Подготовка к сезону: дочь Тутберидзе показала программу

Это было такое же яркое выступление, как костюм партнерши. Самый зажигательный сегодня пока что прокат, и при этом на самой высокой скорости из всех выступивших сегодня работали фигуристы. Никаких серьезных недочетов не было, а поддержки были действительно сложными. Твиззлов тоже было предостаточно, в том числе во второй части программы.