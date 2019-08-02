Подготовка к сезону: дочь Тутберидзе показала программу

Вот таким получился произвольный танец на контрольном прокате у юниорской сборной России. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. До полноценного фигурного сезона осталось не так уж много времени.
Сильная музыка и достаточно интересная программа, в которой несколько помарочек сделали спортсмены из Самарской области. Но в целом это довольно близко к взрослому катанию по духу.
Теперь настала очередь Ольги Марченковой и Марка Волкова из Самарской области.
Очень нежный прокат. Видно, что партнеры друг другу подходят. Конечно, есть куда расти, но смотреть за парой приятно.
Настала очередь Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого.
Это было такое же яркое выступление, как костюм партнерши. Самый зажигательный сегодня пока что прокат, и при этом на самой высокой скорости из всех выступивших сегодня работали фигуристы. Никаких серьезных недочетов не было, а поддержки были действительно сложными. Твиззлов тоже было предостаточно, в том числе во второй части программы.
Екатерина Каташинская и Александр Васькович выступают.
Очень чувственная пара, отдающаяся своему выступлению полностью. Стильным черным костюмам. возможно, не хватает изюминки. Так и с выступлением. Все было неплохо у ребят, но некоторая недосказанность осталась.Хотя тренеры довольны.
Выступают Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Вторая разминка начинается.
Достаточно бодрый и качественный прокат без видимых ошибок. Публика встретила выступление очень тепло.
Третьими выступают Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Они представляют Москву.
Ну что, дочь Этери Тутберидзе и ее партнер катались очень стильно и элегантно. В плане исполнения элементов никаких претензий к ним сегодня быть не может, хотя это пока только Новогорск, а не какая-нибудь переполненная арена на ЮЧМ. Но заявка на статус главной юниорской пары страны сделана.
Заминка какая-то вышла. Очень долго не объявляли выступления Диану Дэвис и Глеба Смолкина, хотя спортсмены уже были на льду. Но вот теперь начинают.
Сыроваты пока еще ребята, как кажется. Старательный прокат, где было много драмы, нагнетаемой музыкой, но местами имел место рассинхрон действий. Не сказать, чтобы сами спортсмены и тренеры были очень довольны.
Объявили последнюю минуту разминки, но многие и так уже перестали разминаться. И все, сейчас все начнется. Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выступают первыми.
В данный момент на льду завершается разминка.
Совсем немного осталось до начала произвольного танца на контрольных прокатах юниоров. Ждем.
В числе главных хедлайнеров сегодняшнего мероприятия — пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дочь известного тренера Этери Тутберидзе со своим партнером претендуют на то, чтобы в наступающем сезоне быть главной юниорской парой страны. Посмотрим, каким контентом они удивят.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции контрольных прокатов фигуристов, которые в сезоне-2019/20 будут представлять Россию на юниорском уровне. Вчера юниоры показали ритм-танец, а сегодня мы увидим произвольный.