили в клубе.

Не исключено, что за время пребывания в СИЗО и колонии его физическое состояние ухудшилось, поэтому его дальнейшая карьера находится под вопросом.

Что касается Мамаева, то его соглашение с «Краснодаром» заканчивается зимой. Руководство «быков» рассчитывало на досрочное расторжение контракта, однако из-за того, что добиться этого не получилось, Мамаев до конца соглашения будет числиться игроком «Краснодара», после чего покинет клуб.

Если ходатайство футболистов не будет удовлетворено, тогда, как и планировалось, Мамаева освободят 6 ноября 2019 года, а Кокорина — 7 декабря 2019 года.