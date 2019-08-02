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Подготовка к сезону: дочь Тутберидзе показала программу

Диана Дэвис, дочь Тутберидзе, показала произвольный танец

Российские фигуристы показали новые программы на юниорский сезон-2019/20. Участие в контрольных прокатах первыми приняли представители танцев на льду, в числе которых — дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, катающаяся в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены выступили с произвольным танцем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:10

Вот таким получился произвольный танец на контрольном прокате у юниорской сборной России. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. До полноценного фигурного сезона осталось не так уж много времени.

15:05

Сильная музыка и достаточно интересная программа, в которой несколько помарочек сделали спортсмены из Самарской области. Но в целом это довольно близко к взрослому катанию по духу.

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15:02

Теперь настала очередь Ольги Марченковой и Марка Волкова из Самарской области.

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14:57

Очень нежный прокат. Видно, что партнеры друг другу подходят. Конечно, есть куда расти, но смотреть за парой приятно.

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14:52

Настала очередь Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого.

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14:48

Это было такое же яркое выступление, как костюм партнерши. Самый зажигательный сегодня пока что прокат, и при этом на самой высокой скорости из всех выступивших сегодня работали фигуристы. Никаких серьезных недочетов не было, а поддержки были действительно сложными. Твиззлов тоже было предостаточно, в том числе во второй части программы.

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14:43

Екатерина Каташинская и Александр Васькович выступают.

14:39

Очень чувственная пара, отдающаяся своему выступлению полностью. Стильным черным костюмам. возможно, не хватает изюминки. Так и с выступлением. Все было неплохо у ребят, но некоторая недосказанность осталась.Хотя тренеры довольны.

14:35

Выступают Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.

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14:27

Вторая разминка начинается.

14:26

Достаточно бодрый и качественный прокат без видимых ошибок. Публика встретила выступление очень тепло.

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14:22

Третьими выступают Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Они представляют Москву.

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14:18

Ну что, дочь Этери Тутберидзе и ее партнер катались очень стильно и элегантно. В плане исполнения элементов никаких претензий к ним сегодня быть не может, хотя это пока только Новогорск, а не какая-нибудь переполненная арена на ЮЧМ. Но заявка на статус главной юниорской пары страны сделана.

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14:14

Заминка какая-то вышла. Очень долго не объявляли выступления Диану Дэвис и Глеба Смолкина, хотя спортсмены уже были на льду. Но вот теперь начинают.

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14:10

Сыроваты пока еще ребята, как кажется. Старательный прокат, где было много драмы, нагнетаемой музыкой, но местами имел место рассинхрон действий. Не сказать, чтобы сами спортсмены и тренеры были очень довольны.

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14:06

Объявили последнюю минуту разминки, но многие и так уже перестали разминаться. И все, сейчас все начнется. Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выступают первыми.

14:02

В данный момент на льду завершается разминка.

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14:00

Совсем немного осталось до начала произвольного танца на контрольных прокатах юниоров. Ждем.

13:50

В числе главных хедлайнеров сегодняшнего мероприятия — пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дочь известного тренера Этери Тутберидзе со своим партнером претендуют на то, чтобы в наступающем сезоне быть главной юниорской парой страны. Посмотрим, каким контентом они удивят.

13:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции контрольных прокатов фигуристов, которые в сезоне-2019/20 будут представлять Россию на юниорском уровне. Вчера юниоры показали ритм-танец, а сегодня мы увидим произвольный.