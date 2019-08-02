«Страх парализовал»: фигуристка из США заявила о домогательствах

В адрес известного американского фигуриста Джона Кафлина, выступавшего в парном катании, поступило очередное обвинение в сексуальных домогательствах. На сей раз против своего соотечественника высказалась обладательница бронзовой награды Олимпийских игр — 2014 в Сочи Эшли Вагнер. По словам спортсменки, будучи несовершеннолетней, она стала жертвой насилия со стороны Кафлина. В частности, Вагнер призналась, что во время тренировочных сборов с национальной командой в июне 2008 года она встретилась с фигуристом, выступавшим в то время в парном катании, на общей вечеринке, однако по окончании мероприятия он зашел к Эшли в номер и стал к ней приставать. Причем в тот момент американке едва исполнилось 17 лет, тогда как Кафлину было 22 года.

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«Я проснулась, потому что почувствовала, что кто-то ползет ко мне в кровать. Я сильно устала и крепко спала. Меня не слишком это беспокоило, потому что я не совсем понимала, что происходит. Я думала, что кто-то просто ищет место для сна. Я была слишком уставшей, чтобы обращать на это внимание. Но затем он стал целовать меня в шею. Меня это настолько удивило и шокировало, что я не знала, что предпринять», — цитирует Вагнер USA Today.

Также она добавила, что на протяжении долго времени пыталась не подавать никаких признаков, что не спит, а потому не двигалась, надеясь на то, что Кафлин сам прекратит приставать к фигуристке.

«Страх полностью парализовал меня, я помню, как он навалился на меня всем весом и целовал»,

— добавила Вагнер.

Спустя некоторое время, как призналась американка, она все-таки обратилась к Кафлину, потребовав прекратить домогательства, после чего тот «спокойно посмотрел на нее и вышел из комнаты».

Ранее американского фигуриста обвинила в непристойном поведении его экс-коллега по паре Бриджит Намиотка. В своем фейсбуке 29-летняя спортсменка заявила, что она оказалась далеко не первой жертвой домогательств со стороны Кафлина. Так, по словам Намиотки, от рук американского фигуриста пострадали как минимум десять девушек.

«Джон причинил боль по меньшей мере десяти девушкам, включая меня. Он сексуально домогался меня на протяжении двух лет»,

— написала Намиотка, выступавшая в паре с Кафлином с 2004 года, когда ей было 14 лет, а спустя три года сменившая партнера.

Наличие обвинений в адрес Кафлина подтвердили как адвокат Намиотки, так и частная волонтерская организация Safe Sport. Сообщения о том, что Кафлин приставал к своим коллегам по цеху, оказались сенсационными и вызвали информационный бум в США. Примечательно, что организация располагала свидетельствами как минимум трех фигуристок, пострадавших в результате домогательств американца. Вероятно, среди них числилась и Намиотка.

В январе 2019 года стало известно о гибели Кафлина. В связи с его смертью Safe Sport приняла решение прекратить разбирательства в отношении фигуриста. Однако существует вариант, согласно которому дело будет открыто вновь, а заявление Вагнер может тому поспособствовать.

Сама Эшли помимо своих достижений — бронзы Игр-2014 в командных соревнований, серебра первенства мира 2016 года, а также двух золотых наград командного чемпионата мира — известна и резкими высказываниями. Одно из таких было адресовано в адрес Алины Загитовой после триумфа российской фигуристки на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Тогда Вагнер выразила сомнение в том, что программа ученицы Этери Тутберидзе является достойной олимпийского золота.

«Не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убивала время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление.

Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я не критикую ее, такова стратегия ее команды, а Алина просто использует правила для своего преимущества. Но наслаждаться ее программами невозможно. Они слишком загруженные и хаотичные во второй половине и пустые в начале», — говорила американка.

За это в адрес Вагнер последовали множественные негативные комментарии — в основном со стороны болельщиков Загитовой, а также российских экспертов фигурного катания. Однако спустя более чем год американка высказалась в отношении 17-летней уроженки Ижевска вновь. После победы Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме Вагнер поздравила свою коллегу из России с триумфом, положительно оценив ее программу.

«Я рада за все ее достижения! За ней стремятся все, но стать чемпионкой мира в статусе действующей олимпийской чемпионки – это невероятно. Я считала, что ее произвольная в прошлом году не была сбалансированной, но это было умное решение с ее стороны! Международный союз конькобежцев изменил правила, чтобы программы стали более сбалансированным, и она все равно доминирует, не смещая прыжки во вторую половину, так что это показывает, что у Алины есть и артистизм, и техника», — написала Вагнер в своем твиттере.