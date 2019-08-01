«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о возможном завершении карьеры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился планами на будущее. Спортсмен заверил, что пока не знает, когда точно закончит карьеру, однако подметил, что теперь в его приоритете стоит воспитание ребенка.

«Что касается возможности возглавить Министерство спорта России, то давайте посмотрим, потом будет видно. У меня еще два года по контракту. В следующем году, возможно, будет локаут, так что посмотрим, где я буду играть. Ведь все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным. Надо хорошо закончить, воспитать детей и жить нормальной жизнью.

Сын будет заниматься хоккеем? Думаю, другого пути у него нет… Но, если серьезно, то после того, как он начнет ходить, я приведу его на площадку. Если понравится, то будет заниматься. Заставлять его не будем», — цитирует Sport24 атлета, который перешел от темы воспитания сына к воспитанию молодых хоккеистов в целом.

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33-летний Овечкин уверен, что в стране необходимо создавать больше хоккейных лиг для детей. Например, как в Канаде и США, где огромное количество чемпионатов, а, значит, и много возможностей для развития в разных видах спорта.

«Хорошо, что у нас сейчас все развивается, но хотелось бы больше катков. Без тренировок и ледовых площадок ты не сможешь раскрыться», — не сомневается прославленный россиянин.

Овечкина также рассказал, кого он считал кумиром в молодости. Спортсмен признался, что именно отечественные хоккеисты были для него примером для подражания.

«Конечно, Валерий Каменский. А из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Из остальных хоккеистов — Сергей Федоров и Марио Лемье. Хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лед и играешь против них, понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне удалось сыграть в одной команде с Сергеем Федоровым. Это была мечта, и она осуществилась», — поделился Овечкин.

Не обошел стороной форвард сборной и нашумевшее интервью с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который в достаточно жесткой форме раскритиковал российскую власть и религию, а также заявившего, что с 90-х годов в России ничего не изменилось.

Овечкин со своим соотечественником не согласился, отметив, что в спорте все пошла только в гору.

«Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живет, ничего не изменилось. В спорте все поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть свое мнение», — уверен Александр, который, помимо ответа на критику Артемия, прокомментировал и его выросшую зарплату.

Панарин заключил с клубом из Нью-Йорка контракт на семь лет — его годовой оклад теперь будет $11,64 млн. Овечкин же получает в «Вашингтоне» $9,5 млн.

«У меня нет злости на Артемия, что он меня обошел по зарплате. Я только рад за него. Он большой молодец, подписал выгодный контракт, обеспечил будущее», --заявил Овечкин.

Также Овечкин высказался о созданной им в поддержку президента России Владимира Путина организации Putin Team, правда, отметив, что он не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

«Давайте мы не будем обращать внимание на политику. Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует.

Сыграю ли я в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным? А когда он будет? 9 мая? Я буду занят», — сказал Овечкин.

Стоит отметить, что сезон-2018/2019 оказался для Александра крайне неудачным. «Вашингтон» проиграл в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» (3–4) и не сумел защитить чемпионский титул.

Ситуацию могло поправить мировое первенство. Но на чемпионате мира — 2019 отечественные хоккеисты, от которых российские болельщики ждали мировое золото, столкнулись с разочарованием. Будущий победитель турнира сборная Финляндии в полуфинале решила сыграть вторым номером, что и принесло в итоге «бело-синим» победу — 0:1.

После сборную России и, в частности, главного тренера Илью Воробьева, ждал шквал критики, на которую пришлось жестко отвечать Овечкину.

«Некоторые люди говорят: зачем постоянно дергать и вызывать Овечкина? Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей? Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то еще. Мы все вместе играем за страну, бьемся и хотим выиграть. А тех, кто говорит такие вещи, не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати, таких, к сожалению, у нас очень много», — не стал сдерживаться нападающий.

Что ж, до старта нового сезона осталось совсем чуть-чуть. А, значит, отрицательные эмоции поутихнут, мысли о завершении карьеры уйдут на задний план — Александр Овечкин начнет борьбу за новые трофеи.